- La indignación después de la entrevista viral

Solo unos días después del estreno en cines de EE. UU. de "One More Time", Blake Lively (36) tiene que enfrentar algunas críticas por una entrevista que dio en 2016. La periodista Kjersti Flaa (51) reavivó las discusiones en línea al publicar la entrevista que tuvo con Lively y Parker Posey (55) en YouTube. El clip ya ha acumulado 1.6 millones de vistas. Flaa negó que la polémica entorno a Lively y Justin Baldoni (40) fuera la razón detrás de la entrevista.

El título del video "La entrevista de Blake Lively que me hizo querer renunciar a mi trabajo" dice mucho. En la descripción del video, Flaa explicó que fue "la situación de entrevista más incómoda" de su carrera. La causa de esta incomodidad fueron los comentarios de Lively. Cuando Flaa felicitó a Lively por su embarazo al principio, Lively respondió con un seco "Gracias".

El ambiente no mejoró a lo largo de la entrevista. Cuando Flaa preguntó si las dos actrices les gustaban sus vestidos en "Café Society" (2016), Lively parecía descontenta. "Todo el mundo quiere hablar de la ropa, pero me pregunto si preguntarían lo mismo a los hombres sobre su ropa", replicó y luego continuó hablando con Posey.

En la descripción del video, Flaa preguntó "¿No está bien felicitar a alguien por su embarazo o preguntarle a otra mujer sobre los vestidos que llevó en una película?". Recibió mucho apoyo en los comentarios. "Esto me recordó cómo me acosaban en la escuela secundaria", escribió una persona. "Cuando ella inmediatamente actuó como si estuviera ofendida por la pregunta sobre la ropa? Comportamiento loco. Realmente mostró sus verdaderos colores", estuvo de acuerdo otro espectador.

Según "TMZ", Flaa subió el video debido a una experiencia similar que tuvo un colega con un famoso. También esperaba evitar más conversaciones así en el futuro. "Encontré un poco ofensivo que me dijera eso. Eso fue un comportamiento extraño para mí", compartió sus pensamientos. Sin embargo, no compartió el clip debido a otra polémica, ya que algunos fans habían asumido que era por eso. No estaba al tanto de la polémica entre Lively y Baldoni.

Rumores de una brecha entre el elenco y Baldoni surgieron después de que no se le viera con el resto del elenco en las fotos. Además, Lively y la autora Colleen Hoover, entre otros, no siguen a Baldoni en Instagram. "Los actores principales y Colleen Hoover no quieren saber nada de él", dijo una fuente anónima a la revista "People". Según "The Hollywood Reporter", las diferencias en la posproducción llevaron a dos versiones diferentes de la película.

Crítica a la estrategia de marketing de Lively

Blake Lively había enfrentado previamente críticas por su promoción de la película, que trata la violencia doméstica como su tema principal. En línea, los fanáticos del cine criticaron los coloridos vestidos de flores de Lively en apariciones públicas, diciendo que daban una imagen engañosa y comercializaban la película como una comedia romántica divertida. "Te amo, Blake, pero definitivamente estás desentonada. La comercialización de esta película es una bofetada en la cara de cada mujer que ha experimentado violencia doméstica", se leyó en uno de los comentarios bajo una publicación de Instagram de Lively.

Justin Baldoni, por otro lado, fue elogiado por los fanáticos por incluir un recurso para víctimas de violencia doméstica en su biografía de Instagram. De manera similar, en entrevistas, habló sobre la esencia de la película. "El único que aboga por la concienciación sobre la violencia doméstica. Justin se merece algo mejor", escribió una persona bajo el clip de la entrevista en Instagram. Baldoni interpreta a Ryle en la drama romántico, quien se vuelve violento hacia la protagonista Lily Bloom.

