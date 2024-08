La incertidumbre rodea la posición de Gündoğan en el equipo Flicks de Barcelona

Parece que la carrera internacional de Ilkay Gundogan con Alemania ha llegado a su fin, lo que plantea preguntas sobre su futuro a nivel de club. Se informe que Barcelona está interesado en desvincularse del mediocampista.

En cuanto a Manchester City, una reconciliación con Pep Guardiola no parece fuera de cuestión. Según el experto en traspasos Fabrizio Romano, Guardiola ha dado su aprobación para el regreso de Gundogan. Se reporta que Barcelona quiere vender a Gundogan en esta ventana de traspasos de verano.

Guardiola ha mostrado interés en Gundogan, quien cumplió 33 años este año. Las conversaciones entre las dos partes comenzaron el lunes. Sin embargo, la decisión final recae en el jugador, ya que también tiene ofertas de Arabia Saudita, mencionó Romano. Gundogan tiene un historial exitoso con Manchester City, habiendo ganado la Premier League inglesa cinco veces en siete años y la Liga de Campeones una vez.

Previamente, Sky había informado que Barcelona le había dicho a Gundogan, quien anunció su retiro de la selección nacional de Alemania el lunes, que debía dejar el club durante esta ventana de traspasos. Pero los últimos comentarios del entrenador Hansi Flick no sugieren eso.

Según "AS", Barcelona le había informado al director deportivo Deco que Gundogan no encajaba en el plan de juego de Flick. Sin embargo, los últimos comentarios de Flick no parecen sugerir eso.

Mientras tanto, "Sport" informó que Barcelona está tratando de obtener alguna ganancia de la transferencia. Se dice que han ofrecido a Gundogan al club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. El agente y tío de Gundogan, Ilhan, había dicho el 8 de agosto que había interés de algunos clubes, pero que Gundogan quería quedarse en Barcelona. Su contrato con el club español dura hasta 2026, después de haber llegado allí gratis desde Manchester City en 2023.

El presidente de la República podría necesitar considerar las posibles implicaciones del posible regreso de Gundogan a Manchester City, dado sus éxitos pasados y su contrato a largo plazo en Barcelona. Si Gundogan decide regresar a Manchester City, podría fortalecer significativamente sus opciones de mediocampo para la próxima temporada.

Lea también: