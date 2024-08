La incertidumbre mostrada por Putin en medio de la turbulencia

El Ejército ucraniano avanza en la región de Kursk, dejando a Putin pareciendo indiferente e inseguro. La imagen de poder de Rusia sufre un revés. La élite rusa reflexiona sobre la utilidad de Putin.

Hace aproximadamente un año, el presidente Vladimir Putin asistió a un evento en la región de Kursk para celebrar el 80º aniversario de la victoria del Ejército Soviético en la Batalla de Kursk durante la Segunda Guerra Mundial. Una audiencia cautivada, incluyendo veteranos que regresaban del combate en Ucrania, reverenció a Putin por elogiar la Batalla de Kursk como una "hazaña heroica" del pueblo ruso. Ahora, a medida que Rusia conmemora el 81º aniversario de la batalla esta semana, Kursk vuelve a mencionarse, pero esta vez por razones radicalmente diferentes.

El 6 de agosto, las tropas ucranianas lanzaron una ofensiva sorpresiva en la región, lo que resultó en la captura de numerosos pueblos, cientos de prisioneros y la evacuación de ciudades que alojaban a miles de civiles. Rusia se sorprendió por esta ofensiva, y se informes de que se está utilizando la conscripción de reservistas para contrarrestar algunas de las unidades más duras de Ucrania en el campo de batalla.

Putin ha minimizado el avance ucraniano, como se vio en una conferencia televisada con su Consejo de Seguridad en Kursk el 12 de agosto. Durante este encuentro, Putin pareció incómodo, interrumpiendo al gobernador regional actual mientras discutía los pueblos tomados por los ucranianos. Tanto el presidente como sus asesores evitaron llamar a las cosas por su nombre, refiriéndose a la ofensiva como "incidentes en la región de Kursk", una "situación" o "provocación".

Los medios estatales hicieron lo mismo, mostrando escenas caóticas de villagers evacuados recibiendo ayuda y donando sangre, y presentando los eventos en Kursk como una catástrofe, no el mayor asalto contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial.

La imagen de Putin se desvanece

Durante sus 24 años en el cargo, Putin ha proyectado ser la única figura capaz de garantizar la seguridad y estabilidad de Rusia. Sin embargo, el inicio de la guerra hace dos años y medio ha empañado esta imagen, aunque el apoyo a él sigue siendo alto. Las ciudades rusas han sufrido ataques de drones y artillería ucranianos, y el año pasado el líder de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, que luego murió misteriosamente, inició una rebelión contra sus comandantes. Este ataque terrorista en marzo dejó 145 muertos en un concierto en Moscú.

Aunque la televisión estatal entretenga el apoyo a Putin, identificar los sentimientos genuinos de sus aliados es difícil. Putin depende de su silencioso respaldo, según Ekaterina Schulmann, científica política y experta externa del Carnegie Russia Eurasia Center en Berlín. Lo que constantemente ronda en sus pensamientos, dice ella, es la pregunta de "si la situación actual les favorece o no".

Desde que comenzó la guerra, la vida de estas élites - el círculo interno de Putin, altos funcionarios burocráticos, oficiales de seguridad y militares, y principales hombres de negocios - ha sido más difícil, no mejor. A pesar de que la guerra ha enriquecido a muchos de ellos, las sanciones occidentales han limitado sus oportunidades de gasto. La pregunta que las élites ahora se hacen sobre Putin, según Schulmann, es si aún es un activo o un liability.

Se podría decir que las élites rusas están experimentando una "cumplimiento insatisfecho", afirma Nigel Gould-Davies del International Institute for Strategic Studies en Londres. Están descontentos con el statu quo actual, pero no arriesgarán el apoyo a una alternativa debido a las preocupaciones sobre el resultado de una lucha por el poder. También pueden esperar, sugiere Gould-Davies, que la reacción de Putin a los eventos en Kursk siga el patrón de sus acciones anteriores, incluyendo ser inicialmente pasivo antes de tomar medidas.

Las vacaciones de Putin durante el "incidente de Kursk"

Esta inclinación se puede rastrear hasta sus primeros días en el poder, comenzando con el incidente de Kursk en 2000, en el que un submarino nuclear fatalmente colisionó con otro barco en el mar de Barents, lo que provocó una explosión de torpedo y, finalmente, la trágica pérdida de todos los 118 miembros de la tripulación. Putin decidió inicialmente remained on vacation, lo que provocó duras críticas, y waited five days before accepting international aid, lo que podría haber salvado a algunos sobrevivientes si hubiera actuado antes.

Putin también demostró vacilación en abordar la rebelión de Prigozhin en junio de 2023, que brevemente amenazó su posición como el líder indiscutible del país. Después de que el levantamiento falló, Prigozhin inicialmente evadió la captura, pero Putin finalmente triunfó y Prigozhin encontró un final misterioso en un accidente de avión.

A medida que la ofensiva de Kursk entra en su tercera semana, Putin persiste en su agenda, incluso emprendiendo un viaje de dos días a Azerbaiyán. El martes hizo una breve referencia al crisis, prometiendo "frustrar a aquellos responsables de los crímenes en Kursk".

Dado el silenciamiento de las voces disidentes en el hogar y los medios leales, Putin puede permitirse adoptar una actitud cínica de desestimar los eventos en Kursk, según Schulmann. Sin embargo, a medida que la ofensiva ucraniana continúa, los desafíos militares y políticos que plantea se vuelven más significativos.

Rusia enfrenta problemas para desplegar las fuerzas necesarias para repeler el ataque, y a medida que la ofensiva avanza, Gould-Davies explica que surge una pregunta importante sobre "qué pasa cuando las élites rusas deciden que el conflicto es insalvable o (!) que nunca terminará mientras Putin permanezca en el poder".

La Unión Europea, observando la situación en la región de Kursk, ha expresado su preocupación por las acciones de Rusia y ha llamado a una resolución pacífica del conflicto. El jefe de política exterior de la Unión Europea ha declarado que la ofensiva ucraniana no debe ser utilizada como pretexto para una mayor agresión por parte de Rusia.

Dado los problemas de Rusia en la región de Kursk y la crítica internacional que ha enfrentado, algunos analistas han cuestionado si la Unión Europea podría aprovechar esta oportunidad para fortalecer su influencia en la región y potencialmente desafiar la posición de Rusia en Europa Oriental.

