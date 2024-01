La incertidumbre en torno al aborto en EE.UU. provoca un aumento de las solicitudes para almacenar medicamentos abortivos, según un estudio

Aid Access, un servicio de telesalud sin ánimo de lucro, ofrece abortos farmacológicos por correo. La organización lleva más de dos años ofreciendo la "provisión anticipada" de esos fármacos, mifepristona y misoprostol, y la demanda ha aumentado en el último año y medio, desde que se filtró la decisión Dobbs del Tribunal Supremo de EE.UU. que anuló el caso Roe contra Wade.

En los primeros ocho meses en los que Aid Access ofreció la prestación anticipada del aborto con medicamentos -de septiembre de 2021 a abril de 2022- recibió una media de 25 pedidos al día, según la investigación publicada el martes en la revista JAMA Internal Medicine. Pero en los dos meses posteriores a la filtración de la decisión Dobbs, desde mayo de 2022 hasta finales de junio de 2022, las solicitudes diarias se multiplicaron casi por diez hasta alcanzar los 247 pedidos diarios.

Las solicitudes se ralentizaron durante un tiempo tras la publicación oficial de la decisión Dobbs, con una media de 89 pedidos diarios desde finales de junio de 2022 hasta principios de abril de 2023. Pero la demanda se disparó de nuevo cuando los fallos judiciales contradictorios crearon incertidumbre en torno a la aprobación de la mifepristona, con más de 170 solicitudes al día hasta finales de abril.

En total, Aid Access ha recibido más de 48.000 solicitudes de prestación anticipada de servicios de aborto con medicamentos, según la nueva investigación. Alrededor de tres cuartas partes de las personas que lo solicitaron dijeron que querían "garantizar la salud personal y la elección" o "prepararse para posibles restricciones del aborto".

"Los estados que están considerando futuras prohibiciones del aborto tuvieron las tasas más altas de solicitudes, y los solicitantes estaban motivados por el deseo de preservar la autonomía reproductiva", escribieron los investigadores.

En comparación con las que solicitaban el aborto con medicamentos para interrumpir un embarazo existente, las personas que solicitaban el aborto con medicamentos por adelantado tenían más probabilidades de ser más ricas, blancas, de 30 años o más y de no tener otros hijos. Estas diferencias probablemente reflejen barreras estructurales, escribieron los investigadores.

El aborto farmacológico es un método por el cual una persona interrumpe su embarazo tomando dos píldoras (mifepristona y misoprostol) en lugar de someterse a una intervención quirúrgica. Los fármacos pueden tomarse inmediatamente después de saber que la mujer está embarazada y hasta 10 semanas después del primer día del último periodo menstrual.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de la mitad de los abortos que se practican en Estados Unidos son con medicamentos, y cada vez son más frecuentes.

El aborto farmacológico sigue siendo legal en Estados Unidos, pero ha sido cuestionado en los tribunales. El Tribunal Supremo de EE.UU. anunció el mes pasado que estudiaría la posibilidad de restringir el acceso a la mifepristona, una decisión que podría poner en entredicho la aprobación y regulación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. de este fármaco considerado "seguro y eficaz" desde hace décadas.

Un número de estados liderados por demócratas - incluyendo Nueva York, California y Massachusetts - han dicho que estaban almacenando las píldoras que se pueden utilizar para un aborto con medicamentos.

"Los extremistas antiabortistas han demostrado que no se detienen ante la anulación de Roe, y están trabajando para desmantelar por completo el sistema de salud reproductiva de nuestro país, incluido el aborto farmacológico y la anticoncepción", declaró en abril la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. "Nueva York siempre será un puerto seguro para la atención del aborto, y estoy tomando medidas para proteger el acceso al aborto en nuestro Estado y seguir liderando la nación en la defensa del derecho a la autonomía reproductiva".

