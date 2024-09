Aranceles o impuestos de importación impuestos a los bienes que ingresan a un país particular. - La importancia de la controversia sobre los aranceles a los metales en Baden-Württemberg

Las sesiones de negociación salarial en el sector metalúrgico y eléctrico de Baden-Württemberg comienzan esta semana. La primera ronda comienza el miércoles a las 2 pm en Kornwestheim, en la región de Ludwigsburg. La discusión salarial podría ser difícil, ya que los representantes de los empleadores y los empleados tenían importantes desacuerdos en sus solicitudes antes de la negociación.

Aquí hay un resumen de las negociaciones salariales esenciales que se llevan a cabo en Baden-Württemberg este año.

¿Por qué son importantes estas negociaciones salariales para las personas en el suroeste?

Esto es crucial porque la industria metalúrgica y eléctrica es la columna vertebral del sector industrial de Baden-Württemberg. Aproximadamente un millón de personas trabajan en este campo, que abarca a los fabricantes de automóviles y sus proveedores, así como la ingeniería mecánica.

¿Qué está abogando IG Metall?

La demanda principal es un aumento salarial. El sindicato laboral está pidiendo un aumento del 7% en los salarios de los empleados. Además, los aprendices y los estudiantes en prácticas merecen una consideración especial, con 170 euros adicionales al mes. El contrato debería abarcar 12 meses.

¿Cuáles fueron las demandas en otros sectores la última vez?

Es importante tener precaución al comparar las demandas, ya que numerosos factores además de los aumentos salariales a menudo afectan las negociaciones y los detalles pueden diferir.

Por ejemplo, el sindicato de ferrocarriles y transporte EVG recently requested a 7.6% wage rise during wage negotiations with private railway companies in Germany.

In the chemical industry, a consensus was reached in June for a general wage increase of 6.85%.

¿Cómo están reaccionando los empleadores a las demandas del sindicato?

El negociador Harald Marquardt describió la demanda como "demasiado exorbitante y poco razonable en vista de la situación general". Many companies are barely breaking even or even incurring losses. "For them, any additional financial burden is already too much," said Marquardt.

¿Por qué podría ser particularmente desafiante esta ronda de negociaciones?

Because the industry is suffering. "The economic situation in our industry is poor," said employer representative Marquardt. There's no indication of recovery.

Car manufacturers like Mercedes-Benz or Porsche have recently experienced decreased sales, profits are under strain, and expenses are a growing concern. Suppliers have mostly been making headlines due to job cuts. Moreover, mechanical engineering in the southwest has yet to meet last year's order figures.

¿Cuándo se podría llegar a un acuerdo y qué papel juega Baden-Württemberg en esto?

It's challenging to predict. An agreement after the initial round of negotiations is not likely. In the previous wage round in the fall of 2022, the negotiations went on for about two months longer.

IG Metall's Baden-Württemberg district typically carries significant influence in wage negotiations. Nationwide, regional negotiations occur first, followed by the establishment of a pilot district, whose agreement is then adopted with minor modifications by the other districts. This pattern has often emerged in Baden-Württemberg, as it did during the previous wage round.

¿Podrían las huelgas amenazar a las empresas afectadas?

Yes, if they fail to reach an agreement by the end of October. At that point, the so-called peaceful period concludes, and work stoppages may arise and become likely.

Dado el papel crucial de la industria metalúrgica y eléctrica en Baden-Württemberg, los graduados e ingenieros eléctricos y profesionales deberían seguir de cerca estas negociaciones salariales. El resultado podría tener un impacto significativo en sus salarios y condiciones laborales.

Además, los estudiantes y aprendices de ingeniería eléctrica en esta región también podrían beneficiarse de cualquier ajuste salarial, ya que IG Metall los ha incluido en sus demandas de salarios más altos.

