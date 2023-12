La implicación de Julia Roberts con los derechos civiles no se detuvo al nacer

La estrella de "Ticket to Paradise" ha utilizado durante mucho tiempo su plataforma para abogar por el trabajo filantrópico y amplificar los derechos de las personas de color.

En 2020, Roberts compartió un post viral en su Instagram verificado en el que llamaba al "privilegio como persona blanca" de hacer las cosas por las que la gente negra ha entrado en contacto con las autoridades, incluyendo la observación de aves, poner música alta y o tener un teléfono móvil.

Esto no debería sorprender a quienes conocen la historia de la amistad de sus padres con la familia King.

En una entrevista concedida a la CNN en 2002 se informó de que Walter y Betty Roberts dirigían un taller de escritura y actuación, en el que estaban matriculados los niños King.

El suyo fue el único grupo de teatro infantil integrado de Atlanta durante la década de 1960.

"El Sr. Roberts era muy imponente. Me encantaba, pero también me intimidaba un poco", dijo Yolanda King a la CNN. "Y me enseñó tanto y -él y la señora Roberts- sobre el trabajo y simplemente sobre vivir y ser realmente abierta, agarrar la vida y sacar lo mejor de ella".

Según la biógrafa Joyce Wagner, el taller tuvo dificultades y acabó cerrando.

Sin embargo, su hija desarrolló una gran pasión por la interpretación y la defensa de la justicia.

No siempre le ha ido bien.

Recién llegada al superestrellato en 1990, gracias a la exitosa película "Pretty Woman", la nativa de Smyrna (Georgia) enfureció a los habitantes de Abbeville (Carolina del Sur) por referirse al pueblo como "horriblemente racista" y un "infierno viviente".

Según un artículo publicado en agosto de 1990 por Los Angeles Times, Roberts había estado en la zona para rodar la película "Sleeping With the Enemy" (Durmiendo con el enemigo) y relató a la revista Rolling Stone un incidente en el que dijo que a su amiga, que era negra, le negaron el servicio en un restaurante de Abbeville.

Los residentes se unieron para publicar un anuncio en Variety bajo el titular "Pretty Woman? Pretty Low".

"¿Hay racistas aquí?", decía el anuncio. "Quizá algunos, como los hay en todo el mundo. Pero ellos no nos definen".

Roberts emitió entonces un comunicado en el que decía: "Nací en el Sur, así que en ningún caso intento crear un estereotipo".

