La implementación a largo plazo de estrategias nacionales de prevención del suicidio no ha reducido notablemente las muertes.

Ayuda disponible si tú o alguien cercano está lidiando con ideas suicidas o preocupaciones de salud mental. En EE. UU.: Llama o envía un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. A nivel mundial: La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide ofrecen detalles de contacto para centros de crisis en todo el mundo.

El último mensaje de texto de Raj fue a su compañero de laboratorio en la universidad sobre dividir las tareas de la tarea.

“No estás diciendo que vas a tomar las preguntas del 1 al 15 si estás planeando suicidarte una hora después”, dijo Mehta, de 29 años, activista de salud mental y prevención del suicidio de Arlington, Virginia. Ella tenía certificaciones en Primeros Auxilios en Salud Mental —un programa nacional que enseña a identificar, comprender y reaccionar ante los signos de trastornos psicológicos— pero mencionó que su hermano no mostró signos de advertencia.

Mehta explicó que la gente solía culparla por la muerte de Raj, dado que convivían durante la pandemia de COVID-19 mientras Raj asistía a clases en línea. Otros criticaron su falta de reconocimiento de su situación con sus habilidades.

Pero Mehta afirmó: “Actuamos como si fuéramos expertos en todo lo que la prevención del suicidio tiene para ofrecer. Hemos encontrado algunas soluciones bastante buenas para parte del problema, pero estamos perdidos en el resto”.

La muerte de Raj ocurrió durante varios años de intentos infructuosos para reducir las tasas de suicidio a nivel nacional.

Durante las dos últimas décadas, las autoridades federales han presentado tres planes nacionales de prevención del suicidio, incluyendo uno anunciado en abril.

La primera estrategia, lanzada en 2001, se centró en abordar los factores de riesgo para el suicidio y se basó en intervenciones tradicionales.

La estrategia posterior sugirió establecer y implementar protocolos uniformes para identificar y abordar a individuos en riesgo de suicidio con apoyo post-cuidado y continuidad del tratamiento.

La estrategia más reciente se basa en sus antecesoras e incluye un plan de acción federal que aboga por la ejecución de 200 acciones en los próximos tres años, como dar prioridad a los grupos poblacionales que están desproporcionadamente afectados por el suicidio, como la juventud negra y los nativos americanos y Alaska Native.

A pesar de estos planes evolucionados, las tasas de suicidio aumentaron en la mayoría de los años de 2001 a 2021, según el CDC. Los datos preliminares para 2022, las estadísticas más actuales disponibles, revelan que las muertes por suicidio aumentaron un adicional del 3% en comparación con el año anterior. Los expertos del CDC predicen que el número final de suicidios en 2022 superará esta tasa del año.

Las tasas de suicidio en estados rurales, como Alaska, Montana, Dakota del Norte y Wyoming, han sido generalmente el doble que en áreas urbanas, según el CDC.

A pesar de estos números consistently desalentadores, los profesionales de la salud mental insisten en que las estrategias nacionales no son el problema. En cambio, argumentan que el financiamiento, la adopción y la implementación de estas políticas han sido lentos. Este retraso se exacerbó por la pandemia de COVID-19, que afectó negativamente la salud mental en toda la sociedad.

Un consenso de expertos nacionales y oficiales del gobierno coincide en que las estrategias no han ganado una aceptación generalizada, pero argumentan que incluso el seguimiento básico de las muertes por suicidio no es universal.

Los datos de vigilancia son vitales para impulsar la mejora de la calidad de la atención médica y han sido útiles para abordar el cáncer y la enfermedad cardíaca, pero no se ha utilizado en el estudio de problemas de salud behavioral como el suicidio, argumentó Michael Schoenbaum, consultor sénior de servicios de salud mental en el Instituto Nacional de Salud Mental.

“Tratamos los problemas de salud behavioral de manera diferente a los problemas de salud física”, dijo Schoenbaum.

Sin estadísticas fiables, los investigadores no pueden descubrir patrones en quién muere por suicidio con más frecuencia, examinar qué estrategias de prevención son efectivas y determinar dónde se necesitan más recursos de prevención.

Muchos estados y territorios prohíben la conexión de registros médicos a los certificados de defunción, explicó Schoenbaum. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Mental está trabajando con algunas otras organizaciones para documentar esta información por primera vez en un informe y base de datos públicos programados para su lanzamiento antes de que termine el año.

Además, la implementación inconsistente de las estrategias es desafiante, ya que el financiamiento federal y local fluctúa y no todas las estrategias de prevención del suicidio funcionan en todos los estados o municipios debido a las condiciones geográficas desafiantes.

Wyoming, donde viven unos pocos cientos de miles de residentes esparcidos por un vasto y accidentado paisaje, registra consistently algunas de las tasas más altas de suicidio del país.

Los oficiales del estado han intentado abordar el problema del suicidio en Wyoming durante muchos años, dijo Kim Deti, portavoz del Departamento de Salud de Wyoming.

Sin embargo, desplegar servicios, como equipos móviles de crisis, un elemento central de la última estrategia nacional, es difícil en un estado grande y escasamente poblado.

“No estamos abandonando la lucha, pero las estrategias que funcionan en algunas áreas geográficas pueden no funcionar en estados como el nuestro”, dijo ella.

La falta de implementación no es solo una preocupación de los gobiernos estatales y locales. A pesar de la evidencia que sugiere que lascreening de pacientes para tendencias suicidas durante las citas médicas ayuda a evitar desastres, los proveedores de atención médica no están obligados a hacerlo.

Muchos médicos encuentran la screeningsuicida intimidante debido a las restricciones de tiempo y la falta de capacitación adecuada, y porque se sienten incómodos discutiendo el suicidio, dijo Janet Lee, especialista en medicina adolescente y profesora asociada de pediatría en la Escuela de Medicina Lewis Katz de la Universidad Temple.

“Es absolutamente terrorífico y asombroso pensar que si algo es una cuestión de vida o muerte, ¿por qué alguien no preguntaría al respecto?”, dijo ella.

El uso de otras medidas también ha sido inconsistente. Los servicios de intervención de crisis son cruciales para las estrategias nacionales, pero muchos estados no han desarrollado sistemas estandarizados.

Surgen fracturas, los sistemas de gestión de crisis como las unidades móviles de crisis varían de un lugar a otro, ya sea estado o condado. Algunos de estos unidades utilizan telemedicina, otros operan las 24 horas, mientras que otros funcionan de 9 a 5, y algunos incluso confían en la respuesta de la ley local en lugar de profesionales de la salud mental.

Solo el 23% de los estadounidenses tienen conocimiento del 988, y hay una gran confusión sobre las situaciones que requieren una llamada al 988, según reveló una reciente encuesta realizada por la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales y Ipsos.

La mayoría de los estados, territorios y regiones tribales aún no han asegurado la financiación a largo plazo para el 988, que se hizo accesible a nivel nacional en julio de 2022 y recibió aproximadamente $1.5 mil millones en ayuda federal, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.

Anita Everett, directora del Centro de Servicios de Salud Mental dentro de SAMHSA, está liderando una campaña de concienciación para promover el sistema.

En algunos estados, como Colorado, se están implementando medidas innovadoras. El gobierno del estado ha introducido incentivos financieros para llevar a cabo iniciativas de prevención del suicidio y otros protocolos de seguridad del paciente a través del Programa de Pagos de Calidad Hospitalaria del estado. Anualmente, este programa concede alrededor de $150 millones a los hospitales por un desempeño destacado. En el último año, 66 hospitales han transformado positivamente su atención a los pacientes que luchan con pensamientos suicidas, según Lena Heilmann, directora de la Oficina de Prevención del Suicidio en el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado.

Los expertos esperan que otros estados sigan el ejemplo de Colorado.

A pesar del lento progreso, Mehta ve posibles desarrollos positivos en la última estrategia y plan.

Aunque es demasiado tarde para salvar a Raj, "abordar los determinantes sociales de la salud mental y el suicidio, e invertir en lugares donde la gente puede buscar ayuda bien antes de una crisis, me da esperanza", dijo Mehta.

Este artículo fue compilado por KFF Health News, un centro de noticias nacional que produce periodismo completo sobre temas de salud, y es una de las principales funciones deKFF, una fuente independiente para la investigación, encuestas y periodismo sobre políticas de salud.Cheryl Platzman Weinstock's reporting is supported by a grant from the National Institute for Health Care Management Foundation.*

