La hoja de cálculo Excel paraliza el deporte alemán de alto nivel

Los Juegos Olímpicos de París han llegado a su fin, y la delegación alemana ha alcanzado su objetivo mínimo. Sin embargo, nadie en el deporte alemán parece estar verdaderamente satisfecho. Hay casi tantas explicaciones como medallas ganadas. Una cosa está clara: hay mucho trabajo por hacer antes de Los Ángeles 2028.

Cinco, seis, cinco, seis, cinco, nueve. Detrás de estos seis dígitos no está el número de extensión para la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB), sino los lugares de Alemania en la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Verano desde 2000. Recientemente se ha añadido un décimo lugar en París. Es el peor resultado desde 1952, y las 33 medallas son las menos desde la reunificación. Los indicadores señalan una tendencia a la baja.

Hay muchas explicaciones. "En muchos países, el deporte ofrece la oportunidad de ascender en la escalera social. En Alemania, eso se ha perdido. Falta esa voluntad de trabajar duro", dijo Uli Hoeneß, presidente honorario del FC Bayern. Agregó: "En nuestro país, debemos volver a poner más énfasis en el rendimiento. Debemos trabajar más duro para lograr más éxito". Antes de los Juegos, Robert Harting escribió en "Sports Illustrated" que "uno debería casi avergonzarse del falta de rendimiento en Alemania".

Pero ¿es eso cierto? ¿Ya no tienen los jóvenes el deseo de destacar en el deporte? "La amplitud no es el problema. Nuestra escuela está llena, no hay una cama libre", dice Matthias Jackisch en una entrevista con ntv.de. En su momento fue entrenador y profesor de educación física, y ahora es director de la Escuela Estatal de Deportes de Leipzig. "Nuestros estudiantes de hoy no son diferentes de aquellos que comenzaron la escuela en 2008. Por supuesto, notamos que los holgazanes a nuestro alrededor son diferentes. Por ejemplo, los smartphones, ponemos mucho énfasis en la competencia mediática. Pero no podemos decir que la actitud básica hacia los deportes competitivos ha cambiado", enfatiza.

Sin embargo, los resultados ya no están a la par. "Si me centro solo en los grados 5 a 13, el mundo está en orden. Ofrecemos condiciones óptimas aquí", dice Jackisch. "El problema comienza cuando se van de la escuela. La interacción entre los estudios y los deportes competitivos siempre es un compromiso en Alemania".

Es un problema estructural, ya que no hay muchas alternativas. Además de un grado clásico o una apprenticeship (de las cuales solo hay pocas específicamente para atletas de alto nivel), muchos atletas se unen al ejército. Un tercio de todos los iniciadores Olímpicos alemanes en París están en el ejército, y hay más de una docena que ganan dinero con la policía federal. El problema es que estos lugares no solo son muy buscados, sino también limitados.

No son pocos atletas alemanes que buscan su fortuna en el extranjero - como Leo Neugebauer, medallista de plata. El decatleta es representativo de varios de su disciplina que estudian en una universidad estadounidense y persiguen su deporte allí. Las jugadoras de baloncesto Lina Sontag y Emily Bessoir jugaron para la Universidad de California la temporada pasada. La nadadora Nicole Maier nada para la Universidad de Miami cuando no está en los Juegos Olímpicos. Sobre todo, a través del mercado gigante del fútbol universitario, las universidades en EE. UU. tienen significativamente más recursos financieros que las universidades alemanas.

Pero el dinero no es solo un problema en la educación. La diferente priorización del deporte de alto nivel también es evidente en el éxito. Un atleta alemán recibe 20,000 euros por una medalla de oro. En Francia, son alrededor de 80,000 euros, en Serbia 201,000 euros, y China gasta hasta 690,000 euros por cada primer lugar en el podio.

"Escribimos hojas de cálculo, otros entrenan"

Incluso los problemas de personal han plagado el deporte alemán en los últimos años. "Hay una escasez absoluta de entrenadores, puedo confirmarlo para cada uno de los 17 deportes que tenemos", dice el director de la escuela Jackisch. "Eso es naturalmente debido a la naturaleza del trabajo en sí. El entrenamiento ocurre durante la semana, las competiciones son los fines de semana. No es muy familiar. Y eso por una paga no muy competitiva. Realmente tienes que traer mucha pasión a la mesa".

Esto no ayuda la típica burocracia alemana que muchos atletas y entrenadores activos encuentran frustrante. "Estamos llenando hojas de cálculo mientras otros entrenan. Eso no puede estar bien", se quejó Jörg Bügner, director deportivo de la Asociación Alemana de Atletismo (DLV), por ejemplo.

El presidente de la DOSB, Thomas Weikert, también ha reconocido el problema. "Hay una necesidad de acción en muchos niveles. Necesitamos más entrenadores y mejor paga para entrenadores. He estado tratando de impulsar esto durante muchos años, pero aún no ha sido completamente exitoso", dijo en ZDF. La evaluación de la DOSB es mixta: se ha logrado el objetivo mínimo de alcanzar un ranking de los diez primeros en la tabla de medallas. El equipo D incluso tiene más medallas de oro en París que en Tokio hace tres años.

Sin embargo, la cantidad total de medallas ha disminuido. Los esgrimistas, tiradores, luchadores y veleros regresaron sin medallas, unidos por un equipo de ciclismo históricamente débil. Los nadadores se mantuvieron en aproximadamente el mismo nivel que el año pasado. Se podría bromear que no podría ser peor. Un oro, un bronce en la piscina, más una plata a través de Oliver Klemet en aguas abiertas.

Los atletas de campo y pista también confirmaron la cosecha de los últimos años con tres medallas. Fue la última vez que tuvieron ocho medallas en 2012. Harting notó en su comentario antes de los juegos: "Podemos estar contentos de que haya financiamiento para el campo y pista en absoluto. Pero el hecho es que el 60 al 70 por ciento del financiamiento que tenemos se gasta en estructuras en el deporte de alto rendimiento. Estructuras que no han estado produciendo medallas en el campo y pista durante mucho tiempo".

Pero también hubo noticias positivas. Alemania sigue muy fuerte en deportes de equipo. Plata para los equipos masculinos de hockey y balonmano, y la dupla de voleibol de playa Ehlers/Wickler. El equipo femenino de fútbol ganó el bronce ante el campeón del mundo de España como despedida a Horst Hrubesch. El baloncesto también confirmó su potencial. El equipo masculino jugó por el bronce, el equipo femenino perdió en los cuartos de final ante el anfitrión Francia, pero también venció a los campeones europeos de Bélgica en la fase de grupos. El equipo femenino de 3x3 incluso ganó la primera medalla de oro para el baloncesto alemán. Los éxitos alemanes en equitación y piragüismo también entregaron en París.

Lejos de los resultados deportivos, el entusiasmo en Alemania tanto en el lugar como frente al televisor también aumentó las posibilidades de ver la llama olímpica ardiendo aquí de nuevo pronto. El canciller Olaf Scholz habló con atletas durante sus visitas a París y tuvo que escuchar algunas quejas, especialmente de los piragüistas. Sin embargo, el gobierno apoya la intención de pujar para los Juegos en 2036 o 2040. El deporte de alto nivel en una ciudad anfitriona casi siempre se beneficia de los Juegos Olímpicos, como observa Jackisch. Sin embargo, aboga por aclarar primero las propias expectativas.

Mirando hacia adelante 10, 15 años, la gran pregunta será cómo se posicionará la sociedad hacia el deporte de elite. Todos queremos las medallas, y mientras las reformas seguirán, no hay una línea clara de las asociaciones. Hemos visto lo que los Juegos Olímpicos hicieron en París antes, fue lo mismo en Londres. De repente, los deportes de alto rendimiento fueron una prioridad. Eso también debería suceder en Alemania. O podríamos decidir que es más sensato invertir recursos en deportes masivos. Pero entonces tendríamos que aceptar estar en el puesto 15 o 16 en la clasificación de medallas.

