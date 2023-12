La historia secreta de las cartas de tarot más populares del mundo

Smith bien podría haber estado describiendo cómo utilizar una baraja de cartas del tarot. Después de todo, ella fue la responsable de crear las ilustraciones utilizadas en el diseño de las cartas de tarot más populares del mundo. En 1909, Smith y el poeta y místico Arthur Waite se conocieron a través de una sociedad secreta conocida como la "Orden Hermética de la Aurora Dorada". Sus creencias mutuas en el espiritismo, los rituales, el simbolismo y las prácticas psíquicas les llevaron a unir fuerzas y crear una baraja de tarot, combinando los conceptos de Waite con las ilustraciones de estilo Art Nouveau de Smith.

Publicadas en 1910, las cartas se conocen hoy como la baraja "Waite-Smith" o "Rider-Waite-Smith" (la contribución de Smith fue en gran parte borrada del título y eclipsada por Rider, el nombre del editor original, hasta la década de 1990), pero una nueva edición publicada por Taschen, 'The Tarot of A.E. Waite and P. Colman Smith: La historia del tarot más popular delmundo", que incluye una baraja completa de las cartas originales y una serie de ensayos contextuales sobre Smith, Waite y la creación de la baraja, profundiza en la historia, la importancia y la popularidad de la baraja.

Una baraja de tarot contiene un paquete de 78 cartas ilustradas, cada una de las cuales representa símbolos y personajes específicos, y se originó en Italia durante el siglo XV. La creación de la baraja Waite-Smith refleja una "importante coyuntura cultural" de principios del siglo XX, explica el editor del libro, Johannes Fiebig, cuya propia relación con el estudio del tarot comenzó hace más de 40 años. "Había un sentido positivo de liberación personal, de vivir libremente, más artísticamente (en esta época)", dijo. "Sin embargo, estos levantamientos se vieron interrumpidos por la Primera y la Segunda Guerras Mundiales".

En los años 70 resurgió el interés por el tarot, y la baraja de Waite-Smith ganó popularidad junto con los movimientos feministas, antibelicistas y de defensa de los derechos humanos internacionales, explica Fiebig. Hoy en día, el tarot se utiliza a menudo como herramienta para que la gente se entienda a sí misma a nivel personal, a menudo a través de prácticas como lecturas, interpretación de sueños y selección de la carta del día.

Fiebig afirma que cada carta puede interpretarse y verse de forma diferente según la persona. "El tarot es una oferta para la gente. Es algo más que adivinación", dijo en una entrevista con la CNN. "Tú, como lector de las cartas, estás invitado a entrar y dialogar con la imagen (de la carta), y así se convierte en un espejo".

La imagen en sí es crucial para cualquier viaje con el tarot, y es una pista importante para entender la popularidad duradera de la baraja Waite-Smith. "(Waite y Smith) eran genios, pero en aquella época poca gente lo reconocía", afirma Fiebig.

La propia creatividad de Smith se vio influida por la colorida e internacional vida que llevó. Nacida y criada en Manchester (Inglaterra), se trasladó con su familia a Jamaica cuando era niña, antes de matricularse en un colegio de Brooklyn (Nueva York) cuando era adolescente. Más tarde se instaló en Londres y se integró en la escena artística de la capital, contando entre sus contemporáneos y admiradores a los escritores W.B. Yeats, Mark Twain y Rudyard Kipling, y al compositor Claude Debussy.

En un ensayo sobre Smith que forma parte del nuevo libro, la autora Mary K. Greer escribe que el estilo artístico de Smith -con sus colores vivos y llamativos y sus intrincados detalles- se vio influido por factores como su exposición a los cuentos populares jamaicanos y los grabados japoneses, y su participación en representaciones teatrales y escenografías. Greer escribe que Waite y Smith probablemente visitaron una exposición de una baraja de tarot italiana del siglo XV en el Museo Británico en 1907, que inspiró a ambas.

Las cartas, creadas durante los meses de verano de 1909, representan personajes, motivos y símbolos sobre fondos a menudo asociados con el paisaje inglés, como colinas ondulantes y costas. La belleza de las ilustraciones, dice Fiebig, reside en que su contenido puede interpretarse de múltiples maneras, ya que cada tarjeta representa tanto una recomendación como una advertencia.

Por ejemplo, la carta del "Ahorcado" no es necesariamente algo que haya que temer, sino que puede verse como una oportunidad para compartir, y la "Estrella" puede no sólo representar la luz y la pureza, sino también el narcisismo y la rigidez. "Ésa es la sabiduría de Pamela y Arthur", dice Fiebig, refiriéndose a la cualidad de "apertura" o "blancura" de las ilustraciones.

Esa apertura ha hecho que la baraja de Waite-Smith haya sido reinterpretada en numerosas ocasiones, especialmente durante la última década, junto con un creciente interés por la práctica del tarot. Los creadores han creado barajas con personajes que reflejan sus propias comunidades, a menudo infrarrepresentadas, en cuanto a raza, sexualidad, género, clase, discapacidad y otros aspectos. Sin embargo, como escribe Rachel Pollack, experta en tarot, en un ensayo para el nuevo libro, estas reinterpretaciones se basan casi siempre en los diseños, el simbolismo y los motivos de la baraja de Waite-Smith.

Para Fiebig, la atracción y el atractivo perdurables de la baraja Waite-Smith se deben a la capacidad de las cartas para animar a la gente a encontrar sus propias verdades personales, especialmente en tiempos de crisis. "Mucha gente no está satisfecha con el orden establecido y busca nuevas formas de vida, nuevas identidades y nuevos valores colectivos", afirma. "La gente (quiere) respuestas". Es un sentimiento que parece acorde con la original forma en que Smith quería que se viera el arte: "Aprender de todo, ver todo y, sobre todo, sentir todo".

"The Tarot of A. E. Waite and P. Colman Smith" hasido publicado por Taschen y ya está a la venta.

Fuente: edition.cnn.com