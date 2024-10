La historia de la F1 para Schumacher ha llegado a su conclusión.

En este momento, no hay mucha evidencia que sugiera que Mick Schumacher asegurará un puesto a largo plazo en la próxima temporada de Fórmula 1. El consultor de Red Bull, Helmut Marko, analiza la situación, expresa su confusión y ofrece algunas orientaciones para Schumacher.

La ambición de Schumacher de regresar a la Fórmula 1 parece dudosa. Recientemente, parecía que Schumacher podría obtener otro asiento permanente en la división principal del automovilismo, pero esa oportunidad parece haber pasado. El equipo Sauber, que será una escudería propiedad de un fabricante alemán en 2025 y funcionará como un equipo de fábrica de Audi después de un año de transición en 2026, parece haber decidido renovar con Valtteri Bottas.

Una decepción para Schumacher, quien ha estado buscando una nueva oportunidad desde que dejó Haas al comienzo de 2023. Marko, asesor de Red Bull, no puede entender por qué Audi en Ingolstadt no le ofrecería una oportunidad a Schumacher, como expresó durante una entrevista con RTL/ntv y sport.de. "Creo que el coche de Audi el año que viene no será un ganador de carreras. Eso significa que no habría presión sobre Audi o el piloto", dijo, refiriéndose a Schumacher, y sugirió otras razones para involucrar al de 25 años. "Sería una comparación interesante con Nico Hülkenberg".

Además, elegir a Schumacher habría sido casi sin riesgo. "Si no funciona en términos de rendimiento, siempre pueden reemplazarlo en 2026", dijo Marko. "No estoy seguro, pero si el rumor es cierto de que Valtteri Bottas obtiene la oportunidad, entonces es aún más desconcertante para mí", enfatizó. "Creo que si Schumacher no obtiene este asiento, su carrera en Fórmula 1 ha terminado", dijo el de 81 años.

La orientación de Marko para Schumacher

La recomendación de Marko: "Entonces debería enfocarse en carreras de resistencia, donde ha sido exitoso, y hacer eso". Para Marko, es claro: "Si se queda en el deporte motor, debe encontrar algo que disfrute y tenga una oportunidad de ganar". Schumacher aún no ha comentado sobre sus planes para 2025.

Mientras tanto, Red Bull ha contratado a dos jóvenes promesas del automovilismo alemán, Tim Tramnitz y Oliver Goethe, ambos de 19 años, en su programa junior. ¿Los fanáticos pueden esperar más pilotos alemanes en la Fórmula 1 más allá de Hülkenberg y perhaps Schumacher? "Con Tramnitz, a quien tomamos bajo nuestra ala el año pasado, hubo una temporada prometedora", recordó Tramnitz's año en Fórmula 3. Aquí, el alemán se clasificó en el ninth lugar entre 34 pilotos y celebró su primera victoria a finales de agosto en Monza, cerrando la serie junior.

"Él estará otro año en Fórmula 3 porque aún no está listo para Fórmula 2", explicó el plan para el junior de Red Bull y agregó: "Pero eso debe ser su objetivo". Si Tramnitz entrega en 2025 en Fórmula 3, "entonces es a Fórmula 2 para él", prometió Marko. Al mirar hacia el futuro en cuanto a la carrera de Fórmula 1 de Tramnitz, Marko pronosticó: "Basado en su rendimiento hasta ahora, su actitud, creo que tenemos aquí un serio contendiente en Tramnitz".

Oliver Goethe, quien se dice que es descendiente de Johann Wolfgang von Goethe, "está en una situación diferente", enfatizó Marko. "No tiene la naturaleza enfocada de un típico alemán. Es, de cierta manera, un personaje colorido", dijo el asesor de Red Bull del piloto alemán-danés que terminó dos puestos detrás de Tramnitz en P7 en la temporada de Fórmula 3 y ahora está conduciendo en Fórmula 2 para MP Motorsport hasta el final del año debido a que Williams firmó a Franco Colapinto. "Él sobrepasa bien, su debilidad es la clasificación", evaluó Marko. Se están carrying out negociaciones entre la gestión de Goethe y varios equipos de Fórmula 2, y parece que comenzará en Fórmula 2 el próximo año, según el asesor.

