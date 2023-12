La historia de amor entre Japón y Hawaii

La comida, la ropa e incluso los festivales de todo Japón demuestran que el amor de la gente por las islas va mucho más allá de las playas.

Según un informe de tendencias de viajes de 2022 de la agencia de viajes nacional japonesa HIS, Hawai fue el destino que más reservas de viajes al extranjero registró para las vacaciones de verano, con un 20% de las personas que reservaron viajes de verano al extranjero a través de la agencia.

Las dos mayores aerolíneas japonesas, ANA y JAL, reanudaron sus vuelos diarios a Hawai en julio y junio, respectivamente, por primera vez desde la pandemia.

"ANA y JAL saben que Hawai es el primer lugar al que vuelven los turistas japoneses cuando viajan al extranjero. Es un lugar al que pueden ir libremente sin necesidad de visado", declaró Kotaro Toriumi, analista japonés de aviación y viajes. "Estas aerolíneas son las que más están reforzando sus campañas para Hawai... todo lo que hacen es publicidad de viajes a Hawai".

El idilio de Japón con Hawai quizá pueda resumirse en una palabra: iyashi. Significa "curación" o "comodidad" en inglés, pero a menudo encierra la sensación de libertad y relajación que muchos japoneses asocian con las islas.

Aumento de la popularidad, aumento de los precios

Aunque el amor de los viajeros japoneses por Hawai se remonta a décadas atrás, pasará un tiempo antes de que las cifras de viajes vuelvan a las cotas anteriores a la epidemia de cólera del 19 de septiembre.

Antes de la pandemia, los viajeros japoneses constituían el mayor número de turistas extranjeros en Hawai. Según datos de la Agencia de Turismo de Hawai, los turistas japoneses también eran los que más dinero gastaban por visitante.

El número de viajeros procedentes de Japón cayó un 95,2% en el primer semestre de 2022, con solo 34.925 visitantes, frente a los 734.235 de 2019. Los turistas japoneses gastaron 86,7 millones de dólares en el primer semestre de 2022, un 91,6% menos que los 1.030 millones de 2019, solo en Hawái.

Y hay otro factor en juego, que es la caída del yen. Para los japoneses se ha vuelto mucho más caro viajar a Estados Unidos debido a la caída del yen frente al dólar. La mayoría de las reservas actuales de vuelos a Hawai corresponden a clases superiores, como business y premium economy.

"La gente que quiere ir ahora es sobre todo gente adinerada o con sueldos altos porque para ellos es normal. Creo que ahora mismo no es posible que los jóvenes vayan casualmente a Hawai". añadió Toriumi.

Experimentar Hawai sin salir de Japón

Para quienes no puedan ir a Hawai, Japón ofrece opciones locales.

Los festivales de temática hawaiana -con bailarines de hula, músicos de ukelele y camiones de comida hawaiana- son muy populares.

Estos festivales se celebran en ciudades metropolitanas como Tokio, Yokohama y Osaka, así como en zonas rurales como Ikaho Onsen, una ciudad termal de la prefectura de Gunma.

"(En Japón) la gente tiene demasiada prisa, ya sea por ir a la universidad o (preocuparse por) otras cosas como la guerra o la política, pero en la cultura hawaiana, existe esta cultura de simplemente mantener la propia isla", dice David Smith, director general de Leiland Grow, una empresa con sede en Japón que produce conciertos y eventos de temática hawaiana.

"Pensé que (estos festivales) servirían para llevar ese tipo de cultura hawaiana a Japón y dar a conocer a la gente las bondades de Hawái".

Más allá de los festivales recurrentes, hay restaurantes hawaianos por todo Japón.

Punalu'u, un acogedor restaurante de temática hawaiana en Yachiyo, Chiba, está adornado con una gran variedad de recuerdos tanto americanos como hawaianos. Hay una motocicleta Harley Davidson como pieza central junto a la pared y una tabla de surf encima con el nombre del local.

El propietario y chef, Yuji Nonaka, de 57 años, dejó su trabajo de asalariado y abrió su restaurante hace 14 años con su mujer, Kiyomi Nonaka, de 50 años.

Kiyomi descubrió su amor por Hawai -en particular por el baile hula- durante un viaje de trabajo cuando tenía 18 años.

"El hula me ayudó a superar muchas cosas en la vida, ya fuera en mis relaciones con los demás o si algo no iba bien en el trabajo. Cuando hago hula, siento que estoy en una dimensión superior. Quería compartir esta sensación con los demás, así que abrí mi propia escuela de hula aquí hace 18 años", explica.

Las raíces de una relación

Yujin Yaguchi, profesor de la Escuela Superior de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Tokio, se centra en Hawai y en las relaciones culturales entre Estados Unidos y Japón.

Yaguchi señala que a principios del siglo XIX, un gran número de japoneses emigraron a Hawai, lo que lo convirtió en un lugar familiar y fácil de visitar para los turistas japoneses.

Muchos tenían parientes a los que visitaban, y eso también ayudaba con la barrera del idioma.

Los datos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense realizada por la Oficina del Censo de Estados Unidos indicaron en un estudio de 2016-2020 que el 22,3% de los residentes de Hawái se identificaban como japoneses o parcialmente japoneses.

"Hoy en día, creo que la gente (en Hawái) habla japonés por motivos de negocios. Es muy fácil acceder a personas capaces de entender, si no de hablar, japonés, y tienes anuncios y señalización y todo en japonés", explica Yaguchi.

Durante casi 20 años tras el final de la II Guerra Mundial, los viajes de placer al extranjero estuvieron prohibidos en Japón, con excepciones ocasionales para programas de estudios en el extranjero o viajes de negocios.

"Los viajes de placer no estuvieron permitidos durante casi dos décadas tras el final de la guerra. La guerra terminó en 1945 y los viajes al extranjero estuvieron muy restringidos hasta 1964, pero una vez levantada la prohibición de viajar, Hawai era uno de los lugares más populares para los japoneses", añade Yaguchi.

Aunque no pudieran ir, soñaban con Hawai".

Spa Resort Hawaiians es un parque temático de aguas termales situado en la zona de Joban, en la prefectura de Fukushima, y fue la personificación de un Hawai simulado en los años siguientes a la prohibición.

Cuando la industria del carbón se deterioró en la década de 1960, la empresa minera local se dedicó al turismo para ayudar a salvar puestos de trabajo y resucitar la economía local, creando el primer complejo turístico de Japón, con piscina climatizada, palmeras e incluso artistas hawaianos.

El aumento del valor del yen junto con la economía japonesa en la década de 1980 permitió a los japoneses visitar Hawai en la década de 1990, en el apogeo de la burbuja económica.

"En la década de 1990, Hawai se convirtió en una especie de paraíso playero y de compras para los japoneses", explica Yaguchi. "Entonces se produjo esta especie de reformulación o reconceptualización de Hawai no tanto como paraíso de las compras (sino más bien) como una especie de lugar para el iyashi".

Paz en un plato

El almuerzo en plato es un producto de la multiculturalidad hawaiana. Suele consistir en dos cucharadas de arroz blanco, una guarnición de ensalada de macarrones con una generosa ración de mayonesa y la proteína que elija, normalmente regado con una espesa y sabrosa salsa.

"Cuando fui a Hawai y vi los almuerzos en plato, me pareció fascinante. Era una fusión de culturas americanas, japonesas y asiáticas. Me pareció muy interesante y me aficioné a los platos de comida. Me di cuenta de que en Japón no había muchos restaurantes que se parecieran a lo que yo comía en Hawai", dice Akihiro Misono, que el año pasado abrió su restaurante Da Plate Lunch 808 en Sakura, prefectura de Chiba.

La emisora de radio KSSK-FM, con sede en Honolulú, se transmite desde Hawai al restaurante. Los clientes suelen llevar "camisas aloha", que en EE.UU. se llaman camisas hawaianas.

Eggs 'n Things, una cadena de cafeterías y restaurantes de desayuno con sede en Hawai, sólo tiene locales en Japón. El primero se abrió en Harajuku en 2010.

Kota Matsuda, director general de Eggs 'n Things Japan, citó la popularidad de la marca entre los viajeros japoneses que visitaron Hawái.

"Especialmente en estos tiempos difíciles de Covid, para mucha gente las barreras para viajar al extranjero siguen siendo altas. Ofrecemos a nuestros clientes que quieren viajar a Hawai pero aún no pueden, la experiencia más cercana a estar allí. La gente viene aquí no sólo por la comida de estilo hawaiano, sino también por el exclusivo 'ambiente hawaiano'", afirma Matsuda.

Llevando tu afición

Yosuke "Yo-chan" Seki, entusiasta de las camisetas aloha y conductor, practica surf todos los fines de semana y nunca se cansa de volver a Hawái: lleva yendo todos los años desde 2011.

"Desde que empecé a llevar camisetas aloha, la mayoría de las veces las llevo en mi vida diaria", dice este hombre de 47 años. "Espero que la gente me vea llevarlas y piense que quiere probar a llevarlas también. Ahora mismo llevo una réplica de uno de los diseños caros que pueden costar varios millones. El que llevo yo cuesta entre 20.000 y 30.000 yenes".

Asami Seki, de 40 años, también aficionada a las camisas aloha, tiene un negocio de accesorios llamado 82 of aloha. Hace un año, empezó a crear accesorios hipoalergénicos que la gente puede llevar mientras practica surf.

"Sólo he estado una vez en Hawai, pero durante este tiempo, incluso cuando no he podido ir por la pandemia, poco a poco me he ido enamorando cada vez más de Hawai", afirma.

"Siempre quise ir a Hawai y siempre lo he admirado, incluso antes de visitarlo por primera vez. Después de volver de mi primer viaje, empecé a incluir aspectos hawaianos en mi estilo de vida".

Su marido, Yosuke, coincide con ese sentimiento: "Se ha convertido en una especie de estatus para mí".

"Cuando quiero vestir elegante, me pongo camisas aloha. Siento que me he vestido con elegancia cuando las llevo, y es realmente emocionante elegir un tema para el día y coordinarse con los demás en consecuencia", añade Asami.

Las camisas están muy influenciadas por el arte y los diseños japoneses.

Sun Surf, una marca de camisas aloha de Toyo Enterprise con unos 50 años de experiencia, se centra en reproducir camisas aloha de los años 30 a 50 del siglo XX. Su director de marca, Yoshihiro Nakano, de 47 años, es un investigador de camisas aloha que empezó a coleccionarlas cuando era adolescente.

Según Nakano, las camisas aloha empezaron con los inmigrantes japoneses en Hawai.

"Se vestían a la japonesa incluso en Hawai. En la segunda mitad del siglo XIX, hubo gente que emigró a Japón y, poco después, empezaron a importar rollos de tela, entre ellos ropa japonesa. Los lugareños lo vieron y pensaron que sería interesante hacer camisas con ellas, así que empezaron a hacer camisas aloha con estampados japoneses", cuenta Nakano.

Después comenzó la producción en masa. En lugar de importar de Japón rollos de tela para la ropa japonesa, las tiendas de Hawaii importaron una gran variedad de telas estampadas sólo para las camisas aloha.

Hoy en día, estas camisas aloha también se consideran objetos de coleccionista.

"Hay muchos clientes que nunca se las ponen y las coleccionan o las enmarcan", dice Nakano.

Todo por el espíritu del iyashi.

Fuente: edition.cnn.com