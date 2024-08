- La historia de amor de una pareja de verdadero poder

Casi ninguna relación ha generado tanta atención pública como la del astro del pop Taylor Swift (34) y el jugador de la NFL Travis Kelce (34). La pareja ha estado en el ojo público durante casi un año, haciendo titulares una y otra vez. Todo comenzó con una pulsera de amistad...

Visitando el "Eras Tour"

La historia de amor de estas dos superestrellas comenzó en el "Eras Tour". Swift ha estado de gira por el mundo desde marzo de 2023, tocando en todo el mundo. El 8 de julio de 2023, Kelce estaba en el público animando a la superestrella en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Un intento de coqueteo fallido?

El 26 de julio de 2023, Kelce habló por primera vez sobre Swift en su podcast "New Heights". Contó su plan de darle a la cantante una pulsera de amistad con su número de teléfono cuando visitó el "Eras Tour". Sin embargo, su plan pareció fallar. Bromeando, le dijo a su hermano y copresentador del podcast Jason Kelce (36): "Estaba decepcionado de que ella no hablara antes o después de sus presentaciones porque tiene que ahorrar su voz para las 44 canciones que canta. Así que estaba un poco herido de que no pudiera darle una de las pulseras que hice para ella".

Su intento de coqueteo no pasó desapercibido y más tarde, el presentador de deportes Andrew Siciliano lo mencionó en una entrevista. Kelce confirmó que dijo todo lo que dijo en su podcast, pero luego agregó: "No hablaré sobre mi vida privada". Cuando le preguntaron si Swift lo había contactado, Kelce terminó la entrevista. Su hermano Jason también se negó a comentar más en una entrevista posterior.

Juego de palabras sobre juego de palabras

Sin embargo, la público ya estaba enganchado y el nombre de Swift estaba en boca de todos el 17 de septiembre durante el partido entre los Kansas City Chiefs de Kelce y los Jacksonville Jaguars, al menos indirectamente. Tanto el comentarista de la NFL Ian Eagle (55) como el comentarista Rich Eisen (55) se divirtieron incorporando letras de canciones de Swift en su cobertura.

La pelota está en su campo

El 21 de septiembre, el tight end de los Kansas City Chiefs fue invitado al programa de radio deportiva "The Pat McAfee Show". Ahí reveló que había invitado a Swift a verlo jugar. "Le lancé la pelota", dijo Kelce. "Le dije: 'Te vi rockear en Arrowhead, tal vez deberías verme rockear en Arrowhead. Veremos qué pasa después".

El primer partido

En el partido de los Kansas City Chiefs contra los Chicago Bears el 24 de septiembre, Swift estaba efectivamente en el público, animando con entusiasmo desde las gradas con la madre de Kelce, Donna. Después, fotos y videos se volvieron virales, mostrando a Swift y Kelce saliendo juntos del estadio y yéndose en un convertible. Kelce pronto habló sobre este evento en su podcast, expresando su alegría por la presencia de Swift en el partido.

Solo el comienzo

El 1 de octubre, Swift asistió a su segundo partido de fútbol, esta vez viendo a los Kansas City Chiefs jugar contra los New York Jets en Nueva York. Esta vez, trajo a algunos de sus famosos amigos, incluyendo a Blake Lively (36) y Ryan Reynolds (47). Para entonces, los fanáticos estaban seguros de que había más en sus apariciones en los partidos. Swift también asistió al partido del 12 de octubre.

Demasiada fama?

En una conferencia de prensa el 6 de octubre, Travis Kelce fue preguntado cómo estaba manejando su nueva fama. El jugador de fútbol respondió tranquilamente, explicando: "Que los paparazzi tomen fotos en todas partes es solo parte de esta clase de fama y vida. Hay muchas personas curiosas sobre lo que Taylor está haciendo y cómo está. Y eso es comprensible".

Esta respuesta avivó la emoción entre los fanáticos, ya que Swift había luchado anteriormente con la atención pública intensiva en relaciones pasadas. Su relación anterior de seis años con el actor Joe Alwyn (33) se mantuvo en gran parte privada, con la pareja a menudo vista escapando de los paparazzi.

Es oficial

La incertidumbre terminó el 15 de octubre. Después de un show de "Saturday Night Live", Kelce y Swift fueron vistos juntos camino a una fiesta. Fotos de alta resolución de los paparazzi mostraron a la pareja tomados de la mano, confirmando su relación.

Un beso para recordar

El 23 de octubre, Chariah Gordon (29) compartió una serie de fotos de Instagram que incluían a Kelce, Swift, Gordon y su prometido y jugador de los Chiefs Mecole Hardman (26). En una foto, Swift se puede ver dando un beso de amor en la mejilla a su novio.

Confesiones de amor en el "Eras Tour"

Después de apoyar a su nuevo novio en varios de sus partidos de fútbol, los fanáticos de Swift esperaban con ansias el reinicio de su "Eras Tour", que había estado en pausa por un mes. Tal como se esperaba, Kelce se unió a los muchos Swifties en el lanzamiento del tour en Buenos Aires el 11 de noviembre.

Swift sorprendió a sus fanáticos cambiando la letra "Karma es el chico en la pantalla viniendo directamente a casa conmigo" en su canción "Karma" por "Karma es el chico en los Chiefs viniendo directamente a casa conmigo". Después del show, Numerous videos were shared on social media showing Swift excitedly running into Kelce's arms and kissing him passionately.

¿Qué realmente sucedió?

El 20 de noviembre, la estrella de la NFL reveló más sobre su relación y cómo se conocieron en una entrevista con el "Wall Street Journal". Dijo que Swift lo contactó después de que un conocido mutuo lo mencionara. También reveló que habían estado en contacto por algún tiempo antes de su primer encuentro. "Nunca he salido con alguien con una presencia como la de ella", dijo en la entrevista.

El 6 de diciembre, la revista "Time" nombró a Taylor Swift "Personaje del Año". En la entrevista acompañante, Swift también compartió algunos detalles. "Todo comenzó cuando Travis expresó públicamente su admiración por mí en su podcast, lo cual me pareció muy genial. Después de eso, comenzamos a salir". La ganadora del Grammy también confirmó que ya estaban en una relación cuando ella apareció por primera vez en su partido.

"Te Amo"

Después de pasar la Nochevieja juntos, Taylor Swift conoció al hermano de Travis, Jason, por primera vez en otro partido de fútbol el 21 de enero de 2024. Cuando los Chiefs avanzaron a la final de la NFL el 28 de enero, Swift felicitó a su pareja en el campo, seguida de un abrazo apretado. Según los informes, Kelce entonces dijo las tres palabras mágicas y agregó: "Tanto que ya no es gracioso".

Distancias Largas por el Amor

El 11 de febrero, Swift demostró una vez más su compromiso en la relación: después de su espectáculo de la gira "Eras" en Tokio, tomó un vuelo de 12 horas para apoyar a Kelce en el Super Bowl en Las Vegas. Fue acompañada por Blake Lively, Lana del Rey (39) y incluso sus padres. En el final, celebraron juntos la victoria del equipo de Kelce en el Super Bowl.

Una Visita al Zoológico Antes del Espectáculo

A continuación, fue el turno de la gira "Eras" en Australia. La segunda parada fue Sídney, donde la superestrella tocó un total de cuatro shows. Después de una cita romántica en el zoológico el día anterior al primer concierto**, Kelce asistió una vez más a uno de los espectáculos de su novia, asegurando un lugar en la carpa VIP del Accor Stadium el 23 de febrero. Swift cambió las letras de "Karma" nuevamente y cantó la nueva versión al deleite de sus fans. Incluso después de este espectáculo, la pareja compartió un beso detrás del escenario.

Besos en Coachella

El 13 de abril, la pareja asistió al festival de música Coachella en California. Numerous videos mostraron a Swift y Kelce entrelazados y bailando en la multitud.

Un Lugar en el Nuevo Álbum

Además de festivales de música, partidos de fútbol y su propia gira, la cantante también encontró tiempo para lanzar un álbum completo. Swift es conocida por cantar sobre sus relaciones pasadas y presentes. Dos canciones del nuevo álbum "The Tortured Poets Department" son una clara referencia a su relación con Kelce. La canción "The Alchemy" está llena de vocabulario de fútbol y la cantante habla de una atracción intensa y químicamente fijada a un nuevo amante. Los fans también están seguros de que "So High School" es sobre la relación amorosa de la pareja.

Con el inicio de la gira europea de la "Eras Tour" el 9 de mayo, se presentó una nueva lista de canciones, y "So High School" encontró su lugar. Kelce también estuvo presente en el público en Europa. Sin sorpresa, ya que los primeros espectáculos tuvieron lugar en París - la ciudad del amor.

Ahora Son "Oficiales de Instagram"

El 22 de junio, Swift publicó una instantánea en Instagram. La foto fue tomada después de uno de sus espectáculos en Londres, donde el príncipe Guillermo (42), el príncipe George (11) y la princessa Charlotte (9) estaban entre los asistentes. La selfie muestra a los tres con Swift y Kelce - todos sonriendo felizmente a la cámara. Esto hizo que su relación fuera "oficial de Instagram".

Travis Kelce en el Escenario

El 23 de junio, el intérprete de "Mastermind" hizo un movimiento inesperado que causó bastante revuelo. Los fans esperaban algunas características especiales en sus espectáculos en el estadio de Wembley de Londres, pero cuando Kelce apareció de repente en el escenario, la sorpresa fue grande.

En el medio de "The Tortured Poets Department", el atleta apareció con esmoquin y sombrero de copa. En clips de la aparición estelar, lleva a la cantante en sus brazos, la abana con un abanico, polvo su rostro con un cepillo de maquillaje y humorísticamente le da lecciones de baile antes de su próximo número, "I Can Do It With a Broken Heart". Swift luego compartió la actuación en Instagram y escribió en la leyenda: "Aún no puedo creer la debut de Travis en la gira Eras".

"Esa Es Mi Chica"

Poco después, Kelce visitó otro podcast y derramó los frijoles. El 25 de junio, explicó en "Bussin' With the Boys" por qué se enamoró de Swift: "Ella es muy confiada. Y creo que eso es lo que realmente me hizo enamorar. Porque simplemente vi cómo es genuine con sus amigos y su familia", explicó el de 34 años.

También habló sobre equilibrar la vida privada y pública y admitió: "Quieres mantener algunas cosas para ti, pero al mismo tiempo, no estoy aquí para esconder nada. Esa es mi chica. ¿Sabes a lo que me refiero? Esa es mi dama. Y estoy orgulloso de eso".

Tres Canciones para Travis

A principios de julio, Swift pasó tres noches en Ámsterdam, actuando para sus fans como parte de la "Eras Tour". Después de que Kelce ya había asistido a algunos de sus espectáculos, también apareció en Ámsterdam en dos noches. La cantante tocó tres canciones sorpresa en una de esas noches, cada una con un significado especial.

La canción "Everything Has Changed" es sobre cómo una nueva relación puede cambiar todo. Además, interpretó las canciones "So High School" y "Mary's Song". Notablemente, esta última ha adquirido una especial signific

El 17 de julio, la "Eras Tour" comenzó en Alemania. A pesar del entrenamiento cercano del campamento de los Kansas City Chiefs, Kelce hizo el largo viaje a Gelsenkirchen para ver a su novia actuar en el escenario una vez más.

Esta fue su decimotercera vez asistiendo al tour, lo que podría considerarse una conclusión adecuada, ya que el número 13 es el número de la suerte de Swift. La temporada pasada, el músico también asistió a exactamente 13 partidos de los Kansas City Chiefs.

Siguiendo adelante

Kelce pronto comenzará la nueva temporada de la NFL. El 5 de septiembre, los reinantes campeones Kansas City Chiefs recibirán a los Baltimore Ravens en el primer partido de los jueves por la noche de la nueva temporada. Mientras tanto, Swift continuará con su "Eras Tour". Después de sus paradas en Alemania, Polonia y Austria, la cantante regresará a Londres en agosto para cinco conciertos más - los últimos en Europa por ahora.

El concierto final de la "Eras Tour" tendrá lugar el 8 de diciembre de 2024 - cinco días antes de su 35 cumpleaños - en Vancouver, Canadá. Para entonces, Swift habrá actuado en un total de 152 espectáculos en 54 ciudades diferentes y en cinco continentes.

Una historia de amor entre la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se desarrolló durante su "Eras Tour", donde él la sorprendió con su asistencia a múltiples espectáculos.

Su relación llamó aún más la atención cuando Kelce reveló en su podcast cómo intentó regalarle a Swift una pulsera de amistad con su número de teléfono durante su visita al tour en Kansas City.

