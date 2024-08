La hija está volviendo a golpear a Elon Musk.

"'Mi hijo ha muerto', afirmó recientemente Elon Musk en contra de la transición de género de su hija, Vivian Jenna Wilson. Agregó que la joven de 20 años 'había caído presa del virus woke'. Wilson no está dispuesta a aceptarlo y ahora va tras la supuesta imagen de 'Señor Simpático' de su padre.

Nacido en Sudáfrica, Elon Musk se ha convertido en una de las personas más ricas y influyentes del mundo con empresas como SpaceX y Tesla. Esto es especialmente cierto desde que tomó el control de la plataforma de microblogueo Twitter en 2022, ahora conocida como X. Políticamente, el hombre de 53 años ha derivado hacia la derecha en los últimos años, expresando abiertamente su simpatía por Donald Trump.

Esto se alinea con la postura anti-transgénero de Musk, especialmente en lo que respecta a su hija, Vivian Jenna Wilson, quien nació asignada al género masculino y ha undergone cirugía de afirmación de género. "Mi hijo ha muerto", afirmó Musk recientemente, claiming que la joven de 20 años había become a victim of the "virus woke".

Wilson no lo aceptó entonces, y no lo acepta ahora. Lo ha acusado de ser "sin corazón y narcisista". En su infancia, él supuestamente la acosó por sus "rasgos femeninos" y la presionó para que actuara más como un hombre.

"Absolutamente patético"

Ahora, Wilson va tras su padre de nuevo, esta vez en Threads, una plataforma propiedad de la empresa Meta. En varias publicaciones, llama la atención sobre la supuesta imagen de 'Señor Simpático' de su padre. Afirma que su vida y comportamiento tienen poco que ver con los valores conservadores abrazados por el Partido Republicano alrededor de Trump.

"Parece que estás tratando de reconstruir tu imagen de 'padre cariñoso', que no te lo permitiré. Honestamente, es absolutamente patético", escribe Wilson en Threads. También agrega, "Entiendo que tu nueva cosa es esta 'narrativa de valores occidentales/hombre de familia cristiano', pero es tan raro. No eres un hombre de familia, eres un mujeriego que sigue mintiendo sobre tus propios hijos".

Wilson también acusa a su padre de ser racista: "Llamaste al árabe 'el idioma del enemigo' cuando tenía seis años, has sido demandado múltiples veces por discriminación y eres de un estado de apartheid". También cree que Musk no le importa el clima: "No eres 'el salvador del planeta' y no te importa el cambio climático".

Al menos en lo que respecta a la vida familiar, Wilson podría tener razón. Musk tiene 12 hijos con tres mujeres diferentes. Hasta ahora, no ha respondido a las nuevas acusaciones de su hija".

