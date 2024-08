- La hija de Elon Musk lo llama un "adultero en serie".

La relación entre Elon Musk y su hija Vivian Jenna Wilson se considera tensa. No solo desde que Musk recently hizo comentarios transfóbicos sobre Wilson en una entrevista. En 2022, Musk's daughter underwent a gender transition. "Mi hijo está muerto," dijo al respecto y se negó a reconocer la identidad trans de su hija. Wilson luego respondió a los comentarios de Musk con humor. Ahora, ha encontrado nuevamente palabras acusadoras sobre su padre.

La hija de Elon Musk, Vivian, habla

En Threads, tomó una postura sobre sus declaraciones y apariciones recientes en varias publicaciones. Comentó en una publicación que retrataba a Musk como un hombre devoto de su familia, diciendo: "Parece que estás tratando de reconstruir tu marca de 'padre cariñoso', que no voy a dejar pasar. Para ser honesta, es absolutamente patético." La autoimagen de Musk como un hombre conservador de familia es risible para ella, ya que está lejos de lo que hace creer a sus fans republicanos. "Entiendo que tu nueva cosa es esta narrativa de 'valores occidentales/hombre de familia cristiano', pero es tan extraño. No eres un hombre de familia, eres un mujeriego que no puede dejar de mentir sobre tus propios hijos," dijo en línea. Musk tiene 12 hijos con tres mujeres diferentes. Su padre no es cristiano, nunca ha puesto un pie en una iglesia, agregó. Incluso su supuesta dedicación al progreso parece absurda para ella.

La acusa de racismo

Además, Wilson acusa al CEO de Tesla de racismo. "Llamaste al árabe 'lenguaje del enemigo' cuando tenía seis años, has sido demandado múltiples veces por discriminación, y eres de un estado de apartheid como Sudáfrica," aclaró.

Incluso la protección del clima no es realmente importante para Musk, según ella. El hecho de que esté escribiendo sus acusaciones en Threads y no en la plataforma de Musk X habla por sí solo. Musk aún no ha respondido a las declaraciones de su hija.

