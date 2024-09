La hija de Brooke Shields fue sometida a un proceso de crioconservación de dos años.

En el mundo de Hollywood, Brooke Shields, ahora de 59 años, experimentó la maternidad a través de la fecundación in vitro (FIV) en siete ocasiones distintas. Este procedimiento finalmente llevó al nacimiento de su primera hija, Rowan Francis Henchy, en 2003. Su segunda hija, Grier Hammond, fue concebida naturalmente. Esta conversación familiar sobre FIV es muy abierta, como se evidencia en una entrevista con la revista "People".

En esa entrevista, Rowan expresa su gratitud a su madre por hablarle de FIV desde temprana edad. Rowan destaca: "Debo mi existencia a la FIV", y agrega: "Estuve congelada durante dos años, y mamá habló con nosotros sobre eso cuando éramos jóvenes, así que estamos al tanto ahora". Esta conversación, según ella, es crucial para las jóvenes mujeres.

Brooke Shields respalda la opinión de su hija. Muchas mujeres de su generación y la actual priorizan sus carreras al principio, lo que puede tomar tiempo y años. Como resultado, pueden surgir problemas en sus treintas tardíos. Brooke a menudo aconseja a las mujeres que consideren congelar sus óvulos. Entre risas, Rowan cuenta: "El otro día, me miró y dijo: 'Tu regalo de graduación es congelar tus óvulos', y simplemente dije: 'Mamá...'".

Su franqueza sobre la depresión postnatal ayuda a sus hijas

Brooke Shields no solo es abierta sobre la FIV, también ha llevado a la luz el tema de la depresión postnatal. En 2005, compartió sus experiencias en su libro "Down Came the Rain". En ese momento, fue una de las primeras figuras públicas en hablar públicamente sobre los sentimientos de tristeza y desesperación después del parto. Rowan atribuye el libro de su madre a haber influido positivamente en la vida de muchas mujeres. Ella socializa: "Algo 'tan terrible' finalmente tuvo un resultado positivo, y ella tiene una conexión más fuerte conmigo debido a lo que pasó".

Brooke enfatiza que su libro también es vital para sus hijas. Si alguna vez se convierten en madres, podrían experimentar sentimientos similares. "Es una herramienta para ayudarlas a reconocer si algo no está bien, que es normal y debe ser abordado. No hay nada de malo en ellas. No es su culpa, y eso es lo que quería transmitirles para más adelante en la vida".

En 2001, Brooke Shields se casó con el guionista y productor de cine Chris Henchy. Tienen dos hijas, Rowan y Grier. Su primer matrimonio, con la estrella de tenis Andre Agassi, terminó en 1999 y no tuvo hijos.

La transparencia de Brooke Shields sobre su viaje de depresión postnatal motivó a sus hijas a asistir al estreno de la película basada en su libro "Down Came the Rain". Rowan recuerda: "Fuimos al estreno de la película, y me sentí como: 'Esta es mi mamá, está mostrando su fuerza y vulnerabilidad'. Fue increíblemente poderoso".

Hablando sobre la fachada glamurosa de Hollywood, Brooke afirma: "A pesar del brillo y el glamour asociados con Hollywood, es importante recordar que cada mujer tiene una trayectoria única y llena de desafíos en la maternidad".

