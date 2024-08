- La hija de Boris Becker, Anna Ermakova, hace su debut como cantante

Anna Ermakova fue conocida principalmente como "la hija de" durante muchos años. Se parecía mucho a su padre, la leyenda del tenis Boris Becker, y muchas personas lo veían a él primero y a ella solo en una segunda mirada. Esto ha estado cambiando cada vez más.

Ahora con 24 años, Ermakova trabaja como modelo, se ganó el corazón de los espectadores en el programa de RTL "Bailando con las Estrellas" y ganó la 16ª temporada del show. Ahora quiere hacer carrera como cantante. Su álbum de debut, titulado "Behind Blue Eyes", se lanzará este viernes.

La canción favorita de Ermakova

El tema principal es una versión de la canción que cautivó a los espectadores durante su participación en "Bailando con las Estrellas". "Behind Blue Eyes" también representa lo que ha estado sucediendo detrás de sus propios ojos azules en los últimos años.

"I wanted to cover 'Behind Blue Eyes'. The song has meant a lot to me, both when I was younger and because of the magical moment I had with it on 'Bailando con las Estrellas'", Ermakova le dijo a la Agencia Alemana de Prensa en una entrevista. "Fue un momento en el que me sentí aceptada por quien soy, por mí misma y por el público alemán", recordó. Nunca olvidará ese momento.

El álbum completo consiste en canciones de películas conocidas, reinterpretadas por Ermakova con su cálida, suave, emotiva y poderosa voz. Suena más madura y expresiva de lo que se podría esperar de una newcomer.

La música y las películas como un "espacio seguro"

"Creciendo, la música y las películas eran increíblemente importantes para mí. Eran mi espacio seguro", dijo Ermakova. Quería reconectar con esa parte más joven de sí misma y descubrirse a sí misma para encontrar su sonido musical - y su género, dijo. "Es un gran aprendizaje, proceso de curación y viaje de gratitud para mí, y estoy emocionada de compartirlo."

El álbum incluye 15 canciones, incluyendo un dueto con el cantante de Schlager Florian Silbereisen. Juntos, siguen los pasos de Frank y Nancy Sinatra, Robbie Williams y Nicole Kidman, cantando "Somethin' Stupid". También se incluyen clásicos como "Son of a Preacher Man" y "Venus".

"It's a variety of different things and sounds from different time periods and genres. Male or female interpreters - it doesn't matter. We've got it all", la joven de 24 años describió su álbum, que significa mucho para ella.

Anna Ermakova creció con muchos juicios

"I grew up with so much judgment that I was already withdrawn", Ermakova recordó. "Then, dancing became a connection to my body - and singing has now connected me to my voice, to my words, and to expressing how one feels", explained.

Ermakova hadn't given interviews for a long time. "When I was growing up, I wanted to stay away from it. But one shouldn't hide from life and from being oneself." And she wants to continue building on this musically, as she said in the dpa interview. She could imagine that this won't be her only work as a singer: "I'm definitely starting to enjoy it."

Boris Becker, el padre de Anna Ermakova y una leyenda del tenis, debe haber estado orgulloso de ver a su hija ganar la 16ª temporada de RTL's "Bailando con las Estrellas."

Lea también: