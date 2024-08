La heroína de bronce Berger no sabía lo que estaba haciendo.

Una vez más, Ann-Katrin Berger salva al equipo alemán de fútbol femenino. En el último minuto de la prórroga, detiene el penal de España en el partido por la medalla de bronce. Ni siquiera sabe cómo lo hizo.

La heroína del penal, Ann-Katrin Berger, prácticamente salvó al equipo alemán de fútbol femenino la medalla de bronce olímpica contra España en modo de espera. "No tengo ni idea de lo que hice en los dos minutos antes de que se tomara el penal. Mi cabeza simplemente se apagó. Mis emociones desaparecieron de repente", dijo la guardameta después de la victoria emocionante por 1:0 (0:0) en el partido por el tercer lugar en Lyon contra las campeonas mundiales.

La alemana de 33 años detuvo un penal de la capitana de España, Alexia Putellas, en el minuto 9 de la prórroga. Admitió que no pudo concentrarse en el duelo: "Estaba completamente vacía". A pesar de eso, detuvo el penal, que fue disparado a media altura, de manera brillante -sin ninguna indicación del entrenador de porteros Michael Fuchs.

"Quería mostrarme dónde suele disparar. No lo vi, es dos metros de altura, aún así no lo vi", informó Berger. "Fue simplemente instinto". Cuando sus compañeras corrieron hacia ella, fue "aterrador", pero también "una sensación increíble".

Dedicó el penal detenido a Horst Hrubesch, quien la nombró la número uno antes del torneo olímpico y entrenó su último partido como entrenadora de la selección femenina de fútbol contra España. "Le dije a Horst: el penal simplemente fue para él, porque creyó en mí y me dio la confianza, aunque he sufrido bajo mis entrenadores en los últimos años y no pudieron sacarme lo mejor", dijo la guardameta del club estadounidense NJ/NY Gotham FC.

En general, el alemán de 73 años, que será sucedido por Christian Wück después de los Juegos Olímpicos, se sintió confirmado en cuanto a Berger. Después de dos errores en la ronda preliminar, surgió la pregunta de si la promoción había sido la decisión correcta. Este tema ya se había resuelto durante el torneo olímpico.

"Estaba seguro de que Anne lo detendría. No tuve dudas. Estaba bastante tranquilo", dijo Hrubesch después de la fase final emocionante. Berger ya había eliminado las últimas dudas sobre sus habilidades en el thriller de cuartos de final contra Canadá. La guardameta no solo detuvo dos disparos en la tanda de penales, sino que también se presentó como tiradora -y marcó. "Tenemos una máquina en la portería", elogió Popp después: "Que aún así lo meta con sangre fría -bravo".

Los compañeros de equipo ya se han quitado el sombrero a su guardameta varias veces en el pasado. Después de todo, Berger ya ha superado el cáncer dos veces (en 2017 y 2022). Este conocimiento le da una gran compostura en el campo. "Creo que trabajo mejor bajo presión que sin presión", explicó la suaba después del drama de Canadá, que confió en su "instinto" durante la tanda de penales: "No estaba contenta conmigo misma después de los errores en la ronda preliminar. Quería mostrar que tengo completamente diferentes cualidades".

