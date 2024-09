- "La herencia de mi padre ha sido eliminada" o "El impacto de la herencia de mi padre ha sido borrado".

Jamie Bennington (28), hijo del fallecido vocalista de Linkin Park, Chester Bennington (1976-2017), ha lanzado algunas críticas contundentes sobre el regreso de la banda. En una entrevista con la revista Billboard, acusó a su co-vocalista Mike Shinoda (47) de "borrar la existencia y legado de mi padre en vivo y en color". También lo describió como "senil y sordo a la música".

Elección controvertida de la nueva vocalista

El regreso de Linkin Park a principios de septiembre ha generado una variedad de reacciones. El grupo anunció su regreso a través de un concierto en línea para su audiencia global, revelando que Emily Armstrong (38), vocalista principal de la banda de rock Dead Sara, se uniría a su miembro fundador Mike Shinoda. Sin embargo, este movimiento no sentó bien a muchos fans, que lo criticaron debido a las asociaciones pasadas de Armstrong con la Cienciología y el convicto por delitos graves Danny Masterson (48). El 6 de septiembre, Armstrong intervino, reconociendo su asistencia al juicio de Masterson, pero luego se desvinculó rápidamente de él. Afirmó: "Tengo cero tolerancia a la agresión o violencia hacia las mujeres, y me pongo en los zapatos de las víctimas de tales crímenes horribles".

"Borrar la existencia y legado de mi padre en vivo y en color"

Según Jaime Bennington, Mike Shinoda es el cerebro detrás de la contratación de la nueva vocalista: "Estás destruyendo la vida y legado de mi padre frente a nuestros ojos - durante el mes internacional de prevención del suicidio. Estás ignorando las repercusiones de las creencias de Emily en nuestra base de fans. No hay una declaración clara de apoyo a las víctimas de violencia dentro de nuestra comunidad. Has malgastado la fe que los fans y los seguidores, incluidas yo, hemos mostrado hacia ti durante décadas. Confiamos en que te elevarías por encima de lo ordinario, pero ahora te has convertido en un anciano senil y confundido".

"Realmente disfruto cuando lo escucho"

En medio de la fuerte retroalimentación, Mike Shinoda ha elogiado el regreso de su banda y el nuevo papel de Emily Armstrong: "Emily siempre ha dado en la tecla y ha entregado las partes ardientes", dijo. Aceptó que a los fans podría llevarles tiempo aceptar este cambio: "La verdadera pregunta será sobre la recepción del público. No estoy seguro de la respuesta, pero realmente disfruto cuando lo escucho". Será interesante ver cómo los fans reaccionan al primer álbum y las presentaciones en vivo de la banda después del fallecimiento de Chester Bennington en 2017. El primer concierto de Linkin Park con Emily Armington está programado para el 11 de septiembre en Los Ángeles, mientras que su primer álbum, titulado "From Zero", se lanzará el 15 de noviembre.

La crítica de Jaime Bennington a Mike Shinoda fue más allá de la nueva vocalista, ya que lo acusó de intentar "borrar la existencia y legado de mi padre" a través del regreso de Linkin Park. A pesar de esto, Shinoda permaneció confiado en su decisión, expresando su disfrute de la nueva música y anticipando la respuesta de los fans.

