La Haya está reevaluando las investigaciones relacionadas con el gobierno de Lukashenko

19:08 Rusia Aumenta Significativamente el Gasto Militar de NuevoRusia planea aumentar significativamente su gasto militar para financiar aún más su conflicto en curso. Según la propuesta de presupuesto para 2025 publicada en el sitio web del Parlamento ruso, los gastos de defensa aumentarán en alrededor del 30%, a aproximadamente 130 mil millones de euros. También se asignan fondos para la seguridad interna y los elementos presupuestarios militares clasificados relacionados con la guerra en Ucrania. En total, la defensa y la seguridad interior representan aproximadamente el 40% del presupuesto. El plan aún debe ser aprobado por el Parlamento y firmado por el presidente Putin. En 2024, el gasto militar ya había aumentado en un 70% en comparación con el año anterior. En contraste, Ucrania planea destinar alrededor del 60% de su presupuesto a defensa y seguridad en el año siguiente, con un presupuesto de defensa de aproximadamente 48 mil millones de euros, que es solo alrededor de una tercera parte del de Rusia.

18:23 EE. UU. y Canadá Se Enfrentan a Aviones Rusos Cerca de la Zona de Defensa Aérea de AlaskaEl Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) de ambos, EE. UU. y Canadá, ha informado sobre un encuentro con aviones militares rusos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA) de Alaska. Esta zona obliga a los aviones a identificarse. El lunes pasado, los aviones rusos entraron en esta zona, que es diferente del espacio aéreo de un estado. Los aviones de NORAD respondieron a los aviones rusos, según mencionó el general estadounidense Gregory Guillot en una conferencia de prensa. Guillot también describió el comportamiento de uno de los aviones rusos como poco profesional, lo que supuso una amenaza para todos los involucrados. A finales de julio, NORAD informó sobre encuentros similares con aviones rusos y chinos en la ZIDA de Alaska, con los aviones permaneciendo en el espacio aéreo internacional.

17:43 Oportunidades Laborales para Refugiados Muestran Éxito Inicial, Afirma ScholzEl programa llamado "Job Booster" tiene como objetivo ayudar a los refugiados que planean quedarse en Alemania a encontrar empleo más rápidamente. El canciller Scholz ya ha celebrado su éxito, con 266.000 ucranianos en Alemania ahora empleados, lo que representa un aumento de 71.000 en comparación con el año anterior. Además, 704.000 personas de los principales países de origen de los solicitantes de asilo ahora están empleadas, lo que también representa un aumento de 71.000. Scholz atribuye este aumento al programa Job Booster, hablando en un evento en la Cancillería. El ministro de Trabajo, Heil, señala que de los 266.000 ucranianos, alrededor de 113.000 están empleados en trabajos con seguridad social. El programa, introducido por el gobierno federal hace aproximadamente un año, se centra en fortalecer el apoyo del centro de empleo.

17:06 Putin Prioriza la "Nueva Rusia"En un mensaje de video, Putin enfatiza que la principal tarea para las autoridades en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania es establecer condiciones favorables para su desarrollo para garantizar la seguridad de las personas. "Ese es nuestro principal objetivo", dice según la agencia de noticias estatal TASS. "Pero no pospondremos la solución de problemas económicos y sociales. Los abordaremos ahora". Hace dos años, Moscú declaró la anexión de cuatro regiones en Ucrania. Putin se refiere a estas regiones como "Nueva Rusia", aunque Moscú solo controla partes de ellas.

16:37 Kara-Mursa: Rusia Tiene Más Prisioneros Políticos que en la Época SoviéticaEl líder de la oposición Vladimir Kara-Mursa afirma que hay más prisioneros políticos en la Rusia de Putin en la actualidad que en el final de la era soviética. "Hay más de 1300 prisioneros políticos conocidos en la Rusia de Putin, muchos más que en los últimos años de toda la Unión Soviética", dice ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. También condena la mentira propagandística de Putin de que todos los rusos apoyan su régimen y su guerra, y llama a tomar medidas para liberar a los disidentes detenidos. Las autoridades rusas detuvieron al crítico del Kremlin en abril de 2022 después de que acusara a Rusia de crímenes de guerra contra Ucrania. Fue sentenciado a 25 años de prisión en abril de 2023, pero luego fue liberado como parte de un canje de prisioneros.

16:15 Rusia Intensifica los Ataques NocturnosCon los ataques con drones de la noche anterior, ahora son 33 noches consecutivas en las que Rusia ha atacado Ucrania con drones y misiles, la racha más larga hasta ahora. Según la Fuerza Aérea ucraniana, se oyeron explosiones y disparos de ametralladora durante la noche en Kyiv. La defensa aérea luchó contra el ataque con drones durante unas cinco horas. No se informan de bajas.

15:41 El Kremlin Ablanda el Tono sobre el Uso de Armas NuclearesEl Kremlin modifica el umbral para un posible uso de armas nucleares después de que los cambios en la doctrina nuclear rusa catalicen la controversia. El portavoz del Kremlin, Peskov, dice que los conflictos en la guerra de Ucrania no deben interpretarse siempre como una provocación para una reacción nuclear de Rusia. Fue preguntado sobre los 125 drones ucranianos supuestamente derribados por la defensa aérea rusa el domingo, lo que podría haber provocado una respuesta nuclear según la nueva doctrina. "Se han tomado decisiones, se registrarán en consecuencia. Pero la operación militar continúa sin necesidad de establecer constantemente vínculos", dice. La semana pasada, el presidente Putin anunció reglas ampliadas para el posible uso de armas nucleares, incluyendo la reacción a ataques aéreos en su territorio o ataques por un país no armado con armas nucleares respaldado por potencias nucleares.

15:15 Baerbock: La Desinformación de Rusia Apunta Específicamente a los JóvenesLa ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, advierte firmemente contra la desinformación y los intentos de interferencia electoral, especialmente de Rusia. "El impacto de las campañas de desinformación es significativo", dice Baerbock en el Congreso del Futuro Verde en Berlín. Hay "un sistema deliberado" aquí que apunta a los votantes más jóvenes. Las mujeres son particularmente vulnerables a los discursos de odio y las noticias falsas. La política verde también se refiere a los algoritmos en ciertas redes sociales que amplifican deliberadamente el discurso de odio y la incitación. "Si no abordamos este problema, no tendremos defensa contra estas noticias falsas", advierte.

15:01 Rusia Aumenta el Financiamiento, Silencio sobre el Presupuesto de la GuerraEl gobierno ruso presenta su presupuesto propuesto para 2025 ante el legislativo ruso, lo que indica un aumento significativo en el gasto federal hasta alrededor de 400 mil millones de euros para el próximo año, un aumento del 12% en comparación con 2024. Sin embargo, no se revelan detalles específicos sobre el gasto en el sector de la defensa. El Ministerio de Hacienda simplemente menciona que se destinarán fondos considerables para armar al ejército, compensar a las tropas y fortalecer a las empresas del sector militar-industrial.

14:24 Juez Ruso Impone Sentencia de Por Vida al Asaltante del Escritor Patriota RusoDurante el juicio por el ataque al escritor patriota ruso, Sachar Prilepin, el tribunal impone una sentencia de por vida. El perpetrador proviene de la región de Donbass en el este de Ucrania y se informa que había luchado anteriormente con los separatistas prorrusos. Prilepin es un defensor vocal de la participación militar de Rusia en Ucrania y sufrió lesiones en un ataque con bomba en la región de Nischni Nowgorod en mayo de 2023, lo que resultó en la muerte de su conductor.

13:51 Rusia se Prepara para Reclutar 133,000 Soldados Este OtoñoDesde hoy hasta finales de año, Rusia tiene la intención de reclutar a 133,000 personas para el servicio militar, informan los medios ucranianos. Después de que se informes que Putin firmó un decreto, esta campaña de reclutamiento de otoño está en marcha. Los objetivos son hombres jóvenes de 18 a 30 años que no sean elegibles para el servicio de reserva. A cambio, los soldados que completen su servicio militar quedarán exentos del servicio militar posterior.

13:14 Ucrania Informa de Víctimas por Ataques con Drones RusosLos ataques con drones rusos dejaron un fallecido y varios heridos en Ucrania, según informes. En Kupjansk, en la región de Kharkiv, murió un hombre y en Kherson, tres residentes de entre 53 y 72 años resultaron heridos, según fuentes ucranianas que citan a oficiales locales.

12:36 Rusia Declara Haber Capturado Otro Pueblo en la Región de DonetskLas tropas rusas han informado aparentemente de otra ganancia territorial en el este de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, han "liberado con éxito" Nelepowka, utilizando su nombre ruso para Nelipiwka en la región de Donetsk - un área que Ucrania había ganado anteriormente. El ejército ruso ha estado avanzando hacia el este contra las fuerzas ucranianas más débiles durante varios meses. Nelipiwka está a unos 5 km de Torez, actualmente bajo control ucraniano, pero bajo ataques rusos constants durante semanas. Las fuerzas rusas también avanzan lentamente hacia la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk.

11:55 Resistencia Subterránea Afirma la Explosión de la Línea de Armamentos RusosEl movimiento de resistencia armada, Atesh, afirma haber detonado con éxito la línea férrea utilizada por las tropas rusas para transportar equipos y municiones al frente en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias ucraniana, Ukrinform, cita un mensaje correspondiente en Telegram, que refleja la coalición de ucranianos, tártaros de Crimea y disidentes rusos que se opone a la guerra y que se formó en la península de Crimea hace dos años.

11:26 Munz: Los Rusos no Creen en la Cruzada contra la CorrupciónEn el presupuesto ruso propuesto para el año próximo, se destina el 40% al sector de la defensa. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una campaña contra la corrupción en el ministerio responsable desde la muerte del asesor de Putin, Yevgeni Prigoshin. Sin embargo, esta iniciativa es recibida con escepticismo entre los ciudadanos rusos, según el reportero de ntv Rainer Munz en Moscú.

11:01 Hombre Americano Riesga Prisión por Luchar por UcraniaEl ciudadano estadounidense Stephen Hubbard confiesa ante la acusación de actividad mercenaria en un tribunal ruso. Según los medios de estado rusos, recibió dinero para ayudar a Ucrania contra Rusia, lo que podría acarrear una condena de 7 a 15 años de prisión si se le declara culpable.

10:20 Kiev Sufre Ataques con Drones, con Incendios en Edificios y Daños generalizadosUn ataque masivo con drones sobre Kiev durante la noche provocó un incendio en un edificio y daños en la zona, informaron las autoridades locales en el portal Ukrainska Pravda. Afortunadamente, no hubo víctimas, a pesar de que los escombros de los drones derribados causaron más problemas en cinco distritos de la ciudad. Todos los drones fueron derribados, según las autoridades ucranianas.

09:36 Putin Juramenta para Alcanzar "Todos los Objetivos Establecidos" en UcraniaEl presidente ruso Putin reafirma su compromiso con el conflicto en Ucrania. "Todos nuestros objetivos establecidos serán alcanzados", declaró en un mensaje en video que marca el segundo aniversario de la supuesta anexión rusa de cuatro regiones en Ucrania. Putin sigue insistiendo en que los líderes ucranianos son efectivamente nazis y que Rusia está defendiendo a la población de habla rusa - una acción impulsada por el deseo de las 'élites occidentales' de transformar Ucrania en 'una colonia, un puesto militar con Rusia como su objetivo'.

08:46 Ucrania Reasigna al Comandante de la Defensa de WuhledarEl coronel Ivan Winnik, comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania que defiende Wuhledar, una ciudad muy disputada en Donbass, ha sido reasignado debido a un ascenso y el intercambio de conocimientos. Todavía no se ha anunciado un sustituto. Winnik ha dirigido efectivamente los esfuerzos de defensa de la brigada de Wuhledar durante más de dos años. Los expertos militares ucranianos han expresado su preocupación de que las unidades rusas puedan capturar pronto la pequeña ciudad en el sector sur de la región de Donbass.

Se ha encendido un incendio en una instalación crucial en el distrito de Bashtanka de la región de Mykolaiv después de un ataque con drones rusos, según Ukrainska Pravda, que se basa en la declaración del líder de la administración militar regional. Sin embargo, la instalación en cuestión no se ha identificado.

07:24: Kiev Triunfa sobre la Invasión Nocturna

22:44: Rusia Transfiere Presos a Frentes de Batalla

Rusia supuestamente aprueba una ley que exime a las autoridades de responsabilidad penal si las personas aceptan un contrato militar con el Ministerio de Defensa. Prisioneros de las provincias de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la República de Komi, la región de Altai y la anexada Crimea han sido objeto de esta oportunidad, según medios de oposición rusos citados por el think tank con sede en EE. UU., el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

22:13: Zelenski Grabó 100 Bombas Guiadas Diarias

Desde su agresión incesante, Rusia ha atacado Ucrania con una estimación de 100 bombas guiadas diarias, lanzadas directamente desde aviones, según mencionó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso en video. Recientemente, los rusos hirieron a 14 personas en un incidente en la ciudad industrial de Saporizhzhia. Bombas guiadas también se emplearon en las ciudades de Kharkiv, Donetsk y Sumy. En opinión de Zelensky, "Esto es el terror regular de Rusia", stating that it serves as an unending reminder to all of Ukraine's internationally obligated partners that the country requires additional long-range attack capabilities, enhanced air defense, and intensified sanctions against Russia.

21:43: Estado Mayor Ucraniano se Preocupa por Wuhledar

Se informan nuevos ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas en torno a Donbass. Trece ataques fueron repelidos en Pokrovsk, y diecisiete avances de tropas rusas fueron bloqueados en Kurachove, según el Estado Mayor Ucraniano. Se informan combates más intensos cerca de Wuhledar, donde los expertos militares ucranianos temen que la pequeña ciudad en el sector sur de Donbass pronto pueda caer bajo el control de las unidades rusas.

20:46: Kiev SufreNumerosos Ataques con Drones

Kiev, la capital de Ucrania, ha sido objetivo de nuevos ataques con drones rusos durante la noche. Según el ejército ucraniano, las fuerzas de defensa aérea han estado repeliendo los ataques durante horas. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció en Telegram que había varios drones enemigos cerca y sobre la capital. Los testigos informaron de múltiples explosiones en Kiev, lo que indica que los sistemas de defensa aérea estaban en uso para alcanzar objetivos aéreos. No se ha confirmado daños ni víctimas en los últimos ataques. Desde alrededor de la 1:00 AM hora local, se han implementado alertas aéreas en Kiev, sus alrededores y toda la Ucrania oriental. La fuerza aérea ucraniana informó previamente de múltiples grupos de ataques con drones rusos en Kiev y Ucrania occidental. Además, se lanzó un grupo de bombas guiadas desde áreas ucranianas controladas por Rusia alrededor de las 4:40 AM hora local, informó el ejército.

19:45: Comisión de Helsinki Pide Cambio en la Política de EE. UU. hacia Rusia

La Comisión de Helsinki, bipartidista, insta a Estados Unidos a abandonar su enfoque posguerra fría con Rusia y reconocerla como una amenaza persistente para la seguridad global. Según el periódico "The Hill", la comisión recomienda que EE. UU. reevalúe su enfoque hacia Rusia, como ha hecho con China. Las propuestas contradicen los compromisos de la administración de Biden con Ucrania y contrastan con las opiniones de Donald Trump y sus aliados en el Congreso, que creen que EE. UU. gasta en exceso en la seguridad europea. Trump aboga por negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de la Comisión de Helsinki, el republicano Joe Wilson, es escéptico sobre la posibilidad de un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin.

18:49: Rusia Ataca Kiev con Drones

Según el ejército ucraniano, Kiev ha sido objetivo de ataques con drones rusos. Las fuerzas de defensa aérea están desplegadas para contrarrestar los ataques. Los testigos informaron de múltiples explosiones y objetivos aéreos alcanzados, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea en Kiev. Junto con Kiev y su región circundante, actualmente se están aplicando alertas aéreas en toda la Ucrania oriental.

17:40: Campaña Electoral de Moldavia: Ministro Advierte Contra "Ladrones"

Un ministro del gobierno ha instado a los moldavos a evitar a "ladrones, migrantes y arribistas" después de que un empresario pró-ruso exiliado prometiera pagar a los votantes si rechazan unirse a la Unión Europea en un referéndum. La apelación del ministro de Infraestructura, Andrei Spinu, destaca el creciente caos en la campaña presidencial del 20 de octubre, en la que la incumbente proeuropea Maia Sandu busca un segundo mandato.

16:14: Rusia: Fuerzas Ucranianas Attackan Estación Transformadora Cerca de la Central Nuclear

Según la gestión de la central nuclear de Zaporizhzhia controlada por Rusia, las fuerzas militares ucranianas habrían atacado de nuevo una estación transformadora cercana, destruyendo un transformador. La gestión de la central nuclear compartió esto a través de Telegram, afirmando que un ataque de artillería golpeó la estación transformadora "Raduga" en la ciudad de Enerhodar en el sureste de Ucrania. También se publicó una foto que muestra humo saliendo del techo del edificio de tránsito. A pesar del ataque, se informó que el suministro de energía a Enerhodar remained unaffected. La central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa con seis reactores, fue ocupada por las fuerzas rusas al comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Ambos bandos acusan regularmente al otro de targeting o planificar el targeting de la planta de energía.

23:15 Zelenskyy duda sobre las amenazas nucleares de Putin: "Valora su vida"En una entrevista con Fox News, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha mostrado cierta incredulidad ante las amenazas nucleares continuas del presidente ruso Vladimir Putin. Según Zelenskyy, Putin valora su vida y, por lo tanto, es poco probable que utilice armas nucleares debido al temor a las consecuencias. "No podemos entender del todo sus motivaciones", admitió Zelenskyy. "Podría utilizar armas nucleares contra cualquier país, en cualquier momento - o no. Pero no apostaría por ello".

22:10 La postura de FPÖ sobre la guerra de Ucrania y RusiaDespués de las elecciones parlamentarias austriacas, el panorama político ha sufrido cambios significativos. El partido de derecha FPÖ está celebrando una victoria histórica, con una proyección del 28,7% de los votos. A pesar de la guerra en Ucrania, el partido mantiene una postura relativamente comprensiva hacia Rusia y no ve problema alguno en la dependencia de Austria del gas ruso. En 2018, el contrato de gas entre Viena y Moscú se extendió hasta 2040, obligando a Austria a comprar grandes volúmenes de gas natural, independientemente de posibles racionamientos y requiriendo el pago independientemente. De enero a mayo de 2024, más del 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

21:37 El primer ministro ruso viaja a TeheránEl primer ministro ruso Mikhail Mishustin se dirige a Teherán para Maintenance con el presidente iraní Massoud Peseschkian mientras las tensiones en el Oriente Medio siguen aumentando. La cumbre tendrá lugar el lunes, según anunció el gobierno ruso. Además de Maintenance con el vicepresidente iraní Mohammad Resa Aref, Mishustin discutirá "el espectro completo de la cooperación ruso-iraní en áreas como comercio, economía, cultura y ayuda humanitaria" en Teherán. Occidente ha acusado a Irán de suministrar drones y misiles a Rusia para sus operaciones militares en Ucrania, pero Teherán ha negado categóricamente estas acusaciones.

