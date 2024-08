La guerra contra la inflación ha sido ganada.

"Para ser honesto, probablemente esta haya sido la CPI más aburrida que hemos tenido en mucho tiempo", escribió el editor sénior de Bloomberg, Chris Anstey. "Lo cual, por supuesto, es exactly lo que la Reserva Federal quiere".

"Sosegado". "Benigno". Esos son algunos de los adjetivos que los analistas utilizaron para describir la lectura del Índice de Precios al Consumidor de julio. "Es el informe ultimate de 'no hay noticias, buenas noticias'", escribió Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance.

Para aclarar: esto es un gran elogio de los expertos. La lectura de la inflación del consumidor finalmente parece normal y saludable, y no tan horriblemente distorsionada por la pandemia.

Para todos nosotros que no somos economistas, merece la pena tomarse un momento para levantar los puños en el aire. Y si alguno de ustedes que viven en el área de DC ve al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la cafetería, adelante y dénle una palmada en la espalda.

La lectura de la inflación general cayendo por debajo del 3% por primera vez desde 2021 es increíble.

El hecho de que la inflación haya caído al 2.9% desde más del 9% en solo dos años, sin causar una recesión, es casi inédito. Según algunas medidas, una desaceleración tan suave solo ha ocurrido una vez en las últimas seis décadas (gracias, Alan Greenspan).

Ahora que hemos celebrado eso, es hora de hablar de por qué la inflación sigue sintiéndose como si nos tuviera en un chokehold, incluso cuando los precios de los esenciales como comida, gasolina y viajes se moderan.

En resumen: el CPI es un promedio, lo que significa que algunas cosas están Getting cheaper y otras no. Desafortunadamente, muchas de las cosas que simplemente no puedes evitar gastar dinero en son las que aún están aumentando.

El mayor culpable con diferencia es la vivienda. Un impresionante 90% del aumento mensual del CPI provino del aumento de los costos de alojamiento más del 5% interanual en julio.

"Costos de alojamiento", es decir, el alquiler y lo equivalente para los propietarios de casas, es con diferencia la categoría más grande en la cesta del CPI y el mayor obstáculo para la caída de la inflación. La buena noticia, como mi colega Alicia Wallace señala, es que solo es cuestión de tiempo antes de que ese obstáculo ceda.

Las tasas hipotecarias la semana pasada alcanzaron su nivel más bajo en más de un año, con un promedio del 6.47% para la hipoteca estándar de 30 años -un descenso pronunciado desde el 7.22% en mayo. Y esa tendencia debería continuar a medida que la inflación se enfría, la Reserva Federal baja las tasas de interés (un proceso que es casi seguro que comenzará el próximo mes) y los niveles de inventario de viviendas aumentan.

Otros puntos dolorosos para la gente: el seguro de automóvil y el cuidado de los niños.

Entre 2021 y 2024, los costos del seguro de automóvil han aumentado un 50%, incluso mientras los costos de los automóviles han disminuido. Los costos del cuidado de los niños han aumentado en línea con la inflación en general, pero, como The Wall Street Journal señaló esta semana, esas facturas ya son

