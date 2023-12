La Guardia Nacional de Texas niega haber ignorado la llamada de auxilio de un migrante

Un vídeo obtenido por la CNN muestra a una mujer con un bebé llorando en brazos en el río Grande gritando pidiendo ayuda, mientras miembros de la Guardia Nacional de Texas observan desde dos embarcaciones cercanas, pero no intervienen.

El vídeo fue grabado por Priscilla Lugo, coordinadora de la organización sin ánimo de lucro Latino Justice PRLDEF, dedicada a la defensa de los derechos civiles.

Lugo declaró a CNN que presenció el incidente el martes 12 de diciembre, mientras se encontraba en el río Grande, en Eagle Pass, con un colega y un guía de barco trabajando en un proyecto de medios digitales relacionado con la seguridad pública y la Operación Lone Star, una iniciativa del gobierno del estado de Texas para frenar la inmigración ilegal.

Todo el incidente duró unos siete minutos, según Lugo, y comenzó cuando un grupo de cuatro personas, entre las que había dos hombres, una mujer y un niño, intentó entrar en Estados Unidos desde México cruzando el río, explicó Lugo.

Los dos hombres cruzaron el río con éxito, mientras que la mujer, que llevaba en brazos a un niño de unos 3-4 años, tuvo dificultades para cruzarlo.

El vídeo se grabó una semana antes de que la Patrulla Fronteriza estadounidense procesara -sólo el martes- a 10.500 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, según un funcionario de Seguridad Nacional.

"¡Eh, por favor, ayudadme!", grita la mujer a una de las embarcaciones en las que viajan dos guardias nacionales de Texas, según muestra el vídeo.

"Se lo ruego, por favor, ayúdenme", suplica la mujer a los guardias mientras llora el niño que lleva en brazos.

"Ya no puedo más. Por favor, acerquen el barco", continúa diciendo la mujer en el vídeo. "¡Ayudadme! Por favor, no me abandonen aquí".

Mientras la mujer sigue suplicando ayuda, los guardias permanecen en el barco cerca, pero no ayudan activamente a la mujer. Según Lugo, los guardias se quedaron mirando y, finalmente, la mujer regresó al lado mexicano con su hijo en la mano.

Otro vídeo que Lugo compartió con CNN también muestra una lancha neumática de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. con dos agentes a bordo pasando junto a la mujer y el niño, pero sin detenerse a ayudarlos.

"Vi una lancha de la CBP corriendo en dirección a la mujer, y pensé que iban a ayudar, pero sólo dieron unas vueltas y no hicieron nada", dijo Lugo sobre el encuentro.

"La mujer y el niño podrían haberse ahogado y no hicieron nada. Tenía lágrimas en los ojos cuando bajé del barco. ¿Cómo no podemos sentir empatía por un niño que corre el riesgo de ahogarse? ¿Qué es eso de la seguridad?".

En una declaración a CNN, el Departamento Militar de Texas dijo que "están al tanto del reciente video que muestra a una mujer y un niño cerca de la costa mexicana solicitando apoyo."

"Soldados de la Guardia Nacional de Texas se acercaron en barco y determinaron que no había signos de angustia médica, lesión o incapacitación y que tenían la capacidad de regresar la corta distancia de regreso a la costa mexicana. Los soldados permanecieron en el lugar para vigilar la situación", escribieron.

Lugo explicó a la CNN que se puso en contacto con el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para informarle del incidente y que le dijeron que los agentes del CBP estaban autorizados a prestar ayuda y que ya lo habían hecho en el pasado. La agencia pidió a Lugo que les enviara los vídeos y le dijo que investigarían el incidente, según Lugo.

La CNN se ha puesto en contacto con la CBP para obtener sus comentarios.

Funcionarios y ex funcionarios estadounidenses han advertido de que el ritmo actual de detenciones en la frontera sur está llevando al límite los recursos federales, y que el sistema se acerca a un punto de ruptura. Hay más de 26.000 migrantes bajo custodia en la frontera, dijo el funcionario.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, frustrado por el fracaso del gobierno federal en la protección de la frontera, puso en marcha la Operación Estrella Solitaria en marzo de 2021. El estado desplegó a miles de personas, incluidos miembros de la Guardia Nacional, en la frontera entre Estados Unidos y México. Texas también instaló kilómetros de barreras fronterizas flotantes a lo largo del Río Grande.

Fuente: edition.cnn.com