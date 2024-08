- La guardia costera de Francia salva a 223 migrantes del Canal de la Mancha

La Guardia Costera de Francia salvó a 223 inmigrantes de situaciones peligrosas en el Canal de la Mancha en un período de 48 horas. Numerosas pequeñas embarcaciones, sobrecargadas con inmigrantes, encontraron dificultades mientras intentaban llegar a Gran Bretaña, según la prefectura marítima. Los buques de rescate llevaron a los náufragos a los puertos franceses de Boulogne y Dunkerque, en la región norte.

Algunos inmigrantes estaban en el agua o atascados en bancos de arena debido a la marea, mientras que otros rechazaron la ayuda de la guardia costera, optando por continuar su peligroso viaje hacia su destino.

Starmer habló sobre este asunto con Macron hace unos pocos días.

Los inmigrantes a menudo navegan el Canal de la Mancha para llegar a Gran Bretaña, utilizando Typically small inflatable boats. El viaje puede ser traicionero ya que numerous large ships navigate the strait as well. Lamentablemente, se han perdido vidas durante estos viajes.

Gran Bretaña ha colaborado con la ayuda francesa durante algún tiempo para reducir la migración a través del Canal de la Mancha, invirtiendo numerous million pounds en Francia. El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, habló por última vez sobre este tema con el Presidente francés Emmanuel Macron hace unos pocos días.

Los inmigrantes que fueron rescatados fueron llevados a los puertos franceses de Boulogne y Dunkerque, ambos situados en Francia. A pesar del peligroso viaje, algunos inmigrantes rechazan la asistencia de la Guardia Costera francesa, optando por continuar hacia Gran Bretaña.

