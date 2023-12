La gratuidad de los anticonceptivos para las mujeres con rentas bajas y sin seguro podría evitar muchos embarazos no deseados y abortos, según un nuevo informe

"La anticoncepción es un componente esencial de la atención de la salud reproductiva que solo se ha vuelto más importante a raíz de Dobbs y la consiguiente crisis en el acceso de las mujeres a la atención médica", dijo una declaración de la Casa Blanca.

Aproximadamente 1 de cada 6 mujeres sexualmente activas que no deseaban quedarse embarazadas no utilizaban métodos anticonceptivos para evitarlo, según una encuesta de KFF de 2022. Y entre las que usaban anticonceptivos, aproximadamente una cuarta parte no utilizaba su método preferido.

Las razones para no usar anticonceptivos varían, pero un nuevo informe enfatiza la importancia de hacerlos asequibles, particularmente para las mujeres sin seguro que reciben atención a través del Título X, un programa de subvención federal que ofrece servicios de planificación familiar para personas de bajos ingresos en una escala móvil.

Los investigadores compararon las decisiones tomadas por unas 1.600 mujeres sin seguro que acudían a un centro de salud financiado por el Título X, de las cuales aproximadamente la mitad recibió un vale para cubrir los costes de la anticoncepción y la otra mitad recibió atención al coste estándar.

Según el informe, publicado este mes por la Oficina Nacional de Investigación Económica, cuando se les ofrecía un vale para anticonceptivos gratuitos, las pacientes tenían un 40% más de probabilidades de adoptar cualquier método anticonceptivo. Y también eran más propensas a elegir métodos más duraderos y eficaces.

De las mujeres que acudieron a los centros de salud en busca de un DIU, la mayoría de las que no recibieron un vale de pago se fueron con una opción anticonceptiva menos costosa y distinta de su preferencia inicial. Pero alrededor de tres cuartas partes de las que sí recibieron un vale de pago se pusieron el DIU que habían planeado en un principio.

"Cuando eliminamos el coste, vemos que las decisiones que toman las mujeres cambian mucho", afirma Martha Bailey, profesora de economía de la Universidad de California en Los Ángeles y autora principal de la investigación. "Es una política sencilla que permite a las mujeres conseguir el método anticonceptivo que desean, lo que creemos que también reducirá muchos embarazos no deseados que podrían haber acabado en aborto".

Estudios anteriores han revelado que las mujeres con bajos ingresos tienen más probabilidades de sufrir un embarazo no deseado, y que muchos de estos embarazos acaban en aborto.

Según el nuevo informe, la probabilidad de un embarazo no deseado se reducía al menos en un 30% en el caso de las mujeres que recibían un vale para anticonceptivos gratuitos, y la gratuidad de los anticonceptivos en el marco del programa Título X podría dar lugar a un 5% menos de embarazos no deseados y a un 8% menos de abortos.

Bailey se muestra "encantada" de que la administración Biden aborde el acceso a los anticonceptivos, y gran parte de la orden ejecutiva aborda específicamente la cuestión de la asequibilidad, incluida una petición de 512 millones de dólares de financiación para el Título X en el presupuesto de 2024, un aumento del 76%.

Pero Bailey dice que le hubiera gustado que la orden ejecutiva fuera "un paso más allá" y destinara específicamente ese dinero a la gratuidad de la anticoncepción en el marco del programa.

En virtud de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, la mayoría de los planes privados de seguro médico están obligados a ofrecer cobertura anticonceptiva sin gastos de bolsillo. Pero muchos pacientes de bajos ingresos y sin seguro que buscan servicios de planificación familiar dependen de la financiación del Título X, que utiliza una escala móvil para los costes de cobertura.

El martes, Bailey publicó una propuesta de política que pedía cambios para eliminar la escala móvil del Título X y, en su lugar, hacer que la anticoncepción sea gratuita para los pacientes de bajos ingresos a través del programa.

"El acceso a los anticonceptivos ha sido un problema durante mucho tiempo, pero no es algo en lo que nos hayamos centrado mucho en el ámbito político", afirmó. "Creo que (el Título X) es un lugar donde la política puede hacer mucho, y muy rápidamente. Sería un gran lugar para centrarse".

Otros expertos subrayan que para mejorar el acceso a los anticonceptivos hace falta algo más que reducir costes.

"La asequibilidad es esencial, pero no suficiente", afirma Sarah Benatar, investigadora principal asociada del Centro de Política Sanitaria del Instituto Urbano. "Es una enorme barrera potencial, pero es solo una de las muchas preocupaciones que tienen las mujeres".

Según la encuesta del KFF de 2022, sólo el 30% de las mujeres afirmaron haber recibido toda la información que necesitaban antes de elegir su método anticonceptivo. Y la preocupación por los efectos secundarios era especialmente común.

Benatar ha escuchado temas similares en su propia investigación cualitativa, incluidos grupos de discusión con mujeres de todo el país.

"No se puede exagerar la importancia de la autonomía corporal, o el deseo de las personas de sentir que realmente tienen autonomía sobre sus decisiones en lo que respecta a los anticonceptivos o la salud reproductiva o materna", dijo Benatar. "Asegurarse de que la información llega a la gente a través de mensajeros realmente fiables y poder cambiar de método cuando se considere oportuno es de vital importancia para la gente".

Fuente: edition.cnn.com