La Gobernadora de Kansas Laura Kelly ha entrado en su era Swiftie

Eso incluye a la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, que el miércoles tuiteó una foto de sí misma sosteniendo un CD titulado "Governor Kelly's Eras Playlist". La portada parecía diseñada como el logotipo de la gira "Eras Tour" de Swift, con iconos representativos del estado de Kansas.

"Ahora que @taylorswift13 ha estado pasando más tiempo en Kansas -¡gracias @tkelce! - mi intrépido personal pensó que era hora de que dejara todo y escuchara su música como es debido", decía el pie de foto de Kelly en X, antes Twitter, con un saludo al jugador de los Kansas City Chiefs -y novio de Swift- Travis Kelce.

Kelly contó además que le habían regalado una pulsera de la amistad en un reciente partido de los Chiefs y reveló la lista de 16 canciones que su equipo había creado para ella. Se incluyen canciones como "Champagne Problems", "Shake it Off", "King of my Heart" y "All Too Well", entre otras.

La CNN se ha puesto en contacto con la oficina de la gobernadora Kelly para obtener más información.

Swift ha pasado mucho tiempo en el estado del Girasol desde que apareció por primera vez en el estadio Arrowhead en septiembre para ver a su ahora novio Kelce jugar al fútbol.

La cantante de "Karma" ha asistido desde entonces a varios partidos de los Chiefs para apoyar a Kelce, y ha sido vista en fiestas después de algunos de los partidos, como se ve en las fotos publicadas en las redes sociales.

Sin embargo, su asistencia a los partidos de Kelce no se limita a Kansas City. La cantante y su padre, Scott Swift, estuvieron el domingo en el Gillette Stadium para ver a los Chiefs jugar contra los New England Patriots, donde incluso los aficionados de Boston se emocionaron al ver a la estrella presente.

"Mostraron a Taylor en el partido y, quiero decir, uno no ve a toda la afición de un equipo local volverse loca por alguien que lleva los colores del equipo contrario, lo que demuestra lo increíble que es esa chica", dijo Kelce en el episodio del miércoles de su podcast "New Heights", que presenta con su hermano Jason.

Incluso el entrenador de los Patriots e icono de la NFL, Bill Belichick, opinó en septiembre sobre el romance de Kelce y Swift, diciendo: "Travis Kelce ha tenido muchas grandes capturas en su carrera. Esta sería la más grande".

Sabes que Swift ha calado en este país cuando tanto el Gobernador de Kansas como el entrenador de los Patriots están en su época Swiftie.

Fuente: edition.cnn.com