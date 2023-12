La gimnasta Suni Lee, medalla de oro olímpica, baja por una afección renal

"He estado lidiando con un problema de salud no relacionado con la gimnasia que afecta a mis riñones", declaró Lee el lunes.

"Por mi seguridad, el equipo médico no me ha permitido entrenar ni competir en las últimas semanas. Me siento bendecida y agradecida por trabajar con el mejor equipo médico especializado para tratar y controlar mi diagnóstico. En estos momentos mi atención se centra en mi salud y mi recuperación".

La joven de 20 años dio las gracias a sus médicos, entrenadores y a la comunidad de Auburn y dijo que, a pesar de que su carrera de gimnasia universitaria terminó prematuramente, todavía espera competir por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

En noviembre, Lee había anunciado que este año sería su último compitiendo en Auburn para poder centrarse en los Juegos de París.

La medallista de oro olímpica dijo en un vídeo publicado en Twitter en noviembre: "Estoy muy emocionada de compartir que después de esta temporada volveré a la gimnasia de élite. Tengo la vista puesta en París 2024 y sé lo que tengo que hacer para llegar allí".

El último tuit de Lee añadía: "Ha sido un reto poner fin a mi carrera en Auburn antes de tiempo, pero estoy agradecida por todo el amor y el apoyo. No dejaré de perseguir mis sueños para conseguir una candidatura a París en 2024. De hecho, esta experiencia ha agudizado mi visión de futuro."

Como estudiante de primer año en 2022, Lee tuvo el año más condecorado en la historia del programa de Auburn, según el sitio web de Atletismo de los Tigres. Ganó ocho honores All-America, el campeonato nacional en viga de equilibrio y fue nombrada Freshman del Año de la Conferencia del Sureste.

El entrenador jefe de gimnasia de Auburn, Jeff Graba, dijo en un comunicado: "Somos inmensamente afortunados y bendecidos por haber tenido a Suni como parte de nuestro equipo estos dos últimos años. Ha sido un honor entrenar a una atleta de talla mundial y ha sido gratificante verla no sólo lograr muchos de sus objetivos universitarios, sino también verla convertirse en una gran compañera de equipo".

"Nos esforzamos por anteponer el bienestar de nuestros estudiantes atletas al rendimiento deportivo y, en este caso, sentimos que tomamos la mejor decisión para su salud y su futuro. Estamos muy contentos de animar a Suni en su persecución de otro sueño olímpico y no podemos esperar a ver qué más le espera".

Lee, la primera estadounidense de etnia hmong que compite en unos Juegos Olímpicos, consiguió tres medallas para el equipo de Estados Unidos en Tokio, una de plata por equipos y otra de bronce en barras asimétricas, además del oro en salto completo.

Thomas Schlachter, de CNN, contribuyó a la información.

Fuente: edition.cnn.com