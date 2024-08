- La gestión de crisis en la corte noruega falla: ¿dónde está el rey Harald?

Detrás de la resplandeciente fachada del Castillo de Oslo, pueden haber ocurrido dramas humanos en los últimos años, de una magnitud que solo ahora está comenzando a ser evidente. En el centro está Marius Borg Høiby. Aquel niño que su madre Mette-Marit sostenía en el balcón del mismo castillo en su boda soñada con el Príncipe Crown Haakon en un radiante día de agosto hace 23 años, ahora es adulto. La historia de la familia real perfectamente mezclada, donde un niño de una relación problemática anterior de la novia burguesa del príncipe crown se integraba sin problemas junto a sus dos medio hermanos reales para convertirse en un miembro feliz y recto de la sociedad, perhaps too good to be true.

Marius Borg Høiby: Infancia entre el palacio y el apartamento

Una vez visto con más frecuencia en fotos oficiales y apariciones conjuntas de la familia real noruega, el hijo biológico de Morten Borg, un convicto usuario de cocaína y un vividor con el que Marius vivió en parte durante su infancia y adolescencia, ha aparecido menos en público en los últimos años.

Inicialmente, esto se atribuyó a sus estudios en EE. UU. Sin embargo, ahora se ha revelado que ha luchado con problemas de salud mental y adicción a las drogas durante algún tiempo. Su vida entre el palacio del rey y un apartamento burgués parece haber llevado a una lucha interior que no pudo superar. La actual borrachera de alcohol y drogas, durante la cual Marius se dice que atacó a su actual novia, no fue un incidente aislado, como se ha revelado ahora.

Brotes peligrosos bajo la influencia de las drogas

Según los medios noruegos, el incidente dramático actual ocurrió en el apartamento de la novia de 20 años de Marius. Se habla de puñetazos, estrangulamiento y un cuchillo clavado en la pared. El hijo de Mette-Marit ha hecho una confesión impactante, admitiendo su uso de alcohol y cocaína y confesando lesiones corporales. También mencionó que había pasado por rehabilitación de drogas en el pasado, que planea reanudar.

Su decisión de hacer esta confesión inesperadamente abierta llegó después de consultar con su abogado, ya que dos exparejas de Marius han salido adelante, afirmando haber experimentado ataques violentos en sus respectivas relaciones. Borg Høiby ahora está oficialmente acusado de lesiones corporales y daños a la propiedad. La policía ya ha insinuado que estos cargos podrían ampliarse.

¿Mette-Marit intentó influir en la víctima?

El hecho de que la madre preocupada, Mette-Marit, se dice que ha contactado directamente a la víctima después del incidente no mejora la situación. Si la princesa crown dijo más durante la llamada que solo preguntar por el bienestar de la joven mujer (por ejemplo, preguntarle que retire la denuncia criminal contra su hijo), esto podría evaluarse más tarde en un tribunal como intento de influir en el testigo, lo cual es un delito penal en Noruega, igual que en Alemania, incluso si los miembros de la casa real disfrutan de inmunidad.

Mientras tanto, el jefe de comunicaciones reales, Guri Varpe, sigue enviando urgentemente las consultas de los medios sobre el caso al abogado de Borg Høiby, stating that Marius, while a member of the royal family, is not a member of the royal house. Una pequeña pero significativa distinción, que hace de esto un asunto privado.

Al mismo tiempo, la oficina de prensa real publicó una imagen del Rey Harald y su esposa Sonja viendo aparentemente sin preocupaciones los Juegos Olímpicos en su residencia de verano en Mågerø en la isla de Tjøme - una imagen que, en ese momento, estaba muy lejos de ser ideal.

Esto plantea la pregunta de si el Rey es consciente de la gravedad de la situación, si aún tiene el control sobre su propia casa. Después de todo, según la Constitución, es responsable de proteger la institución que lidera y de garantizar el orden dentro de la casa real. Si ya no puede hacerlo solo debido a la edad, es su deber asegurarse de que los que le rodean puedan hacer el trabajo. Sin embargo, esto no parece haber ocurrido, con los medios noruegos comentando que el monarca parece haber perdido el control.

Falta de gestión de crisis

Los cargos contra su hijastro son un asunto delicado para el Rey y toda la familia real. Dado la gravedad de las acusaciones y la existencia de incidentes similares en el pasado, esto podría convertirse en un problema serio para la familia real si continúan manejándolo de la manera defensiva actual.

Al igual que la familia Windsor en Gran Bretaña, la casa real noruega es una empresa familiar. Many other companies in such a situation would first establish a crisis team to gain full control. However, this is not happening because the decision has been made to treat the case as a private matter, regardless of the potential impact on the institution of monarchy.

Consecuencias para la monarquía?

Es probable que nunca sepamos exactly what happened behind the palace walls when the crime was discovered. But there is no doubt about where the nominal responsibility lies - with the head of the firm, King Harald. In a normal company, questions would be asked about how the CEO managed everything, or what the "deputy CEO", Crown Prince Haakon, did to ensure optimal crisis management when he found out that his stepson had been arrested by the police and charged with assault. We only know that Haakon then traveled to Paris for the Olympics as planned, while his wife initially remained in Oslo.

Lo ambiguo también es cuándo y en qué medida la pareja real fue informada. Tal vez Haakon y los oficiales de la corte querían ahorrarle al rey de 87 años enfermo durante sus vacaciones. Tal vez pensaron que podían manejarlo sin él. Pero Harald sigue siendo el jefe de la familia real, y el caso de Marius no es el único escándalo que sigue surgiendo. A finales de agosto, su hija Martha Louise se casará con su controvertido prometido Durek Verrett, un autoproclamado chamán que a menudo hace titulares con sus controvertidas declaraciones y acciones en público.

¿Es hora de un cambio en el trono?

El rey también parece extrañamente pasivo en este frente. Ahora se han planteado públicamente dudas en la prensa noruega sobre si aún tiene lo que se necesita para cumplir con su papel. Cuando se le preguntó sobre la abdicación en enero, cuando su casi contemporánea prima la reina Margrethe de Dinamarca dejó el camino a su hijo Frederik, Harald se refirió al juramento de por vida que hizo cuando ascendió al trono.

El hecho es que el caso criminal contra Marius Borg Høiby es un evento sin precedentes en la historia reciente de las monarquías europeas. Si bien siempre ha habido grandes escándalos, ninguno ha sido admitido que involucre violencia, y ciertamente no contra una mujer de la familia inmediata. Refleja mal sobre la familia real noruega que una persona joven que, teóricamente, creció en las mejores condiciones pudo desarrollar tales problemas mentales y aparentemente se le permitió lidiar con ellos principalmente por su cuenta.

Si hubieran habido incidentes violentos similares en el pasado y estaba claro que Marius estaba tomando un camino peligroso, el rey como monarca y jefe de la familia debería haber asegurado que la pareja del príncipe heredero, junto con el padre biológico, tomara medidas mucho antes para el joven. Aunque esta debilidad en el liderazgo no le cueste a Harald su corona, sin duda causará un daño significativo a la reputación de la monarquía noruega.

