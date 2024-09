La gente se evacua mientras los incendios forestales en California y Nevada se acercan peligrosamente y los meteorólogos predicen temperaturas sin precedentes

El incendio Line se expande dramáticamente: El incendio forestal ha arrasado 20,553 acres hasta el domingo, habiendo comenzado en la base de las montañas de San Bernardino el jueves. El fuego ha multiplicado significativamente su tamaño desde la mañana del sábado. Las autoridades instaron a los residentes de diversas áreas a evacuar mientras la enorme llamarada enviaba llamas anaranjadas brillantes y densas nubes de humo hacia la atmósfera. Más de 1,800 bomberos luchan contra el fuego, que no tenía ningún control el domingo por la noche, según Cal Fire. El incendio ha herido a tres personas, aunque las autoridades aún no han revelado la gravedad de las lesiones.

Vientos salvajes y vegetación críticamente seca están exacerbando el comportamiento del fuego, según Cal Fire el domingo. El humo sigue siendo un obstáculo para bomberos y residentes, y las tormentas vespertinas pueden generar nuevos incendios.

“Temperaturas abrasadoras junto con tormentas probarán a los bomberos en los próximos días”, declaró Cal Fire.

El fuego provocó una advertencia de humo emitida por el South Coast Air Quality Management District. Por lo tanto, el Rancho Cucamonga Fire District aconsejó a los residentes que se queden adentro si es posible, mantengan las ventanas y puertas cerradas y minimicen las actividades al aire libre.

Se emitió una advertencia de inundaciones repentinas en los condados de Riverside y San Bernardino hasta el domingo por la noche, según informó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego.

Las tormentas están causando lluvias locales intensas en las proximidades del incendio Line. La advertencia indica que las inundaciones repentinas ya están en curso o se esperan, lo que puede ser perjudicial. Las lluvias son probables, especialmente en las áreas con cicatrices de quemas recientes.

El radar detectó tormentas que producen lluvias torrenciales a una tasa de 1 a 2 pulgadas por hora en el área advertida.

El incendio Line produce sus propios fenómenos meteorológicos: A medida que arrasa acres de tierra, da a luz a sus propios patrones climáticos en forma de nubes pirocumulonimbus. Estas nubes pueden generar vientos inestables que ayudan a impulsar el fuego hacia adelante, ampliando su alcance y desafiando a los bomberos. Si las temperaturas son lo suficientemente altas, las nubes pueden generar rayos y lluvia, denominados pirocumulonimbus. Pueden ascender a alturas de 50,000 pies y generar sus propios sistemas de tormentas.

Miles de personas forzadas a abandonar sus hogares en las comunidades de las montañas de California: Con las llamas acercándose peligrosamente, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino ordenó evacuaciones obligatorias para alrededor de 4,800 hogares en las áreas de Running Springs y Arrowbear Lake. Cientos más han sido evacuados en Highland, Forest Falls, Mountain Home Village y Angelus Oaks. “El incendio Line es altamente activo y se extiende en vegetación inflamable”, informó Cal Fire. “Hay actualmente 36,328 estructuras en riesgo, incluidas viviendas unifamiliares, edificios comerciales y estructuras diversas”.

Los bomberos han logrado proteger hogares de las llamas, según el jefe de batallón de Cal Fire, Brent Pascua, quien habló con CNN el domingo.

“Los bomberos han sido extraordinariamente exitosos a pesar de la impredecibilidad de este fuego, y nos esforzamos por mantener ese estado de cosas al estar vigilantes”, dijo Pascua a CNN's Fredricka Whitfield.

También señaló que debido a la impredecibilidad del fuego, todos los aspectos del incendio son preocupantes para los bomberos. “Debemos asegurar que las tripulaciones estén posicionadas en todos los lados del fuego para mantener su posición”, dijo Pascua.

El incendio Bridge se acerca al Bosque Nacional Angeles: Un incendio se ha expandido rápidamente a 800 acres desde que comenzó el domingo dentro del Bosque Nacional Angeles, justo al norte del área metropolitana de Los Ángeles. Numerous roads in the park have been shut down, park officials reported in a Facebook post.

El incendio Boyles amenaza a Clearlake, California: Estructuras están en llamas cerca de Clearlake, California, a aproximadamente 100 millas al oeste de Sacramento. Al menos 30 estructuras están envueltas en llamas y alrededor de 4,000 residentes han sido desplazados por el incendio de 76 acres, que Cal Fire informó que está contenido en un 10 por ciento.

California declara estado de emergencia: El gobernador Gavin Newsom ha declarado un estado de emergencia en el Condado de San Bernardino debido al incendio Line. Ha asegurado la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para garantizar el acceso a recursos de incendio esenciales, según un comunicado.

Nevada declara estado de emergencia: El domingo, el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, anunció un estado de emergencia debido al incendio, según su anuncio.

El incendio forestal de Nevada arrasa estructuras: El incendio Davis, un incendio peligroso y impulsado por el viento al sur de Reno, ha arrasado aproximadamente 6,500 acres, dañado o destruido 14 estructuras y sigue sin estar contenido el domingo por la noche, según lo informado tard

El calor intenso agrava el sufrimiento de la región: Hay advertencias y alertas de calor extremo actualmente activas en el sur de California, el Suroeste del Desierto y el norte del Gran Cuenco. Las temperaturas en el sur de California oscilan entre 35 y 40 grados Celsius –aproximadamente 10 a 20 grados más altas de lo normal para la región. Como resultado, se ha emitido una alerta de calidad del aire debido a la oleada de calor y los niveles aumentados de partículas en el aire causados por el humo de los incendios forestales, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Residentes al borde mientras las llamas se acercan

El incendio Line ha aumentado significativamente en un período de 30 horas, pasando de alrededor de 480 hectáreas a las 5 p.m. PT del viernes a más de 7.000 hectáreas para el sábado por la noche.

Mientras el incendio forestal asola las montañas del condado de San Bernardino, algunos residentes han intentado detener su avance hacia sus hogares.

El residente de Highland, Brian Gano, le dijo a KCAL News, afiliada de CNN, que estaba intentando apagar las llamas con su manguera de alta presión junto a su esposa y su hijo.

"Las llamas estaban casi encima de nosotros debido al cambio de viento", recordó Gano. "Tengo una manguera potente en mi patio trasero".

Otra residente, Diya Hirpara, reveló que había estado comprando provisiones esenciales en preparación para una posible evacuación.

"Realmente daba miedo", dijo Hirpara. "Estamos al borde, simplemente esperando".

Larissa Gonzalez compartió imágenes de una tormenta que envolvía el incendio Line en Lake Arrowhead el sábado. "Había una gran cantidad de truenos, rayos y viento procedentes de ese incendio; el viento avivaba las llamas por esa ladera", le dijo Gonzalez a CNN. Ella observó la tormenta durante aproximadamente una hora mientras estaba estacionada frente al Rim of the World High School para observar su dirección y decidir si era necesario preparar la evacuación.

Los turistas en la zona también fueron afectados por el humo y las llamas.

Mark Weidhase le dijo a CNN que él y su novia habían visitado las montañas para escapar del calor mientras visitaban desde Canadá. Mientras se dirigían hacia Big Bear y pasaban por Running Springs el sábado, se encontraron con el incendio Line. Weidhase mencionó que se detuvieron en la carretera 330 para obtener una vista más cercana del enorme incendio forestal después de notar que estaba cerrada y enterarse de una orden de evacuación. "Amo las montañas, pero no cuando están en llamas", dijo.

Varias agencias, incluidas Cal Fire, el Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino y la Oficina del Sheriff del condado de San Bernardino, están colaborando para gestionar el fuego. La Cruz Roja Americana ha establecido un refugio de evacuación en una iglesia cercana para las personas que buscan refugio del incendio forestal.

California está experimentando una temporada de incendios activa. Los incendios forestales han quemado más de 346.000 hectáreas en todo el estado este año, en comparación con las 101.816 hectáreas en el mismo momento del año pasado, según Cal Fire.

Para agregar a la confusión, un par de terremotos golpearon cerca de Ontario, California, dentro de media hora el uno del otro el sábado.

El primer terremoto midió 3,5 magnitudes a las 10 a.m. hora local, y el terremoto siguiente registró 3,9 magnitudes, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los temblores fueron sentidos por personas que vivían tan lejos como Los Ángeles.

Los periodistas de CNN Faith Karimi, Ashley R. Williams, Artemis Moshtaghian, Sarah Dewberry y Eric Zerkel contribuyeron a esta información.

