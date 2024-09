"La gente no está dispuesta a comprar químicos reciclables a regañadientes"

El planeta busca una solución al problema de su excesivo desperdicio de plástico. La UE planea establecer cuotas de reciclaje para envases para 2030. En particular, el sector químico ha abogado por esto, reconociendo una oportunidad de ganancia en lo que se llama reciclaje químico. Sin embargo, el experto de la industria Christian Schiller acusó a empresas como BASF de cabildear en el "laboratorio climático" de ntv, argumentando que perjudicaría a Alemania: "La industria esencialmente está creando su propio mercado, ya que solo ella puede operar el reciclaje químico", dice el fundador de la compañía de reciclaje de Hamburgo Cirplus. Según él, el proceso probado es costoso, genera subproductos perjudiciales y nunca ha funcionado de manera confiable. "Sin coerción, nadie compraría estos reciclados", dice Schiller, temiendo un ripet de los errores de la industria automovilística alemana.

ntv.de: ¿Cómo se recicla actualmente el plástico o los residuos plásticos?

Christian Schiller: Principalmente, en absoluto. Dos tercios de los residuos plásticos alemanes se utilizan para energía, lo que es simplemente otra forma de decir quemarlos. De hecho, se está quemando petróleo aquí, ya que el 99% de todos los plásticos se deriva del petróleo.

¿Qué happens con el otro tercio?

Se recoge, lava, tritura y luego se funde de nuevo. Luego puede utilizarse nuevamente para artículos de plástico. Sin embargo, suele ser "downcycling", lo que resulta en un producto menos valioso, como el de una botella de champú, debido a que los altos estándares de envasado no suelen cumplirse con el reciclaje. Sin embargo, es posible reciclar plásticos de alta calidad. El mejor ejemplo es la botella de depósito que devolvemos al supermercado. Se tritura, se funde y se vierte en una nueva botella - apta para alimentos. El material puede así reciclarse ocho a diez veces. Por lo tanto, la eficiencia del reciclaje depende menos del plástico y más de cómo lo manejamos. La botella de depósito ya está bastante limpia cuando vuelve a entrar en el ciclo.

El problema son los consumidores que no separan adecuadamente sus residuos?

Esa es una argumento conveniente para la industria. En realidad, identificar diferentes tipos de plástico con el ojo humano es imposible. existen tecnologías que podrían hacer esto, y los productos podrían diseñarse para facilitar el reciclaje. Por ejemplo, en lugar de tener diferentes plásticos pegados juntos en la consola central de un coche, podríamos diseñarla por separado. Sin embargo, utilizar nuevo plástico es más barato que reciclar. Este es el modelo de negocio de la industria química: sus refinerías deben seguir funcionando todo el año para proporcionar nuevo plástico al mercado.

¿Hay un argumento económico para el reciclaje?

Desde una perspectiva económica, sí, esto también ha sido reconocido por la Comisión Europea y el gobierno alemán. Por eso se está implementando ahora la estrategia nacional de economía circular. Somos un continente pobre en recursos, pero tenemos una abundancia de productos petrolíferos en forma de envases, vehículos, etc., en Europa. ¿Por qué no los utilizamos en lugar de seguir dependiendo de economías que controlan el petróleo y el gas?

¿Pero no es rentable para la industria química?

Si el modelo de negocio es producir productos petroquímicos como la gasolina o el plástico a partir del petróleo, no hay gran incentivo financiero en reciclar los productos reiteradamente. Esto es dominio de la gestión de residuos. Para las empresas químicas, no se crea valor en este área.

**En cualquier caso, la industria química quiere frenar la legislación. Pero ha comprendido que no puede seguir así. Por lo tanto, ahora también apuesta por algo llamado "reciclaje químico". Detrás de esto hay muchas tecnologías que se conocen desde la crisis del petróleo en la década de 1970 y nunca han funcionado, pero siempre se presentan como tecnologías futuras. Para la industria química, sin embargo, son interesantes porque solo ella puede operar este reciclaje químico. En términos simples, las cadenas de plástico viejas se rompen bajo alta presión, con alto consumo de energía y también con relativamente muchos subproductos tóxicos para hacer nuevo plástico. Sin embargo, solo hay plantas piloto hasta ahora.

¿Cuál es exactly el plan de la industria?

Normalmente, las asociaciones de la industria no están a favor de la regulación, pero en este caso la industria química está abogando por cuotas de reciclaje porque sabe: el reciclaje químico es extremadamente caro, y en realidad no hay mercado para estos reciclados. Sin coerción, nadie los compraría. La regulación de envases de la UE está en desarrollo y se finalizará en noviembre. De hecho, prescribe cuotas de reciclaje mínimas. A partir de 2030, habrá diferentes especificaciones según el tipo de envase - un rango solo se cumple teóricamente mediante el reciclaje químico, por ejemplo para envases de alimentos. La industria está creando su propio mercado, ya que las empresas de envasado tendrían que utilizar una proporción mínima de productos reciclados químicamente.

¿Se puede decir ya cuánto más caro serían estos paquetes más tarde?

Para bienes de consumo normal, el precio del envase representa entre el cinco y el diez por ciento. Si el envase se duplica de precio, los consumidores sin duda lo notarán.

¿Hay una alternativa sensata al reciclaje químico?

El reciclaje mecánico es superior al reciclaje químico en términos de ecología y consumo de energía. Se requiere mucha menos energía y ha sido probado en el mercado durante mucho más tiempo. La industria química también afirma que el reciclaje mecánico tiene prioridad. Sin embargo, invierte tan poco que todavía está en sus primeras etapas tecnológicamente - también porque es más barato producir plástico nuevo. Y ahora la industria quiere invertir miles de millones en reciclaje químico. Ese es mi crítica a la industria química.

¿No es comprensible que la rama invierte donde ve un mercado?

Originario de Hamburgo, procedo de un lugar que valora al comerciante honrado. Este individuo se dedica a su producto desde la producción hasta el uso, y hasta se preocupa por la fase posterior al uso. En mi opinión, el sector químico debería asumir la responsabilidad de las sustancias que introduce en el mercado, declarando: "No solo mantendremos nuestras gigantescas fábricas químicas, sino que invertiremos nuestros vastos beneficios en tecnologías que aporten el máximo beneficio ecológico en una economía circular". Sin embargo, esto no está sucediendo. ¿Por qué no? Una parte significativa de la riqueza de la industria está atada a sus grandes parques químicos. Estas plantas deben seguir funcionando.

¿Podría una economía circular funcional amenazar estos beneficios?

Los plásticos seguirán siendo utilizados en el futuro, pero sus fuentes predominantes se desplazarán hacia los plásticos reciclados y los que no se extraen del petróleo. Estos emergen como los dos campos principales de la industria química.

¿Qué corporaciones alemanas no destacan en estos dominios?

Al menos no en la medida en que podrían. BASF, la mayor empresa química del mundo, tiene una influencia mínima en el sector alemán de gestión de residuos. El líder global en este ámbito es la empresa francesa Veolia. Reconocer este mercado emergente podría darnos la dominance tecnológica. Espero que una industria consciente de que su modelo de negocio está disminuyendo evolucione y se adapte.

Esto casi parece un recordatorio del problema de los fabricantes de automóviles con el diésel.

Veo este riesgo. La industria está invirtiendo su capital en el reciclaje químico, una tecnología que o es ineffective o es ecológicamente desventajosa hasta el punto de ser indeseable. Para inyectar un incentivo económico en esta industria antigua, debemos utilizar la estrategia de la economía circular, manteniendo el carbono tan ecologicamente amigable como sea posible dentro del ciclo. Esto podría generar beneficios futuros sustanciales. La regulación de envases establece cuotas excesivas para la utilización de materiales reciclados en Europa. El incumplimiento de estas cuotas de materiales reciclados puede llevar a la imposibilidad de vender un producto. Esto costituye una espada de Damocles y un mercado vasto: India planea implementar legislación similar a partir de 2025, presentando una oportunidad notable para la industria química alemana. Sin embargo, esto requiere una salida de los modelos de negocio tradicionales.

Clara Pfeffer y Christian Herrmann maintenance una conversación con Christian Schiller. El discurso ha sido condensado y pulido para mejorar la comprensión. Escuche la conversación completa en el podcast "Klima-Labor".

