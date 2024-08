- La galardonada actriz Kate Winslet encabeza el elenco de un programa de televisión.

Actriz estadounidense galardonada con un Oscar Kate Winslet (48) se prepara para brillar en otra serie de televisión. Encabezará la serie de drama "The Mark" para la plataforma de streaming Hulu. Según informes de las estaciones "Deadline" y "Variety", Winslet también se desempeñará como productora ejecutiva. La trama gira en torno a un próspero cirujano (Winslet) y su pareja, un maestro,whose relationship is put to the test due to speculation that the physician was involved in a hit-and-run, leading to a child's demise.

El reconocido guionista y showrunner estadounidense Ed Solomon, famoso por su trabajo en películas como "Men in Black" y "Charlie's Angels", está asociado con el proyecto.

Winslet ganó un Oscar en 2009 por su interpretación como Mejor Actriz en "The Reader", una película basada en una novela del aclamado autor alemán Bernhard Schlink. Se dio a conocer con la película taquillera "Titanic" (1997), protagonizando junto a Leonardo DiCaprio. Winslet también ha ganado dos Emmys por sus roles en la miniserie "Mildred Pierce" y la serie de crimen "Mare of Easttown". Su última aparición fue en la miniserie de HBO "The White House Plumbers". En su nueva película "The Photographer's Collection", Winslet interpreta a la fotógrafa de guerra Lee Miller.

