La furia de Trump por el cambio de Harris con Biden está impulsando cada vez más su campaña

El presidente Trump se refería a la vicepresidenta Kamala Harris, whose entrada tardía en la carrera electoral general ha dejado un sabor amargo, desorientado y lamentando la pérdida de la vieja campaña —la que estaba ganando contra el presidente Joe Biden.

La confusión de Trump quedó al descubierto en un flujo de conciencia autocompasivo y furioso que entregó en su club de golf de Nueva Jersey, lo que planteó serias preguntas sobre la futura trayectoria de su búsqueda para volver al poder.

El expresidente insultó su camino hacia la Oficina Oval en 2016 —cuando sus soliloquios a menudo descontrolados que rompieron todas las reglas de la decencia y la política deleitaban a los votantes republicanos de base que anhelaban una revolución antisistema. Pero ocho años después, el acto ahora familiar se está volviendo cansino, una realidad que ha sido thrown into sharp relief ahora que Trump se enfrenta a una nueva campaña contra un oponente más joven y enérgico en lugar de una reelección contra un Biden de 81 años. El ex presidente está llevando a sus estrategas al límite al negarse a mantenerse enfocado en los temas —como la economía— que podrían ayudarlo a prevalecer en noviembre. Sigue perdiendo oportunidades para pinchar las vulnerabilidades de Harris, lo que permite a la vicepresidenta el espacio para impulsar su campaña y eliminar los déficits de encuestas de Biden.

Otra actuación pública extraña

Casi cada evento de Trump ahora se siente como control de daños por uno anterior que se salió de control. La conferencia de prensa del jueves fue una repetición de la visita del miércoles a Carolina del Norte, cuando el expresidente bromeó con sus propios asistentes por exigir que diera un "discurso intelectual" sobre la economía y en su lugar se centró en insultar a su oponente.

El equipo de Trump hizo lo mejor que pudo por él el jueves. Alguien fue a una tienda local y compró comestibles, incluyendo Cheerios, tarros de café y kétchup, y proporcionó a Trump gráficos que mostraban el alto costo de los bienes en la era de Biden. Pero su jefe no llegó al final de su primer punto antes de desviarse hacia un furioso aparte mientras acusaba falsamente a los demócratas de actuar ilegalmente al reemplazar a Biden con Harris. "Fue un golpe de estado por parte de la gente que lo quería fuera, y no lo hicieron de la manera que se supone que deben hacerlo. $129 más en energía, y $241 más. Esto es todo por mes en el alquiler", dijo Trump, corriendo dos pensamientos juntos en su furia.

Como si intentara mantenerse en el camino, el ex presidente a veces seguía con el dedo en el texto de sus comentarios dentro de un anillo de carpetas. Pero el argumento que tenía en la cabeza y el texto en el papel volvieron a diverger. "Tenemos guerras estallando en el Medio Oriente. Tenemos la horrible guerra que ocurre entre Ucrania y Rusia. Todas estas cosas nunca habrían happened si yo fuera presidente. Never, ever happened, and they didn’t happen. Since Harris took office, car insurance is up 55%", dijo Trump, en otro cambio vertiginoso de dirección. A medida que sus comentarios se extendían en una segunda hora, un escuadrón de moscas se reunió, probablemente atraídas por varios paquetes de salchichas de desayuno que sudaban en el calor del verano. El espectáculo extraño solo aumentó la incongruencia de usar el club de golf privado de Trump como telón de fondo para un evento destinado a ilustrar el dolor que enfrentan millones de estadounidenses en las cajas registradoras de los supermercados.

El ex presidente se puso a la defensiva cuando se le preguntó sobre los consejos de republicanos prominentes —incluida su antigua oponente primaria Nikki Haley— que debería apartarse de los ataques personales a Harris y centrarse en los temas que muchos votantes tienen en mente. Trump también parecía casi herido por las burlas de Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz.

"En cuanto a los ataques personales, estoy muy enfadado con ella porque de lo que ha hecho al país. Estoy muy enfadado con ella porque ha instrumentalizado el sistema de justicia contra mí y otras personas —muy enfadado con ella", dijo Trump. "Creo que tengo derecho a ataques personales. No tengo mucho respeto por ella. No tengo mucho respeto por su inteligencia, y creo que será una mala presidenta".

El ex presidente aún tiene millones de seguidores devotos. Y sigue en striking distance de uno de los comeback más sorprendentes en la política estadounidense y convertirse en el segundo presidente de un solo mandato derrotado en regresar al cargo. Y mientras su comportamiento escandaloso es exactly la razón por la que muchos de sus seguidores lo aman, también corre el riesgo de alienar aún más a los votantes moderados de los estados clave suburbanos que le costaron la elección de 2020 y serán vitales en lo que se está perfilando como una lucha cerrada.

Scott Jennings, comentarista político de CNN y exfuncionario de la Casa Blanca de George W. Bush, aprobó la impulsividad de Trump al hablar sobre los altos precios de los alimentos que afectan a muchos estadounidenses. Pero le dijo a Anderson Cooper que Trump se había "desviado mucho del camino" en su conferencia de prensa. "Es el único que puede tomar la decisión de enfocarse y mantenerse enfocado... realmente depende de él porque es el protagonista del espectáculo". Jennings agregó que Trump "va a tener que decidir cuán cómodo se siente haciéndolo de esa manera por el resto de la elección".

El expresidente, sin embargo, no muestra signos de estar dispuesto a escuchar consejos, diciendo a los reporteros "Ahora dirán que farfulló y divagó... soy una persona muy tranquila, créanme".

Pero, demostrando lo contrario, Trump el jueves se adentró en múltiples "conejos de la madriguera" - desahogándose sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton como si hubiera vuelto a las elecciones de 2016, relatando conversaciones extrañas con personas que lo llaman "Señor", reflexionando sobre "cementerios de pájaros" que afirma son causados por parques eólicos, alabando su "gran relación" con el presidente chino Xi Jinping y enfureciéndose con los fiscales que lo acusan de intentar revertir las elecciones de 2020 y de retener documentos clasificados.

El lanzamiento de Harris

El equipo de campaña de Harris se regodea con el espectáculo de los casi diarios arrebatos de Trump. Después de la aparición en Nueva Jersey, el equipo de la vicepresidenta lanzó lo que dijo ser un "comunicado sobre las payasadas de Trump".

La relevancia del eclipse de Biden por la campaña de Harris quedó clara el jueves cuando el presidente y la vicepresidenta aparecieron juntos en un evento formal por primera vez desde que él retiró su candidatura a la reelección. Harris lideró los vítores a favor de Biden en un suburbio de Maryland mientras el par destacaba un acuerdo histórico con grandes empresas farmacéuticas que reducirá el costo de ciertos medicamentos para los seniors. "Es un gran honor, debo decir, servir con este ser humano extraordinario y americano y líder, nuestro presidente, Joe Biden", dijo.

Biden pareció conmovido por su recibimiento y declaró que Harris sería "una gran presidenta". El evento subrayó cómo la vicepresidenta busca compartir el crédito por algunos de los mayores éxitos de la administración Biden mientras busca frustrar el esfuerzo de Trump por vincularla a las políticas que ayudaron a impulsar la inflación y explotar la frustración económica de muchos trabajadores estadounidenses.

El viernes, la vicepresidenta está prevista para dar un discurso económico en Carolina del Norte que se verá como una respuesta a los comentarios del expresidente en el estado clave el miércoles. Se espera que proponga nuevas restricciones para frenar lo que ella considera prácticas de sobreprecios por parte de las grandes cadenas de supermercados y un plan para reducir los costos de la vivienda, incluyendo una ayuda de 25.000 dólares para la compra de la primera vivienda de los compradores. El telón de fondo temático de los nuevos planes parece ser un esfuerzo populista para retratar a Harris como una defensora de por vida de los trabajadores estadounidenses contra los poderosos intereses corporativos ricos. Como la vicepresidenta y exfiscal y senadora lo expresó al destacar el acuerdo farmacéutico: "Durante toda mi carrera, he trabajado para hacer responsable a los malos actores y reducir el costo de los medicamentos recetados".

Pero los mecanismos de los planes de Harris serán controvertidos - los críticos ya la acusan de respaldar el tipo de controles de precios que a menudo han funcionado mal en otros lugares. Por lo tanto, hay mucho margen para que Trump presente argumentos efectivos contra su nueva oponente. Sin embargo, un expresidente que siempre ha creído que es su mejor defensor, ahora parece carecer de la coherencia para hacerlo.

"Tengo que hacerlo a mi manera", dijo Trump el jueves.

