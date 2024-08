La Fuerza Militar de la Federación está ayudando a los investigadores en su investigación.

16:51 Ocho Civiles Pierden la Vida en los Asaltos Rusos

Casi no pasa un día sin víctimas civiles: Según las autoridades ucranianas, ocho civiles han perdido la vida en ataques rusos. Dos vidas se han perdido en la región de Sumy, que limita con Rusia. Se informaron tres muertos en Járkov, mientras que otros tres fallecimientos se anunciaron en las regiones de Donetsk y Jersón.

16:20 La Base de la OTAN en Geilenkirchen Da el Alto el Fuego

Se ha dado el alto el fuego en la base de la OTAN en Geilenkirchen. Después de que el nivel de seguridad se elevara al segundo más alto hace un día debido a un posible riesgo, ahora se ha reducido de nuevo, según confirmó un portavoz de la base. Esto significa que las medidas de seguridad en el aeropuerto han vuelto al estado que tenían desde el inicio de la guerra en Ucrania. No se han revelado detalles sobre la naturaleza de la amenaza. El segundo nivel más alto de seguridad en la jerga de la OTAN indica que se ha producido un evento o hay indicios de un posible acto terrorista contra la alianza. Como precaución, se pidió a tantos personal como fuera posible que abandonaran la zona.

16:01 La Fiscalía Federal Alemana Investiga a Rico Krieger

La Oficina del Fiscal Federal en Alemania está investigando a Rico Krieger, un ciudadano alemán, después de su liberación de la prisión en Bielorrusia en un canje de prisioneros. Un portavoz reveló que la investigación se basa en cargos de explosivos. Krieger fue condenado a muerte en Bielorrusia por terrorismo y actividades mercenarias, pero posteriormente fue absuelto y entregado a Alemania. Según "Die Welt am Sonntag", el hombre de 30 años supuestamente había solicitado unirse al "Regimiento Kastus Kalinouski" en Ucrania, un grupo voluntario bielorruso que apoya a las fuerzas ucranianas contra la invasión rusa. Después de eso, supuestamente fue arrestado por el servicio secreto bielorruso. Krieger niega las acusaciones.

15:44 Modi Pide a Zelensky que Inicie un Diálogo con Moscú

El primer ministro indio, Narendra Modi, instó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a iniciar conversaciones con Rusia para poner fin al conflicto durante su visita a Kiev. Modi propuso actuar como un "amigo" para facilitar la paz. "La solución solo se encuentra a través del diálogo y la diplomacia. Sigamos en esa dirección sin perder tiempo", dijo Modi. Pidió a ambas partes que se reúnan y encuentren una salida al problema, sin insistir en la retirada de las tropas rusas. Lee más aquí.

15:22 La Fracción de Wagner se Desmorona un Año Después de la Muerte de Prígожin

Un año después de la muerte del líder de los mercenarios rusos Yevgeny Prígожin, su ejército privado Wagner reportedly se está desintegrando, según evaluaciones británicas. Desde el accidente de avión, muchos altos cargos han abandonado el grupo, según informó el Ministerio de Defensa británico. "En comparación con un máximo de 50.000 empleados en 2023, Wagner ahora probablemente tenga alrededor de 5.000 empleados en sus despliegues restantes en Bielorrusia y África", dijo el ministerio. Muchos antiguos combatientes de Wagner se han trasladado al ejército ruso o a unidades paramilitares controladas por el Ministerio de Defensa, según el análisis de expertos militares. Hoy marca el primer aniversario de la muerte de Prígожin en un accidente de avión privado después de que iniciara una rebelión contra el liderazgo militar ruso dos meses antes. Los otros nueve pasajeros del avión también fallecieron.

14:38 ISW: El Avance de las Tropas Ucranianas Causa el Reemplazo de las Tropas Rusas

Se rumorea que las tropas rusas están siendo reasignadas de la región oriental ucraniana de Donetsk debido al avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, según la evaluación de expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. El liderazgo militar ruso supuestamente ha reasignado algunas unidades de la región ucraniana del sur de Zaporizhzhia para reforzar la defensa de Kursk, citando publicaciones en redes sociales de soldados desplegados. Sin embargo, se cree que Rusia está conservando el eje principal de su invasión en la región oriental ucraniana de Donetsk.

13:59 La Fiabilidad de la Ayuda Alemana a Ucrania es Ponderada por un Experto

La disputa presupuestaria en el gobierno alemán está erosionando la confianza en la estabilidad de la ayuda alemana a Ucrania, según el especialista en seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana de Asuntos Internacionales. Se refiere a conversaciones sobre la posibilidad de limitar la ayuda alemana a Ucrania y ofrecer en su lugar préstamos sin intereses de los activos rusos congelados. "Alemania se ha disparado en el pie con esta idea, causando un daño internacional considerable", dice Mölling en el podcast "Die Lage" de "Der Spiegel". Nadie está seguro de si y cuándo este mecanismo funcionará, añade. "El problema es: el dinero aún no se ha recibido y el marco para distribuirlo a Ucrania tampoco está del todo claro".

13:31 Modi Saluda a Zelensky con un Abrazo en su Visita a Kiev

Solo unas semanas después de su controvertido abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también comparte un abrazo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una visita a Kiev. Modi visita un memorial dedicado a los niños ucranianos muertos en la guerra, donde deja un osito de peluche. India, la nación más poblada del mundo, mantiene una postura oficial de neutralidad en el conflicto, no impone sanciones occidentales a Moscú y suele abogar por una resolución a través del diálogo, pero aún no ha propuesto propuestas concretas.

13:03: Continúa la interrupción crucial de la conexión por ferry a Crimea A pesar de que ha pasado un día desde el asalto ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, esencial para suministrar a Crimea, sigue siendo inaccesible para el tráfico de ferry. Según el Ministerio de Transporte de Rusia, el restablecimiento de los servicios de ferry tendrá lugar una vez que se complete el proceso de limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro con el mar de Azov. Crimea, bajo ocupación rusa, es visible desde Kavkaz, lo que lo convierte en uno de los principales centros de tránsito del mar Negro. El puerto de Kavkaz es utilizado para transportar combustible y municiones a Crimea.

12:20: Se espera la retaliación de Putin El presidente ruso Vladimir Putin parece estar actuando con cautela en respuesta a los éxitos militares de Ucrania en Kursk. "Esto es típico de él en situaciones así", dice la politóloga rusa Ekaterina Schulmann. "Se retira hasta que se calma la tormenta, luego sigue adelante como si nada hubiera pasado". Otros analistas rusos creen que el Kremlin está evaluando actualmente opciones de contraataque. Putin es conocido por tomarse su tiempo para contemplar tales decisiones, afirman. "Más tarde o más temprano, sabremos cómo Putin retaliará", advierte Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia-Eurasia Center en Berlín.

11:41: Sigue ardiendo el depósito de petróleo ruso en Proletarsk El depósito de petróleo ruso en Proletarsk, ubicado en la región meridional de Rostov, sigue ardiendo. Según el sistema de información sobre incendios del NASA, la instalación sigue ardiendo hoy. El canal de Telegram Baza, relacionado con las agencias de ley y orden rusas, también informa que el incendio continúa. Baza afirma que el depósito fue alcanzado de nuevo por un dron ucraniano la noche anterior.

11:12: Ucrania optimista sobre involucrar a Modi en conversaciones de paz A pesar de que India, como miembro de BRICS, se alinea estrechamente con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky da la bienvenida al primer ministro indio Narendra Modi. En Kyiv, se espera la mediación para poner fin al conflicto. Debido al offensive de Kursk, los ucranianos "están más ansiosos que nunca por conversaciones de paz", informa la reportera de ntv Nadja Kriewald desde Kyiv.

10:45: Ucrania afirma haber derribado 14 drones de ataque rusos El ejército ucraniano afirma que ha destruido 14 de los 16 drones de ataque rusos lanzados durante la noche. "El sistema de defensa aérea estuvo activo en las regiones de Cherkasy, Kirovohrad, Poltava y Sumy", informó la fuerza aérea.

10:16: El ejército ucraniano comenta sobre el ferry hundido en Kavkaz El portavoz de la marina ucraniana, Dmytro Pletentschuk, habla sobre la destrucción de un ferry en el puerto ruso de Kavkaz en la televisión ucraniana. "Otro objetivo militar indiscutible ha sido neutralizado", dice. El ferry estaba destinado a suministrar combustible al enemigo. El ferry ha sido hundido y el puerto actualmente es inoperable. Las autoridades locales afirman que el ataque tuvo lugar el jueves, cuando el ferrycaught fire. El puerto de Kavkaz en el mar Negro, entre otras cosas, sirve como proveedor de combustible para la Crimea ocupada por Rusia.

09:44 El embajador ruso: "No habrá zona tampón en territorio ruso" El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, comparte sus puntos de vista sobre el offensive de Kursk y el objetivo declarado de Kiev de crear una zona tampón allí: " Eso no es posible. No habrá zona tampón en territorio ruso", cita la agencia de noticias estatal TASS. Al mismo tiempo, advierte que Moscú no consultará a Washington para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Acusa a Estados Unidos de "persistentemente probar la paciencia de los rusos" y tratar de provocar "decisiones emocionales y precipitadas".

09:10 Análisis en línea muestra: el descontento con Putin crece en Rusia Después de que las tropas ucranianas cruzaron el territorio ruso hace dos semanas, los sentimientos negativos hacia el presidente Vladimir Putin seem to be increasing en toda Rusia. Según un análisis de FilterLabs AI, informado por el "New York Times", numerosos contribuyentes en línea ven el avance ucraniano como un error del gobierno ruso y de Putin en particular. "La respuesta de Putin a la incursión fue, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, ofensiva", dice Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs. La empresa rastrea los sentimientos rusos a través del análisis de las redes sociales.

08:36 La visita de Modi a Kiev Según fuentes de los medios indios y ucranianos, el primer ministro indio Narendra Modi se encuentra en Ucrania. Está programada una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky. Ucrania busca el apoyo de India, dada su gran influencia global. Sin embargo, Kiev duda de la declarada neutralidad de India. En julio, Modi visitó Moscú. Las imágenes de Modi y el presidente ruso Vladimir Putin abrazándose fueron alarmantes para Ucrania y varias naciones occidentales.

08:05 La advertencia rusa de ataques a la planta nuclear "solo es una pose" El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta de energía nuclear en Kursk. Sin embargo, el reportero de ntv Rainer Munz evalúa el riesgo real de un accidente nuclear debido al conflicto.

07:05 Mandos ucranianos se preocupan por los reclutas verdesLos líderes y soldados ucranianos expresan preocupaciones sobre la preparación deficiente de los nuevos reclutas y la clara ventaja de Rusia en el cielo y en municiones en el frente oriental. "Algunos individuos se niegan a disparar. Ven al enemigo en posición de tiro en la trinchera y no reaccionan. Así, nuestros hombres están perdiendo vidas", comparte un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no utilizan su arma, son inservibles". En mayo, las autoridades aprobaron una controvertida ley de conscripción. Desde entonces, se informa que cada mes se están alistando decenas de miles de soldados, con la mayor demanda en infantería. Sin embargo, hay complicaciones logísticas en el entrenamiento, equipamiento y recompensas de tantas personas nuevas.

06:35 Moscú habla sobre la eliminación de restricciones de armas de EE. UU. para UcraniaSegún el embajador de Rusia en EE. UU., Rusia cree que EE. UU. pronto eliminará todas las restricciones en el uso de armas enviadas a Ucrania. Según informes de la agencia de noticias RIA, el embajador Anatoli Antonov dijo: "La actual administración actúa como alguien que extiende una mano mientras oculta un dagger detrás de su espalda". Están allanando el camino para eliminar todas las restricciones existentes en algún momento sin considerar las consecuencias. Antonov mencionó que un diálogo genuino con EE. UU. solo es posible si abandonan sus "tácticas hostiles" hacia Rusia. También enfatizó que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes es poco probable.

06:09 Harris: Trump animó a Putin a invadir EuropaLa candidata presidencial demócrata Kamala Harris ha declarado explícitamente su apoyo a la OTAN y ha prometido un apoyo a largo plazo a Ucrania, que está bajo ataque de Rusia. "Me mantendré firmemente al lado de Ucrania y de nuestros aliados de la OTAN", dijo en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Sin embargo, su oponente republicano, Donald Trump, había amenazado con abandonar la OTAN y había animado al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa.

05:38 Jefe de la agencia de red: "El gobierno alemán sigue en alerta máxima"A pesar de las bien abastecidas instalaciones de almacenamiento de gas, el jefe de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, sigue instando a la cautela en el consumo de gas. "El gobierno alemán sigue en alerta máxima. Todavía debemos ser cautelosos", dijo Müller al "Augsburger Allgemeine". También se refirió al avance del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría agravar la situación. "No es la propia infraestructura de gas lo que está en disputa, sino los alrededores de esta infraestructura, que es un campo de batalla en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, que se encuentra a few kilómetros de la frontera ucraniana en territorio ruso y es un centro de distribución clave para el gas exportado a Europa.

04:40 Modi viaja a Kiev: "Los conflictos no deben resolverse en el campo de batalla"El primer ministro indio, Narendra Modi, visitará Ucrania hoy por primera vez. Se planean reuniones con el presidente Volodymyr Zelensky en la capital, Kiev, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. La India mantiene una posición neutral Regarding the Russian invasion, does not impose Western sanctions on Moscow, and has become one of the largest buyers of petróleo ruso barato en el mercado global. New Delhi sigue impulsando una resolución del conflicto a través del diálogo. "Creo que ningún conflicto debe resolverse en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es la mayor lucha de la humanidad", dijo Modi durante una visita a Polonia el jueves. El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a Modi a actuar como mediador en el conflicto.

03:31 Informes: EE. UU. enviará nueva ayuda militar a Ucrania

Fuentes gubernamentales dicen que EE. UU. tiene la intención de enviar nueva ayuda militar a Ucrania por un valor cercano a los 125 millones de dólares. El último paquete de ayuda incluye cohetes para defensa aérea, municiones para lanzadores múltiples Himars, misiles Javelin y una amplia gama de otras armas, equipos y vehículos, según las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato. El anuncio oficial se espera para mañana, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas saldrán de los almacenes del Pentágono, lo que garantizará una entrega rápida.

02:12 Ucrania registra 53 ataques rusos cerca de Pokrovsk en 24 horas

El ejército ucraniano informó un total de 53 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en la parte oriental del país durante todo el jueves. La captura de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comentario por parte del gobierno ruso. Según la información disponible, las tropas rusas han estado avanzando consistentemente hacia Pokrovsk en los últimos días.

01:16 Líder de la SPD: Sin entregas de armas, Ucrania "desaparecería"Justo antes de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la líder de la SPD, Saskia Esken, vuelve a insistir en el apoyo militar a Ucrania contra Rusia. El canciller Olaf Scholz apoya una paz justa y sostenible, dijo Esken al grupo de medios Funke. "Mientras Putin no abandone sus objetivos de guerra contra Ucrania, la paz no se puede lograr diplomáticamente". Esken enlaza sus declaraciones a la crítica de la líder del partido de izquierda, Sahra Wagenknecht. "Si, como sugiere Frau Wagenknecht y otros, dejáramos de enviar armas a Ucrania hoy, el país sería conquistado mañana y borrado del mapa al día siguiente. Y eso tendría consecuencias catastróficas para la seguridad en toda Europa, lo que ciertamente no llevaría a menos armamento y no a la paz".

here.

23:56 Ucrania se prepara para el invierno más riguroso jamás vistoUcrania se prepara para un invierno amargo y oscuro debido a la devastación de su infraestructura de energía y potencia por los ataques rusos. "Estamos ante el invierno más difícil de nuestra historia", señala el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, durante una llamada de video. Este invierno será más desafiante que el anterior, ya que los daños de los ataques rusos continuos se acumulan. El ejército ruso emplea diversas armas en ataques coordinados para causar la mayor destrucción posible, menciona Haluschtschenko. En inviernos suaves, el consumo de energía suele rondar los 18 gigavatios, pero en los más fríos sube a 19 gigavatios. Además, se debe establecer una reserva de un gigavatio, señala Haluschtschenko. Se han demolido alrededor de 9 gigavatios de capacidad debido a los ataques rusos.

23:08 NATO refuerza la seguridad en la base aérea de AlemaniaLa NATO ha elevado los niveles de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, Renania del Norte-Westfalia, debido a posibles amenazas. Todo el personal no esencial ha sido enviado a casa, dice un portavoz de la base. Esta decisión se basa en informes de inteligencia que sugieren una posible amenaza. "Esto no es motivo de alarma y es una medida preventiva para asegurarnos de que podemos continuar con nuestras operaciones vitales", explica el portavoz. La policía también ha confirmado su presencia. Se están ocultando detalles adicionales, como el número de personal desplegado.

22:07 Ucrania ataca la base rusa en la región de KurskEl ejército ucraniano afirma haber lanzado otro ataque contra las tropas rusas en la región de Kursk. Utilizando bombas de precisión de fabricación estadounidense, atacaron una base rusa por la tarde, explica el comandante de la fuerza aérea Mykola Oleshchuk. "Se atacó un centro de control de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y hasta 40 militares rusos", publica Oleshchuk junto a un video que supuestamente muestra el ataque.

21:43 Primera reunión posterior a la cumbre de paz de SuizaSegún Ucrania, ha tenido lugar la primera reunión posterior a la cumbre de paz en Suiza en junio. Representantes de más de 40 países y organizaciones participaron en la sesión virtual. Se planean más reuniones de grupos de trabajo similares.

Puedes revisar todas las actualizaciones anteriores aquí.

aquí. El conflicto en Ucrania sigue cobrando vidas: Después de la trágica pérdida de ocho civiles debido a los ataques rusos, crece la preocupación por la seguridad de los civiles en la región.

La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos: A pesar de la señal de alarma dada en la base de la NATO en Geilenkirchen, muchos expertos militares y políticos están vigilantes ante posibles escaladas y llaman a mantener el diálogo y la diplomacia como el único medio para resolver la situación en Ucrania.

here.

Lea también: