La fuerza militar bielorrusa no es particularmente formidable según Munz.

11:25: Inteligencia Advierte sobre Sabotaje Ruso en GeilenkirchenEl estado de seguridad mejorado en la base de la OTAN en Geilenkirchen, Alemania, se debe a informes de inteligencia que sugieren un posible peligro de una operación de sabotaje rusa utilizando un dron. Según fuentes de inteligencia alemana, un servicio de inteligencia extranjero respetable había proporcionado información seria sobre la posibilidad de una operación de sabotaje rusa contra la instalación de la OTAN.

11:20: Incendio Persistente en el Depósito de Combustible de ProletarskHan pasado más de siete días desde que comenzó el incendio en el depósito de combustible de Proletarsk en el sur de Rusia, como se muestra en las imágenes satelitales actuales del sistema de vigilancia de incendios y bosques de NASA's FIRMS. El incendio, originado por un ataque con drone ucraniano el 17/18 de agosto, ha afectado a más de 70 tanques de combustible. Se informan reportes no confirmados de que otro ataque tuvo lugar el viernes por la mañana, lo que llevó a las autoridades locales de Rostov a declarar un estado de emergencia. TASS informó el miércoles que 47 bomberos habían resultado heridos en el incendio hasta entonces.

10:50: Aviones Polacos Interceptados por Ataques CercanosLos ataques rusos tan cerca de la frontera polaca han llevado al ejército polaco a desplegar aviones interceptores, según informó la agencia de noticias PAP. Además, aviones de otras naciones aliadas también participaron en la operación. Según la fuerza aérea ucraniana, las fuerzas rusas habían desplegado 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, capaces de llevar misiles crucero, y habían lanzado misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania. El país también fue objeto de ataques desde el mar Negro.

10:22: Fuerza Aérea Ucraniana Derriba Misil RusoUna unidad de defensa aérea ucraniana reportó haber atacado un misil crucero ruso con una ametralladora montada en un camión en la región de Transcarpacia esta mañana. El gobernador Viktor Mykyta compartió un video del incidente en las redes sociales. Mykyta afirmó que el misil fue lanzado desde Lviv y fue interceptado por el 650º batallón separado de defensa antiaérea con ametralladoras. El equipo de verificación RTL/ntv confirmó la autenticidad del video, pero remains unclear what type of missile was targeted. Sin embargo, según The Kyiv Independent, el fuego de la ametralladora no fue responsable de la caída del misil; en su lugar, un misil ucraniano antiaéreo fue responsable, según declaró el ex portavoz de la fuerza aérea Yuriy Ihnat.

10:03: 15 Regiones Ucranianas Sufren Ataques de Rusia - Infraestructura Energética ObjetivoSegún el primer ministro Denys Shmyhal, más de la mitad de las regiones de Ucrania han sido atacadas por Rusia. "Hoy, un ataque masivo de Rusia afectó a 15 regiones. El adversario empleó diferentes tipos de armas: drones, misiles, misiles hipersónicos. Hubo bajas y heridos", publicó Shmyhal en Telegram. Las fuentes ucranianas indicaron que la infraestructura energética en cuatro regiones, incluidas Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv, había sido objetivo. El alcalde Vitali Klitschko informó interrupciones en la electricidad y el suministro de agua en ciertas áreas de Kyiv.

09:40: ISW: Fuerzas de Frentes Menos Importantes Reasignadas a KurskEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) cree que el ejército ruso está transfiriendo fuerzas de sectores menos significativos del frente ucraniano al región de Kursk. Según la información de los comandantes del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina, 11º Batallón de Infantería Aerotransportada (VDV), 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV), habían informado al presidente ruso Vladimir Putin sobre las operaciones de combate en los territorios circundantes de Ucrania durante el fin de semana. El ISW asume que esta referencia se refiere a la región de Kursk, según su último informe de situación. El ISW ha detectado el 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina y 11º Batallón de VDV estacionados en la región de Kursk y ha recibido evidencia de recientes reasignaciones de elementos del 56º Regimiento de VDV desde Robotyne en occidental Zaporizhzhia a la región fronteriza. El mando militar ruso resiste la presión operativa para retirar fuerzas de las iniciativas ofensivas prioritarias para capturar Pokrovsk en la región de Donetsk, según los expertos.

09:14: Primeras Fatalidades Reportadas por Bombardeo Ruso MayorAl menos tres muertes han ocurrido debido a los ataques aéreos rusos, según las autoridades ucranianas. Se han documentado informes de bajas en Luzk en la parte occidental del país, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, dijo que un edificio residencial de varias familias había sido golpeado por "un ataque enemigo" y había causado una muerte. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv informaron explosiones en sus respectivas regiones en Telegram y animaron a la gente a buscar refugio. Antes, el gobernador de la región de Poltava, Filipp Pronin, informó que cinco personas habían resultado heridas en un ataque a una instalación industrial.

Ucrania está vigilando de cerca la acumulación de tropas belarúsas cerca de su frontera mutua. Esta situación es mayor que las anteriores y la entrada de Belarús en la guerra podría ser catastrófica, según la reportera de ntv Nadja Kriewald.

08:22: Explosiones Resuenan en Varias Ciudades Ucranianas - Fallo de Energía en Kyiv

07:24 Rusia Lanza Intenso Ataque Aéreo sobre Ucrania

Según diversas fuentes, Ucrania está siendo objeto de un intenso ataque en este momento. "Explosiones en Kyiv en este momento mientras Ucrania sufre un ataque masivo de misiles y drones desde tierra, aire y mar", informes "Kyiv Post" en X. El experto militar Nico Lange escribe que Rusia está disparando misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, y está utilizando drones y misiles balísticos. "El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es intenso". Se informan explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante checheno reporta bajas ucranianas en Kursk

Combatientes de la unidad Achmat de las fuerzas especiales chechenas, junto con la 2.ª Brigada de fuerzas especiales, afirman haber destruido dos vehículos de combate de infantería, cinco vehículos blindados de combate y un tanque ligero de origen francés (AMR) en el distrito de Kursk en las últimas 24 horas. La agencia de noticias estatal rusa TASS reporta esta información citando al comandante, el general mayor Apti Alaudinov. "En las últimas 24 horas, también hemos desmantelado una unidad de lanzagranadas automáticos y un mortero, y destruido un cañón", dice. "A través de estos ataques a estas instalaciones militares, nuestras tropas han infligido pérdidas significativas a las tropas ucranianas". Alaudinov confirma que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a destruir al enemigo en varios frentes y a liberar algunos asentamientos. Creo que este esfuerzo continuará todos los días".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un pide aumentar la producción de drones kamikaze

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha destacado la necesidad de desarrollar y producir más drones kamikaze como "un valioso aspecto de la preparación para la guerra", según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Hizo esta declaración durante una prueba de drones desarrollados en el país. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos que se dirigen a objetivos enemigos. Rusia utiliza regularmente drones Shahed de este tipo en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido su cooperación militar. La prueba de drones supuestamente tuvo lugar el sábado en medio de la escalada de tensiones con Corea del Sur. Fotos oficiales muestran objetos voladores blancos en forma de ala X volando hacia y detonando en objetivos que se asemejan a tanques K-2 de Corea del Sur. Según la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhap, los objetivos de prueba eran réplicas de tanques K-2 de Corea del Sur.

06:34 Ucrania: 1140 soldados rusos "neutralizados" en 24 horas

Según informes militares ucranianos, 1140 soldados rusos han sido abatidos o heridos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de personal militar ruso "neutralizado" desde el inicio del conflicto a 608.820. Estas cifras no pueden ser verificadas objetivamente. En el último informe, se destruyeron cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev advierte a Minsk contra cometer "errores graves"

Ucrania insta a Bielorrusia a retirar sus contingentes de tropas y equipo militar de su frontera común. El gobierno en Minsk se aconseja abstenerse de acciones hostiles y retirar sus tropas de la región fronteriza a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Kiev advierte a Bielorrusia de no cometer "errores graves" bajo la influencia de Moscú. Bielorrusia aún no ha reaccionado. Según fuentes ucranianas, las tropas en la frontera incluyen fuerzas especiales bielorrusas y mercenarios de Wagnerformerly. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería estacionados en la región de Gomel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. La declaración también menciona que Ucrania "nunca ha tomado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

05:46 Gobernador ruso reporta daños por restos de drones

En la región rusa de Saratov, varias casas han sufrido daños debido a escombros de drones ucranianos destruidos, según informó el gobernador local. Las ciudades afectadas son Saratov y Engels, con todos los servicios de emergencia relevantes en alerta. Engels es el hogar de una base de bombarderos estratégicos de Rusia.

03:52 Aumentan las alertas por ataque de drones en Kyiv

Fuentes ucranianas sugieren que los sistemas de defensa aérea están en funcionamiento en el distrito de Kyiv para contrarrestar los ataques de drones rusos. La administración militar regional comunica a través de Telegram, "¡Se ha detectado una invasión de drones hostiles! Los sistemas de defensa aérea de la zona están operativos". No hay informes iniciales de daños o víctimas.

00:19 Zelensky Condena "Preciso" Ataque Contra Equipo de Reuters

En su discurso vespertino, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó el ataque con misiles mortales contra el personal de Reuters. Un miembro del personal falleció y otros dos resultaron heridos en el ataque a un hotel en el este de Ucrania en Kramatorsk, según informó la agencia. Se confirmó que la víctima era el exsoldado británico Ryan Evans, de 38 años. Evans había trabajado para Reuters desde 2022, ayudando a los periodistas con cuestiones de seguridad en Ucrania, Israel y los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió la destrucción de un "hotel de ciudad estándar" mediante un ataque con misiles rusos Iskander como "preciso, intencional". "Mis condolencias a la familia y amigos". La Oficina del Fiscal General de Ucrania inició una investigación preliminar sobre el ataque, informada en la plataforma Telegram. El incidente ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters aún no ha determinado si el misil fue lanzado desde Rusia o si el hotel fue objetivo específico. La parte rusa mantiene silencio.

