La "fuerza" de Michael Schumacher puede ayudarle a recuperarse, dice el ex jefe de Ferrari

Michael Schumacher, "decidido" a recuperarse

La estrella de la F1 se lesionó gravemente mientras esquiaba en 2013

El alemán es "el piloto más importante de Ferrari"

Han pasado más de dos años desde que Michael Schumacher sufrió lesiones en la cabeza en un extraño accidente de esquí, pero sus fans siguen instando a su héroe a recuperarse.

Luca di Montezemolo, antiguo jefe de Ferrari del siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, comparte esta opinión.

"Estoy muy contento de saber que está reaccionando", declaró el ex presidente de Ferrari al programa The Circuit de la CNN en su oficina de Roma. No detalló a qué se refería con "reaccionar".

Schumacher sigue recibiendo tratamiento especializado en su casa de Suiza, pero su familia se mantiene ferozmente protectora a la hora de revelar detalles sobre su estado físico.

Di Montezemolo -que en febrero calificó de "no buenas" las noticias sobre la recuperación de Schumacher- confía en la fortaleza mental del ex piloto para sacar adelante su mayor lucha.

"Sé lo fuerte que es", dijo Di Montezemolo, que presidió los cinco títulos mundiales de Schumacher con la Scuderia entre 2000 y 2004.

"Estoy seguro de que gracias a su determinación -que será crucial- saldrá de esta situación tan, tan difícil... Y lo espero de verdad".

El presidente de la FIA, Jean Todt, que fue director del equipo Ferrari durante la era de dominio sin precedentes de Schumacher, también rindió homenaje a la determinación del alemán.

"Tenía mucho talento, era muy trabajador y humilde", recordó Todt en una entrevista con la CNN en la sede de la FIA, el organismo rector del automovilismo, en París.

"Recuerdo que cada año nuevo, antes de que empezara el campeonato, siempre me pedía hacer pruebas privadas a solas para asegurarse de que seguía siendo un buen piloto. Esta es una demostración de cómo era".

Di Montezemolo también tiene claro qué lugar ocupa Schumacher en la ilustre lista de campeones del mundo de Ferrari, que incluye a Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio y Niki Lauda.

"Michael ha sido, sin duda, el piloto más importante de la historia de Ferrari", dijo el italiano. "A pesar de que Ferrari tiene muchos de los mejores pilotos del mundo, en diferentes momentos de la historia de la F1.

"Era un miembro importante de la familia y para mí es difícil separar a Michael como piloto de Michael como amigo".

Michael Schumacher, campeón de Fórmula Uno

Tras estudiar Derecho en Colombia, Di Montezemolo regresó a Italia y se convirtió en ayudante de Enzo Ferrari antes de lograr el ascenso a director de la escudería de la compañía en los años setenta.

Tras la muerte de Ferrari en 1988, fue nombrado Presidente de la famosa empresa automovilística en 1991, cargo que no abandonó hasta 2014.

Aunque el italiano de 68 años considera a Schumacher como el mejor piloto de Ferrari, sólo hay otro piloto al que lamentó no haber fichado: Ayrton Senna.

"Tuvimos una reunión muy interesante en mi casa de Bolonia el miércoles antes de su (fatal) accidente en Imola (en 1994)", dijo Di Montezemolo.

"Me dijo: 'Luca, quiero cerrar mi carrera con Ferrari'. Pero en aquel momento teníamos un contrato con Gerhard Berger y Jean Alesi.

"Le dije 'escucha yo quiero hacer lo mismo, así que espera veremos un año más, un par de años y entonces podremos encontrar la manera de trabajar juntos'".

"Senna no sólo era un tipo muy inteligente, no sólo el más rápido, sino que además era un gran amante de la F1 y de los coches".

El destino impidió cruelmente que Senna tuviera la oportunidad de fichar por Ferrari y fue Schumacher quien se uniría a Ferrari en 1996.

Los seguidores de Schumacher sólo pueden esperar que el destino intervenga a favor de su héroe una vez más.

