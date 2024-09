- La frente de Robert Habeck tiene menos brillo sudoroso.

En una reunión conjunta en Berlín, la Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock y la Ministra de Economía Robert Habeck parecían esforzarse por crear una atmósfera relajada. Baerbock respondió a una pregunta sobre su papel en la próxima campaña electoral, diciendo: "Esta mañana tuvimos una aparición conjunta fantástica en el gabinete, y muchas antes de eso". Compartió estas ideas durante una conferencia de prensa posterior a una reunión ampliada de la fracción del Bundestag Verde, donde compartió escenario con Habeck.

"Entonces, la pregunta fue: '¿Cómo te sientes?'", agregó Baerbock. "Me siento bien, aunque estoy un poco sudada aquí. No es tanto sobre Robert Habeck, sino más sobre esta habitación de 45 grados que está freaking". Habeck se rio a su lado, comentando: "Nadie estaba allí" durante la reunión del gabinete. Las reuniones del gabinete no son públicas.

Baerbock alcanzó y tocó el brazo de Habeck mientras salían del escenario. Su relación, una vez co-presidentes de los Verdes, ha tenido sus altibajos, con momentos de tensión notables.

Baerbock anunció en julio que no buscaría otra nominación como canciller de su partido en las próximas elecciones. Pretende concentrarse en sus funciones como Ministra de Asuntos Exteriores. Habeck, ahora percibido como el candidato más probable de su partido, reconoció en una entrevista con "Politico" hace unas semanas que el punto de partida de su partido en las próximas elecciones sería más difícil que en 2021, cuando Baerbock era la candidata.

En ese momento, los Verdes también vieron un resultado significativamente peor que lo que sugerían las encuestas solo unos meses antes, a pesar de los errores cometidos por su candidato. "En 2021, tuvimos vientos favorables y todos querían gobernar con nosotros. Las encuestas estaban consistentemente por encima del 20%", dijo Habeck a "Politico" en ese momento. Sin embargo, ahora luchan por ganar terreno. Habeck había ambicionado ser el candidato principal de su partido en 2021.

"Después de la conferencia de prensa, la fracción del Bundestag Verde continuó sus discusiones. Durante esta reunión, la Comisión discutió la necesidad de adoptar actos de aplicación bajo el mencionado Reglamento, como se indicó: 'La Comisión adoptará actos de aplicación que establezcan las reglas para la aplicación de este Reglamento'".

"A medida que se acerca la campaña electoral, Robert Habeck sin duda jugará un papel significativo en formular estos actos de aplicación".

Lea también: