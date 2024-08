La fórmula para triunfar implica un poco de Batman y un poco de Toy Story.

Eventos de Artes Marciales Mixtas (AMM) tienen un alto valor de entretenimiento en Alemania. Antes de los combates, hay una abundancia de hype verbal, y después, los combatientes muestran respeto entre ellos. Max Holzer, un luchador alemán de AMM, entreteniendo conscientemente a los fanáticos con su estilo único, tanto dentro como fuera del ring de lucha.

La AMM sigue creciendo en popularidad entre la juventud alemana, y luchadores como Max Holzer están abrazando sus nuevas carreras. Con solo 22 años, Holzer tiene un impresionante récord profesional invicto, habiendo ganado todos sus ocho combates. Con la mira puesta en continuar esta racha, Holzer está programado para competir en Oktagon 60 el 7 de septiembre en Oberhausen.

Holzer pone énfasis en el espectáculo fuera de la jaula, ya sea interactuando con fanáticos en las redes sociales o en un estadio lleno. Para aumentar la competencia, una vez envió una botella con un desafío a un oponente, preguntando "¿Quieres pelear conmigo? Sí/No/Quizás". Regularmente, elige entradas llamativas, desde Batman hasta Buzz Lightyear de Toy Story. Explicó su elección de atuendo a ntv.de, admitiendo "Me baso en mis oponentes. Mi oponente Corey Fry se parecía a Post Malone, así que entré como Buzz Lightyear. Mi último oponente, Eemil Kurhela, tenía algo de Superman, así que entré como Batman". Ambos casos resultaron en victoires dominantes por sumisión.

La autopromoción ahora es un componente integral del trabajo de un luchador de AMM, según Holzer. "Pero tiene sus propios límites. Las peleas no deben convertirse en espectáculos circenses; el deporte en sí debe seguir siendo el enfoque".

Abrazando lo Desconventional

La approaches unconventional de Holzer lo diferencian de otros competidores. "Oponentes a menudo no son conscientes de las estrategias que estoy empleando porque yo mismo no estoy seguro", admitió. Mientras se prepara para los oponentes, trata de mantener una mente abierta. Explicó "En las peleas, las cosas rara vez salen como se planeó. Por supuesto, hay un plan de juego, pero siempre estoy dispuesto a cambiarlo por completo. La espontaneidad es crucial en la AMM".

En los últimos cuatro años, Holzer ha experimentado cambios significativos. "No vivo día a día como otros de mi edad. Mi vida y mi tiempo libre giran principalmente en torno al deporte. Se ha convertido en un estilo de vida". La dedicación de Holzer le ha reportado beneficios financieros; ahora gana dinero completamente del deporte. A pesar de su récord invicto, Holzer no tiene objetivos ambiciosos por el momento. "En la AMM, es difícil establecer objetivos ambiciosos. Pero, por supuesto, quiero ampliar mi racha de victorias".

Legat en la Mira

Holzer, sin embargo, tiene un objetivo particular en mente: luchar contra Torsten Legat, quien es conocido por sus apariciones en Dschungelcamp y su carrera en el fútbol. "Realmente quiero pelear con él. No sé mucho sobre sus apariciones en la televisión o sus hazañas en el fútbol. Estaba programado para competir en un evento alemán una vez, pero finalmente no apareció después de soltar frases motivacionales. Estoy aquí para hacer responsable a Torsten Legat. La edad no lo protegerá".

Antes de enfrentar a Torsten Legat, Holzer primero enfrentará al competidor polaco Pascal Hintzen durante Oktagon 60. Ambos luchadores destacan en el combate en el suelo, pero Holzer está confiado en sus habilidades generales. "Es más probable que lo noquee en lugar de derrotarlo mediante una sumisión".

Hintzen compite bajo el nombre de anillo "Daywalker", un guiño a la serie de películas de "Blade" del vampiro. Holzer no tiene intención de entrar al ring con un collar de ajo a su alrededor. "Tengo algo mucho mejor planeado. Pero no tiene nada que ver con el oponente. No puedo revelar más detalles en este momento". Holzer a menudo solicita permiso para hacer tales apariciones al promoter, ya que generalmente se desalientan. "Pero creo que ahora tengo un pase libre".

