La Fórmula 1 reúne este fin de semana en Las Vegas a miles de aficionados a las carreras. No todo el mundo está encantado

Pero no espere que a la mayoría de los residentes locales les entusiasme.

La F1 ha invertido más de 500 millones de dólares en este evento de tres días, creando un espectáculo repleto de estrellas, con fiestas de lujo, chefs famosos y actuaciones musicales de J Balvin, Journey, John Legend, Keith Urban, Steve Aoki y muchos otros.

Tras dos días de entrenamientos y pruebas de clasificación, la carrera propiamente dicha tendrá lugar el sábado por la noche, lo que permitirá disfrutar de un espectáculo visual de primer orden, con los pilotos pasando a toda velocidad por lugares tan emblemáticos como el Caesar's Palace, las fuentes del Bellagio, la falsa Torre Eiffel del hotel de París y el nuevo centro de ocio Sphere. Los asientos más baratos cuestan más de 800 dólares.

Aparte del boxeo y los rodeos, Las Vegas no ha estado históricamente asociada a los deportes en directo. En los últimos cinco años, la ciudad ha conseguido un equipo de la NHL, otro de la WNBA y otro de la NFL, y parece dispuesta a atraer también a un equipo de la MLB. Sphere tiene previsto organizar combates de boxeo y MMA, y en febrero la ciudad acogerá la Super Bowl.

"(El Gran Premio de Las Vegas) está llamado a hacer historia como uno de los mayores acontecimientos deportivos de Las Vegas, creando beneficios económicos sin precedentes para el sur de Nevada y mostrando este increíble destino al mundo", dijo Renee Wilm, CEO del Gran Premio de Las Vegas, en un comunicado a la CNN. "Estamos redefiniendo la experiencia de las carreras con la hospitalidad y el entretenimiento de renombre mundial que sólo Las Vegas puede ofrecer".

Pero para los lugareños, la realidad es un poco más complicada. Los residentes se han quejado en las redes sociales y a los medios de comunicación locales de los elevados precios, los atascos de tráfico relacionados con el evento, las barreras que bloquean las vistas públicas del Strip y su sensación de que el evento está dirigido a los grandes apostadores pero no al aficionado medio.

El periodista Richard Velotta, del Las Vegas Review-Journal, dijo en una entrevista con la CNN: "Diría que más del 90% o más (de los residentes de Las Vegas) no están contentos en absoluto".

La carrera supone el primer evento de Fórmula Uno en Las Vegas en 41 años

En los últimos años, la Fórmula 1 ha experimentado un enorme aumento de popularidad en Estados Unidos, gracias al éxito de la docuserie de Netflix "Fórmula 1: Drive to Survive". Se espera que el evento de Las Vegas atraiga a más de 100.000 espectadores cada día, y un analista de Nevada proyecta que inyectará más de 1.000 millones de dólares en la economía local, calificándolo como "el mayor evento especial de la historia de Las Vegas".

Eso es enorme para Las Vegas, que ha visto caer en picado sus cifras de visitas internacionales a raíz de Covid-19, dijo Velotta, que ha vivido en la ciudad durante más de 30 años y ha estado cubriendo los preparativos del Gran Premio durante meses.

Algunos pilotos de F1 también parecen entusiasmados.

"Ahora estamos llegando a Estados Unidos y, en términos de aficionados y pasión, es increíble de ver. Casi está desbancando a estos circuitos europeos y es una locura verlo", dijo el piloto Alex Albon a la cadena KTNV, afiliada a la CNN. "Creo que va a ser realmente una carrera única".

El evento es la primera carrera de Fórmula Uno en Las Vegas en más de 40 años. También es la primera vez que los coches de F1 corren en el Strip. En 1982, la última vez que Las Vegas acogió un Gran Premio, los coches corrieron en una pista situada en un aparcamiento junto al Caesar's Palace.

"Las Vegas estará en las pantallas de televisión de todo el mundo, porque la gente querrá sintonizar esta carrera de Fórmula Uno en el Strip -el icónico bulevar que es- y la gente entenderá mejor lo que es Las Vegas", dijo Velotta. "Así que, inicialmente, parecía un gran negocio, y un gran negocio, en términos de ampliar nuestro marketing internacional".

También se han beneficiado algunos pequeños negocios situados a lo largo del circuito de carreras de 3,8 millas. Velotta citó el Ellis Island Hotel, un pequeño casino que puede resultar desconocido para la gente de fuera de la ciudad. La pista del Gran Premio pasa justo al lado del hotel.

"Están extasiados", dijo Velotta. "Van a beneficiarse mucho por la suerte de su ubicación".

Los sindicatos hoteleros de la ciudad también han conseguido avances recientemente. Tras siete meses de negociaciones, los tres principales sindicatos hoteleros llegaron a un acuerdo con MGM, Wynn y Caesars la semana anterior a la carrera de F1, evitando así una huelga de trabajadores durante las festividades de la F1. Ante la inminencia del Gran Premio, los sindicatos pudieron hacer valer mejor su posición negociadora, dijo Velotta, consiguiendo así un acuerdo mejor de lo que podrían haber imaginado en abril.

La construcción del circuito ha provocado retrasos de tráfico durante meses

Pero para muchos residentes, el Gran Premio de Las Vegas ya ha traído algunos quebraderos de cabeza.

Desde junio, la construcción de la pista ha cerrado calles y colapsado el tráfico, provocando atascos. Miles de personas trabajan a lo largo del Strip, dijo Velotta, y algunos se han enfrentado a paradas tanto a la ida como a la vuelta del trabajo - a veces de hasta una hora en ambos extremos.

Rodney Hicks, un conductor de Uber en Las Vegas, dijo a KSNV, afiliada de CNN, que todos los retrasos por obras hacen que los trayectos de cinco minutos por el Strip se conviertan en atascos de 30 minutos.

"Van a recibir el dinero (de la carrera) porque lo están haciendo, pero el tiempo que pasamos dejándoles hacer esto nos lo están quitando de nuestros bolsillos", dijo Hicks. "En ese sentido, no, para mí no merece la pena".

Otro residente de Las Vegas, Sharif Green, dijo que se levantaba una o dos horas antes para tener en cuenta los retrasos de las obras, pero que seguía sin llegar a tiempo al trabajo. Sólo tenía una palabra para describir el tráfico: "horroroso".

El tráfico no es el único problema. Las gradas provisionales, que albergan asientos de estadio y suites de lujo para que los poseedores de entradas de F1 vean la carrera, han bloqueado las vistas de algunas de las atracciones del Strip, incluidas las fuentes danzantes del Bellagio.

Turistas y residentes también se han quejado de las pantallas y barreras erigidas en los puentes peatonales que cruzan el Strip y las calles adyacentes. Los críticos dicen que las barreras se colocaron para impedir la visión de la carrera a quienes no han pagado por ella.

Pero los responsables de la Fórmula Uno y la policía de Las Vegas afirman que las barreras se colocaron por motivos de seguridad y para evitar la aglomeración de curiosos.

"La seguridad tanto dentro como fuera de la pista es siempre la prioridad número uno en cada carrera de Fórmula 1", dijo la F1 en un comunicado, añadiendo que las barreras están ahí "para garantizar que los pilotos están a salvo de objetos desde arriba, y los peatones están a salvo en todos los puentes de cualquier resto errante de la pista."

Otra de las protestas se produjo después de que se talaran los árboles que bordeaban el lago del Bellagio para construir tribunas de espectadores con lujosos miradores. Algunos residentes se quejaron de que los árboles proporcionaban un alivio muy necesario del sol del desierto.

"La gente que viene aquí abajo se sienta aquí y pone sus cosas a la sombra cuando hace sol", dijo Mike Niemzzyk a KTNV. "Quitan esto para una carrera, pero no sé qué va a haber allí después de la carrera".

Bill Hornbuckle, CEO de MGM Resorts, aseguró a la gente el mes pasado que nuevos árboles reemplazarían a los que fueron retirados.

"Tenemos árboles adicionales que irán en macetas y que vamos a traer de vuelta. Se lo prometo, se lo prometo a todo el mundo", afirmó. "Me han machacado mucho con esto en las redes sociales. Tenemos árboles que volverán".

La Fórmula 1 quiere hacer de su carrera en Las Vegas un acontecimiento anual

Se calcula que el reasfaltado de las calles de Las Vegas para la pista del Gran Premio y la construcción de las infraestructuras relacionadas costarán unos 80 millones de dólares. Pero quién paga exactamente la factura -la Fórmula Uno o el condado de Clark y sus residentes- ha sido más difícil de descifrar. El Gran Premio de Las Vegas solicita 40 millones de dólares al condado para ayudar a sufragar el coste.

Se han hecho esfuerzos para implicar a la comunidad, y el condado ha organizado fiestas gratuitas para ver la carrera del sábado por la noche.

La Fórmula Uno también ofreció a los residentes de Las Vegas entradas con descuento para la carrera durante un día de rebajas el mes pasado. Pero algunos residentes se sintieron consternados al enterarse de que las entradas con descuento (200 dólares cada una, más tasas) sólo eran para los entrenamientos del jueves, no para la carrera principal del sábado.

Velotta, periodista del Review-Journal, dijo que muchos residentes de Las Vegas tienen la impresión de que el Gran Premio se organiza principalmente para enriquecer los casinos y complejos turísticos de la ciudad. Por ejemplo, el Bellagio ha agotado su paquete F1 de lujo de tres días, que incluía entradas VIP, comida y vino de chefs famosos y acceso a miradores privados con vistas a la carrera. Costaba 12.000 dólares por persona.

"Eso ha irritado a mucha gente de la zona, que dice: 'Vale, los complejos turísticos se enriquecen, pero ¿qué pasa con nosotros?

Michael Galloni vive en Las Vegas desde 1978 y declaró a KTNV: "Nosotros somos los que tenemos que vivir aquí y desplazarnos por la ciudad. Creo que (la carrera) debería ser gratis para nosotros".

Los precios de las entradas y las tarifas de los hoteles de Las Vegas cayeron en las últimas semanas después de que el piloto Max Verstappen ganara el título de F1 de este año el mes pasado en Qatar, drenando el Gran Premio de Las Vegas de algo de drama para los fanáticos acérrimos de las carreras.

Y el propio Verstappen se ha mostrado poco entusiasmado con el ostentoso evento de F1 de Las Vegas.

"Creo que es 99% espectáculo y 1% deporte", dijo a los periodistas el miércoles, según Reuters. "No es lo mío. A algunos les gusta el espectáculo, a mí no me gusta nada".

Pero a pesar de los contratiempos, el Gran Premio de Las Vegas puede convertirse en algo anual. El contrato entre la Fórmula 1 y las autoridades de Las Vegas es para tres carreras de F1 durante tres años, aunque personas de ambas partes esperan que se amplíe más allá de 2025.

"Vamos a aprender del primer año", dijo Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, a principios de este mes. "Desde el punto de vista logístico y financiero, vamos a aprender. Todos sabíamos que la primera carrera iba a ser la más difícil.

"Reconocemos lo perjudicial que ha sido este primer año para la comunidad, los trabajadores y los visitantes", añadió Hill. "Esta semana ha cambiado las reglas del juego en Las Vegas, y lo seguirá haciendo en los próximos años".

