- La florista más importante de Sajonia-Anhalt compite en el campeonato

Con unique colores y formas, Diana Tröger, la mejor florista de Sajonia-Anhalt, tiene como objetivo superar a la competencia en el Campeonato Alemán de Floristería en Berlín este fin de semana. "He tenido las manos temblorosas de nuevo, como no las tenía hace mucho tiempo", dice la de 42 años de Halle antes de que comience la competencia en Berlín. Mientras no quede última, estará satisfecha. Cualquier cosa más allá de eso sería una bonificación bienvenida. En total, nueve finalistas de diferentes estados federales presentarán la impresionante variedad de su oficio y crearán obras maestras florales en vivo frente al público hasta el sábado.

Flores como un Mensaje de Paz

Este año, el tema de la competencia es "Paz". Los participantes están desafiados a crear un mensaje de unidad, armonía y esperanza a través del lenguaje de las flores. Tröger ya ha desarrollado un plan preciso, pero no quiere revelar detalles antes de tiempo. "Las flores generalmente representan la alegría y el respeto mutuo. No le das flores a alguien si no te gusta", explica Tröger. Con una selección de colores astuta, el tema se puede comprender y implementar fácilmente.

Tröger ha invertido alrededor de 700 a 800 horas en la preparación, el cálculo y la poda de las plantas. "Es material vivo. Aunque ordene lo mismo 30 veces, nunca recibiré la misma entrega exacta", dice. Esta vez no fue diferente: algunas de las plantas pedidas no estaban en la entrega reciente y otras no cumplían con la calidad requerida. "Por eso la preparación es tan crucial. Cada hoja debe inspeccionarse de cerca", enfatiza Tröger.

Creatividad bajo presión de tiempo

Además del tema principal de "Paz", Tröger espera con particular interés la llamada tarea sorpresa, en la que los participantes deben demostrar sus habilidades bajo presión de tiempo. "Abres una caja, tienes 30 minutos para pensar y luego 120 minutos para resolver la tarea", explica. Al participar en el Campeonato Alemán, Tröger no solo quiere desempeñarse lo mejor posible, sino también llamar la atención sobre la floristería como profesión y mostrar el potencial creativo en este oficio.

