La firma transforma "La piel virgen de Mythos" en una empresa comercial.

En numerosas sociedades, la virginidad se considera una virtud significativa. Para mantener las apariencias, las mujeres recurren a diversas tácticas. Una empresa de Baden-Württemberg ofrece cápsulas de sangre y himenos sintéticos como soluciones. La demanda está aumentando, pero estos productos son objeto de controversia.

La mayoría de los compradores hacen un solo pedido, y hay pocas evaluaciones. El propietario de la empresa en Waghäusel cerca de Karlsruhe, que desea permanecer en el anonimato, lo describe como "extraño". Él comercializa cápsulas de sangre y "himenos sintéticos".

Estos están hechos de colorante alimentario y algunos aditivos, que las mujeres pueden insertar en su vagina ya sea en una cápsula o incrustados en dos membranas de celulosa. La cápsula se disuelve en dos horas, y los pequeños fragmentos de celulosa en unos pocos minutos, dejando manchas rojas en la sábana para probar la virginidad.

Puede parecer extraño, pero es común en muchas culturas. Por ejemplo, en la India, el sexo previo al matrimonio se considera tradicionalmente inapropiado, y algunas familias inspeccionan las sábanas después de la noche de bodas. Las mujeres que no son vírgenes son consideradas inmorales, avergonzando a ellas y a sus familias. En algunas comunidades conservadoras, las familias de las novias son marginadas si se sospecha que no son vírgenes.

No es de extrañar entonces, que la India esté entre los principales mercados para los productos de la marca "VirginiaCare". Se envían a nivel mundial, incluyendo a otras partes de Asia y el mundo árabe.

Discusiones controvertidas en talleres

En Alemania también, la virginidad es un tema frecuente de discusión, como lo confirman los centros de asesoramiento. Gianna Gentili del centro de salud para chicas en Stuttgart comparte que hay una alta demanda en talleres. "Hay discusiones muy acaloradas". Valentina Sbahi del centro de planificación familiar Balance en Berlín dice que mujeres de todo Alemania la visitan. "El 50 al 60 por ciento de mis clientes nacieron aquí. Fueron a la escuela aquí."

Incluso mujeres seguras de sí mismas están influidas por las normas culturales antes del matrimonio, ha observado Jutta Pliefke de Pro Familia. Las mujeres musulmanas y las de familias católicas estrictas buscan asesoramiento. "Es un tema recurrente aquí". A veces la amenaza es muy real. El ginecólogo educa sobre la anatomía femenina y las opciones.

Las restauraciones del himen, donde el himen se reconstruye, se solicitan con frecuencia. Estas cirugías son más arriesgadas y costosas que las cápsulas de sangre, dice Sbahi. "Y no hay garantía de que sangren". Ella aboga por productos de sangre artificial en su lugar.

Terre des Femmes: Evitar explotar situaciones de emergencia

El paquete completo de "VirginiaCare" suele costar alrededor de 130 euros. Los clientes pueden comprarlo en línea o en una farmacia. Incluye dos cápsulas de sangre y dos "himenos sintéticos". "Entonces las mujeres pueden probar ambas opciones", dice el gerente. También se venden productos individualmente. Él no revela las cifras de ventas, pero dice que la demanda ha aumentado entre un 10 y un 20 por ciento Recently.

"Solo soluciones de emergencia", dice Lena Henke, representante de los derechos sexuales y reproductivos de la organización Terre des Femmes. No son herramientas para la autodeterminación, dice ella. Critica en particular algunos eslóganes publicitarios: "Con declaraciones como 'Has dañado tu himen', la empresa explota el miedo de las afectadas y perpetúa las malentendidos. Contribuyen al mito persistente del himen y el concepto de virginidad". La situación de emergencia de las mujeres no debe ser explotada para obtener ganancias comerciales.

"Mito del Himen"

La organización de derechos de la mujer recently publicó un folleto informativo "No hay himen: Información sobre el himen". Como campañas similares sobre el "Mito del Himen", aclara los malentendidos básicos: "El himen no tiene nada que ver con ser virgen". No hay un trozo de piel que cierra y se desgarra con la penetración. El himen es un tipo de anillo de piel, puede verse diferente, y algunas mujeres ni siquiera lo tienen. Y: No siempre sangra durante el primer sexo.

Temas que el ginecólogo Pliefke discute repetidamente - y a veces incluso usa un espejo para ayudar a las chicas y mujeres a obtener una percepción de sí mismas. "Los hechos anatómicos a menudo no están claros".

La aclaración simple en las lecciones de biología no es suficiente, como también descubrió Milena Aboyan. La directora hizo una película exactly sobre este tema, llamada "Elaha", que fue nominada para el Premio Alemán de Cine. Previamente habló con la comunidad alemana kurda. "Sentimos que era hora de hablar de ello".

Ahora muestra la película en escuelas, entre otros lugares, y recibe mucha retroalimentación positiva, dice Aboyan. En su opinión, sin embargo, el tema de la virginidad es solo un problema específico. "El patriarcado en la sociedad es en general un problema". Se trata de que las mujeres y los cuerpos femeninos sean sexualizados. "Necesitamos cambiar las narrativas".

Esto no es solo tarea de las mujeres, enfatiza Aboyan. Y no es solo un tema para migrantes y familias de migrantes. "El patriarcado no tiene origen". La violación dentro del matrimonio no fue un delito en Alemania hasta 1997. Pliefke también advierte contra culpar: "No hace mucho tiempo que también nos avergonzábamos en Alemania". La idea de que una novia debería ser virgen aún era común en la década de 1950.

