El presupuesto conclusivo de la administración de semáforo previo a las elecciones federales sigue siendo controvertido, como ningún otro antes. Varios partidos, la Oficina de Auditoría, el Bundesbank y los economistas consideran que la estrategia financiera del Ministro de Finanzas Christian Lindner es en gran medida inviable o poco plausible. Se acusa a la gobierno de semáforo de intentar salvar la cara hasta el final de su mandato. Durante la semana del presupuesto en el Bundestag, Lindner y los expertos financieros de la coalición deben validar su plan fiscal.

La elaboración del presupuesto siguiente no fue nada sencilla. Lindner reconoce que el líder de los liberales democratas (FDP) enfrentó numerosos desafíos, como teorías económicas diferentes dentro de la coalición de SPD, Verdes y FDP, crisis globales y una economía alemana volátil. Ridículamente, el grupo admitió que habían alcanzado sus límites técnicos, legales y políticos.

Las estadísticas destacadas

La administración de semáforo planea gastar alrededor de 490 mil millones de euros para el próximo año, con aproximadamente el 10% (51,3 mil millones) financiado mediante crédito. La Ley Fundamental permite esto incluso durante dificultades económicas. El Ministerio de Finanzas proyecta 81 mil millones de euros en inversiones, estableciendo un nuevo récord. El gasto social es el más alto, con 179 mil millones de euros. La mayoría de esta asignación ya está destinada a beneficios garantizados para los ciudadanos, como el ingreso ciudadano.

Las áreas prioritarias

La administración de semáforo busca impulsar la economía, mantener los beneficios sociales, aliviar la carga fiscal para los ciudadanos y abordar las preocupaciones de seguridad internacional. Sin embargo, el presupuesto para el Ministro de Defensa Boris Pistorius (SPD) es un tema controvertido, ya que su asignación de 1,3 mil millones de euros solo aumenta ligeramente, a pesar de las demandas de más fondos.

Para las familias, la prestación por hijo aumentará en cinco euros a partir de enero, y se elevarán las deducciones fiscales. Lindner promete un alivio y un rendimiento mejorados para los ciudadanos. La administración busca fortalecer el poder adquisitivo mediante la renuncia a ingresos y el apoyo a las inversiones privadas. Para las empresas, se espera una mejora en las políticas de depreciación y alivio en los precios de la electricidad.

Las deficiencias de la coalición de semáforo

Finalmente, los líderes de la coalición de semáforo presentan un presupuesto incompleto. Las cuentas dependen de que Scholz, Habeck y Lindner muestren un coraje extraordinario para enfrentar las disparidades de financiación.

El presupuesto carece de una solución definitiva para cerrar las brechas de financiación, con recortes presupuestarios y posibles fuentes de ingresos sin determinar. Se mantiene el freno a la deuda, ya que se está proporcionando financiación umbilical a las operaciones ferroviarias en lugar de subvenciones, lo que no afectará los cálculos financieros.

El "factor esperanza" arriesgado

Además, la administración de semáforo se basa en un amplio gasto global de 12 mil millones de euros. Esta apuesta asume que los ministerios mantendrán colectivamente los fondos sin gastar o sin reclamar hasta final de año. El constitucionalista Hanno Kube describe esta cantidad sin cubrir como "significativamente más allá de los valores de experiencia pasada". Según el Ministerio de Finanzas, esta es la brecha de cobertura más grande en un proyecto de gobierno en los últimos veinte años.

El gobierno planea reducir esta brecha mediante el aumento de los ingresos fiscales y las perspectivas económicas mejoradas. Sin embargo, esto es incierto, al igual que la predicción de que los ciudadanos que reciben ingresos básicos entrarán en el mercado laboral, lo que reducirá los costos de los beneficios sociales. Además, se afirma que el paquete de crecimiento planeado generará alrededor de 6,9 mil millones de euros en ingresos fiscales adicionales. Los elementos esenciales de esta estrategia aún deben materializarse.

Matthias Middelberg, líder adjunto de la fracción de la Unión, acusa al semáforo de presupuestación optimista, absurda y engañosa. "Ningún proyecto de presupuesto ha sido nunca tan lleno de posiciones sin resolver", remarked Middelberg en el Bundestag. No es de extrañar que el gobierno esté en quiebra para fines de 2025, pero el semáforo solo parece planificar hasta la fecha de las elecciones del 28 de septiembre.

El portavoz de presupuesto de AfD, Peter Boehringer, también critica al gobierno federal por trampas y reservas fantasmas. La administración tiene un total de 27 mil millones de euros en sobrantes individuales en los presupuestos, según Boehringer.

El descontento de los socios de la coalición

La Asociación de Contribuyentes argumenta que los parlamentarios deben reescribir por completo el proyecto de presupuesto. Aunque esto puede parecer poco probable, incluso dentro de la coalición misma, no todos están de acuerdo. Sven-Christian Kindler, portavoz de presupuesto de los Verdes, no está satisfecho con la reducción de la ayuda humanitaria y la asistencia al desarrollo a pesar de las crisis globales. Aboga por aflojar el freno a la deuda para permitir más inversiones. Los Verdes probablemente no tendrán éxito en este frente, pero el SPD los apoya en cierta medida.

También hay posibilidades de revisar la ayuda a Ucrania. Sin embargo, el gobierno federal depende de que se complete a tiempo un concepto de apoyo internacional: Ucrania, un país bajo ataque por Rusia, está programada para recibir un préstamo de 50 mil millones de dólares.

