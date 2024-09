- La figura principal, Weil, urge a acelerar las discusiones sobre el problema de Volkswagen

En el lío de Volkswagen, el líder de Baja Sajonia, Stephan Weil (SPD), instó rápidamente a negociaciones entre la dirección y los delegados sindicales. Después de un período de debate público, ambas partes deben ahora unirse para descubrir estrategias que mejoren la competitividad de la empresa, compartió Weil después de una reunión con el consejo de fábrica de VW en la planta de Emden en Frisia Oriental. "Esa es la expectativa clara que Baja Sajonia ahora tiene para la dirección, y también para los delegados sindicales: Ponerse manos a la obra y hablar francamente entre ellos muy pronto". Baja Sajonia está ansiosa por facilitar este proceso. "Estamos muy emocionados con un futuro prometedor para Volkswagen en Baja Sajonia".

Weil también mencionó que VW ha superado numerous dificultades a lo largo de su historia. "Hasta ahora, siempre ha logrado acuerdos mutuos entre la junta y la fuerza laboral, y no veo por qué no podría happen now". Las estrategias para fortalecer la competitividad deben estar ahora sobre la mesa. "Estas discusiones no deberían estar ocurriendo en el ojo público".

El Presidente del Ministerio es un miembro del Consejo de Supervisión de VW

Weil pasó casi una hora en la planta de VW de Emden hablando con representantes del consejo de fábrica y la Unión Metalúrgica IG Metall. "Está claro que los acontecimientos de la semana pasada han causado preocupación en Volkswagen, incluso en lugares como este", dijo Weil. Aproximadamente 8,000 personas trabajan en VW en Emden, lo que la convierte en el mayor empleador industrial del distrito.

Baja Sajonia posee el 20% de los derechos de voto dentro del grupo VW. El Presidente del Ministerio Weil y su vicepresidenta, Julia Willie Hamburg (Verdes), se sientan en la junta de supervisión del estado. Junto con los delegados sindicales, disfrutan de una mayoría; en decisiones importantes, el estado tiene un poder de veto.

Recientemente, VW anunció que eran necesarios importantes recortes de costos en la marca principal. Los despidos planeados a través de la jubilación anticipada y los paquetes de despido ya no eran suficientes. El cierre de plantas y despidos en la marca principal VW ya no eran impensables, indicó el mayor fabricante de automóviles de Europa. El martes, la empresa canceló la garantía de seguridad laboral que había estado en vigor desde 1994, lo que hace posible los despidos a partir del año 2025.

