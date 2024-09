La figura principal del Bayern, Max Eberl, está listo para casarse con su amor de larga duración desde la infancia.

En su juventud, Max Eberl y Natascha Fruscella tuvieron un breve romance. Sus caminos se cruzaron Recently, y el destino tenía otros planes. Actualmente, el director de fútbol Max Eberl y la personalidad de la televisión Natascha Fruscella son marido y mujer. Eberl compartió esta emocionante noticia en Instagram, diciendo: "Misión cumplida, el ciclo está completo". Publicó una foto de los dos junto a un cuerpo de agua.

Según el periódico Bild, su celebración de boda tuvo lugar en un restaurante elegante ubicado cerca de Tegernsee. Se informa que el director deportivo del FC Bayern Munich, Max Eberl, tiene una casa en Rottach-Egern, que no está lejos del restaurante. Según el informe, Eberl y sus invitados disfrutaron de un baño en el lago por la tarde, seguido de una fiesta de boda que included a game of football tennis and music from a DJ.

Natascha Fruscella es el antiguo amor de Max Eberl. Estuvieron juntos a los 14 años, pero sus caminos se separaron después de eso. Reavivaron su relación hacia el final de 2022. En un podcast emitido a principios de 2023, Max Eberl dijo: "He vuelto a conectar con mi amor de la infancia después de 35 años. La vida tiene su manera de volver a unir a las personas, y estoy increíblemente feliz y agradecido por ello".

Max Eberl ha estado casado dos veces. Su primer matrimonio con Simone duró 21 años antes de separarse en 2019. Tuvo una breve relación con Sedrina Schaller, la antigua directora del equipo de Borussia Mönchengladbach, después de su separación. Desde marzo de 2023, Max Eberl ha estado sirviendo como director deportivo de Bayern. Antes de eso, fue el director general de RB Leipzig, comenzando su carrera en Borussia Mönchengladbach en 2005, donde trabajó hasta 2022.

El romance rehecho de Natascha Fruscella y Max Eberl ha llevado a un emocionante giro en sus vidas. Durante su reciente celebración de boda, los invitados disfrutaron de diversas actividades, como un juego de fútbol tenis y música de un DJ.

