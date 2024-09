La figura política de la CDU cuestiona el carácter "ilógico" de la decisión de compatibilidad.

Durante años, los Cristianos Demócratas han mantenido una postura en contra de colaborar con ni AfD ni el Partido de la Izquierda. Sin embargo, tras los resultados de las elecciones en Sajonia y Turingia, dos miembros del partido ahora ponen en duda esta exclusión. El antiguo secretario general de la CDU, Czaja, incluso lo llama "ilógico".

Después de las elecciones estatales de Turingia, el antiguo secretario general de la CDU, Mario Czaja, instó a su partido a reconsiderar la resolución de incompatibilidad con el Partido de la Izquierda. "Es ilógico que exista una resolución así y que nos neguemos a colaborar con la Izquierda pragmática", expresó Czaja a la red editorial alemana (RND). "La realidad es que la Izquierda en Alemania Oriental encarna en gran medida la socialdemocracia conservadora de Alemania Oriental", declaró el diputado federal. "La CDU se ha confinado injustamente en su aplicación defectuosa de la teoría del martillo. Debemos liberarnos de esto".

Czaja, originario de Alemania Oriental, advirtió contra equiparar el Partido de la Izquierda con AfD, ya que minimiza el "desprecio por la humanidad y la ideología" de este último. "Más allá de eso, hay un partido que es vigilado en su totalidad por el Verfassungsschutz, desde Turingia", advirtió el político de la CDU. "Comparar eso con un Partido de la Izquierda bajo Bodo Ramelow, quien fue presidente del Bundesrat, es impracticable. Bodo Ramelow nunca representó una amenaza para la democracia. Bjørn Höcke sí", añadió Czaja.

El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, también expresó su oposición a las ideologías partidistas. "Estamos abordando problemas, no ideologías", dijo el político de la CDU en el aftermath de las elecciones en Deutschlandfunk. También considera factible una coalición con el SPD y el BSW. "No estamos aliándonos con Frau Wagenknecht, sino con individuos elegidos para el parlamento estatal de Sajonia", dijo Kretschmer. No será fácil y llevará tiempo, pero es posible, agregó.

La CDU adoptó una resolución de incompatibilidad para la colaboración con AfD y el Partido de la Izquierda. Sin embargo, esto no se aplica formalmente al BSW, que se formó recientemente en enero de este año. La mayoría de los miembros fundadores del BSW eran miembros anteriores del Partido de la Izquierda, con Sahra Wagenknecht habiendo representado públicamente la plataforma comunista del partido durante casi 20 años.

Voigt demuestra apertura

"Mi objetivo es servir a este país, proporcionar a este país un gobierno estable", enfatizó. Sin embargo, el camino para lograrlo no será directo y puede implicar negociaciones extendidas con los posibles socios de coalición, subrayó el político de la CDU. Por ahora, se trata de "tomar un respiro" y celebrar la perspectiva de un gobierno estable en Sajonia, remarked Kretschmer. La CDU aún no ha iniciado las negociaciones de coalición. Cuando sea el momento adecuado, su "brújula de valores" se pondrá sobre la mesa y se iniciarán las discusiones, concluyó.

En cuanto a AfD, Kretschmer sugirió evitar el término "muro de fuego" ya que el partido lo utiliza para sí mismo. "AfD es excelente presentándose como mártir", dijo el Ministro Presidente. Esto resuena con un segmento del electorado. Tal terminología no es beneficiosa, agregó Kretschmer. AfD es "un partido de oposición como cualquier otro, con todos los derechos y obligaciones", dijo Kretschmer.

El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, ya no rechaza explícitamente la cooperación con el Partido de la Izquierda después de los resultados de las elecciones. Le dijo al periódico Bild, en respuesta a la pregunta: "Esperaremos el resultado oficial y luego lo discutiremos en las reuniones próximas". Anteriormente, el Partido de la Izquierda en Turingia había insinuado su apoyo a un gobierno de minoría de la CDU.

