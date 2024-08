La figura de LinkedIn muestra una admiración inquebrantable por Kamala Harris

Kamala Harris busca recuperar el apoyo de Silicon Valley para los demócratas después de que numerosos inversores tecnológicos cambiaran sus alianzas a Trump. Está haciendo progresos con la ayuda del cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman. Sin embargo, hay un giro en la historia.

Acudieron a un evento de celebración y recaudación de fondos en apoyo de Harris en el Hotel Fairmont de San Francisco. Los boletos más baratos costaban $3,300, mientras que los más caros llegaban a $500,000. Asistieron magnates tecnológicos multimillonarios, ejecutivos principales y capitalistas de riesgo, ansiosos por obtener una parte del pastel. Para Harris, esto fue una oportunidad para recuperar a la élite de la industria tecnológica, su territorio, habiendo crecido en la Bahía de San Francisco.

Muchos tomadores de decisiones influyentes en la tecnología se habían alineado con Trump, como Elon Musk (Tesla, SpaceX), David Sacks (PayPal, Craft Ventures), Chamath Palihapitiya (AOL, Facebook, Social Capital), Peter Thiel (PayPal, Palantir, Clarium), Marc Andreessen y Ben Horowitz (ambos capitalistas de riesgo prominentes), Shaun Maguire y Douglas Leone (ambos de Sequoia Capital).

Los inversores en criptomonedas, tecnología y juegos esperaban una regulación laxa y tratos comerciales favorables bajo Trump, a pesar de la histórica tendencia demócrata de Silicon Valley. Sin embargo, muchos en la industria se han sentido alienados por las políticas tecnológicas de la administración de Biden, con empresarios y inversores clave, incluyendo a Elon Musk, subiendo Recently aboard the Trump bandwagon.

Harris aims to turn that tide around. It's not simply about securing large donations; it's also about swaying the opinions of millions of Americans through the influence of tech titans. The fundraiser was a triumph for Harris, bagging her $12 million in immediate donations, with many major donors promising more and publicly endorsing her - including former Facebook CEO Sheryl Sandberg, Melinda Gates, IAC chairman Barry Diller, and Silicon Valley venture capitalist Ron Conway. Laurene Jobs, a billionaire philanthropist and Steve Jobs' ex-wife, is a close friend and has hosted fundraisers for Harris at her private residence. Netflix co-founder and CEO Reed Hastings has already contributed $7 million to Harris' campaign.

Emprendedor con una Visión

Entre los nuevos supporters de Harris destaca el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman. Asistió al evento del Hotel Fairmont y ya había donado $7 millones a la campaña de Harris y prometió duplicar su inversión. Hoffman expresó "grandes esperanzas" de que Harris se convierta en la primera presidenta mujer de los Estados Unidos.

Sin embargo, Hoffman podría ser un superaficionado controvertido para Harris. El fundador de LinkedIn es un inversor influyente, habiendo hecho fortunas de PayPal, LinkedIn y Airbnb, con participaciones en diversas empresas, desde Zynga hasta Flickr y Facebook. No solo es impulsado por una misión, sino que también asiste regularmente al Foro Económico Mundial de Davos, aparece en la televisión y coorganiza "The Weekend To Be Named Later", un encuentro de amigos ambiciosos que discuten cómo cambiar el mundo. Hoffman habla en conferencias importantes, imparte conferencias en universidades prestigiosas como Stanford, Oxford, Harvard y MIT, y asiste a reuniones de alto perfil como las conferencias de Bilderberg.

Políticamente activo durante meses en un intento por prevenir la reelección de Trump, Hoffman cofinanció la demanda de E. Jean Carroll contra Trump por agresión sexual. Ahora, está decidido a hacer que Harris sea la próxima presidenta.

La Demanda de Hoffman Lleva Cordones

El compromiso de Hoffman en el ámbito político ha causado algo de tensión en Estados Unidos. Hoffman aboga por la destitución de la presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Lina Khan, quien ha adoptado una postura dura en la regulación de la Big Tech. Khan ha lanzado investigaciones contra Microsoft y Amazon, lo que pone a Hoffman en desacuerdo con ella, ya que se sienta en la junta de Microsoft. En esencia, Hoffman desea manipular el retiro del molesto máximo responsable de la competencia, diciendo "Lina Khan no está ayudando a América" en una entrevista de CNN. Pide a la vicepresidenta Harris que la reemplace, enfatizando que las medidas antitrust están bien, pero que la guerra no lo está.

Sanders Habla

La interferencia de Hoffman en las decisiones de personal para enforcement

Hoffman lamentablemente ha asumido el papel de defensor de Harris en los últimos tiempos. El cofundador de LinkedIn enfrentó una fuerte reacción después de expresar su deseo de que Trump sea visto como un verdadero icono, después de su ataque. El importante donante demócrata tuvo un intercambio acalorado con el partidario de Trump, Thiel, en la Conferencia de Sun Valley. Thiel agradeció sarcásticamente a Hoffman por financiar demandas contra Trump, efectivamente convirtiéndolo en un símbolo. Hoffman respondió de manera poco diplomática, diciendo: "Sí, desearía haberlo hecho un verdadero icono". Más tarde, se disculpó, diciendo: "No pretendía causar ningún daño o acto violento, que condeno firmemente. Lamento sinceramente haber usado la palabra 'icono'. Eso fue un error".

Para Harris, Hoffman es un generoso y significativo respaldo, así como un amplificador de voz. Su empresa LinkedIn, siendo el sitio de redes sociales empresariales más exitoso del mundo con $16 mil millones en ingresos anuales, 18,000 empleados y 850 millones de miembros en todo el mundo, es un activo poderoso. Sin embargo, sus comentarios imprudentes han puesto a Harris en problemas políticos y han levantado preguntas sobre sus intenciones con una demanda potencialmente corrupta.

No dudo del apoyo de Hoffman a Harris, pero su solicitud para reemplazar a la presidenta de la FTC, Lina Khan, ha causado controversia.

A pesar del éxito del recaudador de fondos, la demanda de Hoffman para la remoción de Khan ha sido recibida con críticas de algunos líderes políticos, incluyendo al senador Bernie Sanders.

