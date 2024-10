La FIFA se encuentra con un intrigante dilema de contrato

El próximo torneo inaugural de la FIFA Club World Cup es motivo de interés, aunque varios astros de alto perfil podrían estar ausentes. Esta ausencia no afectará significativamente a la FIFA, pero representa un desafío inesperado para individuos como Joshua Kimmich de Bayern Munich y Kevin De Bruyne de Manchester City. Sus contratos finalizan el 30 de junio de 2025, y el torneo, programado del 15 de junio al 13 de julio de 2023 en EE. UU., cae justo dentro de este período o fase potencial de retiro para estos atletas.

Los clubes se encuentran reflexionando sobre cómo abordar este problema. Los futuros de estos jugadores podrían resolverse antes, pero el organismo rector del fútbol ya ha discutido regulaciones contractuales en su 29ª reunión en Zurich, brindando opciones a los clubes afectados y aclarando posibles malentendidos.

Es importante tener en cuenta que un jugador solo puede representar a un club durante la Copa del Mundo de Clubes. Los equipos alemanes FC Bayern y Borussia Dortmund estarán presentes. Un jugador no puede unirse a Club X hasta el 30 de junio y luego a Club Y hasta el 13 de julio. Se abrirá una ventana de traspasos del 1 al 10 de junio, lo que permitirá a los clubes fichar nuevos talentos con el consentimiento de sus respectivas asociaciones miembro.

También se abrirá una ventana del 27 de junio al 3 de julio para que los clubes reemplacen a los jugadores whose contracts end during the tournament. FIFA alienta a los clubes participantes y a los jugadores a encontrar soluciones para los profesionales sin contrato para permitir su participación.

Actualmente, FIFA no ha impuesto sanciones contra Israel, a pesar de las demandas de la Asociación de Fútbol de Palestina (PFA). El Consejo de FIFA encomendó a la Comisión Disciplinaria que investigue el incidente supuestamente discriminatorio informado por los palestinos. Además, el Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de FIFA examinará la participación de los equipos de fútbol israelíes en las competiciones supuestamente basadas en los territorios palestinos. El presidente de FIFA, Gianni Infantino, declaró que se realizó una revisión y análisis exhaustivo en este asunto sensible, siguiendo las recomendaciones de expertos independientes.

La Asociación de Fútbol de Palestina acusa a Israel de violar el derecho internacional, principalmente en Gaza, y de colaborar con la Asociación de Fútbol de Israel. Se citan las supuestas estatutos de FIFA sobre derechos humanos. Toda la infraestructura del fútbol en la Franja de Gaza está destruida o gravemente dañada, y se informa que los jugadores y árbitros han sido asesinados, según la Asociación de Fútbol de Palestina. Esta afirmación sigue sin verificarse de forma independiente, pero los ataques israelíes en la Franja de Gaza han causado daños considerables recientemente, como se mencionó en la presentación al Congreso de FIFA celebrado en Bangkok en mayo.

