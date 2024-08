La fenomenal Annett Kaufmann está agitando el mundo del tenis de mesa.

La Leyenda Timo Boll Se Retira de la Competencia Internacional - ¿Puede la Adolescente Annett Kaufmann Llenar Sus Zapatos? Talentosamente, ella tiene lo necesario, pero aún no está lista para ser etiquetada como la "nueva Boll". Sus presentaciones ya están generando gran emoción.

Las primeras comparaciones con Timo Boll halagan a Annett Kaufmann, pero la alemana aspirante a table tennis piensa que son prematuras. "Por supuesto, es un honor cuando la gente me llama la nueva Timo Boll, pero me gustaría mantener algo de distancia de eso y no ponerme demasiada presión sobre mí misma", dijo la de 18 años después de su impresionante actuación en la semifinal del equipo femenino de table tennis contra Japón en los Juegos Olímpicos. "Timo es una leyenda, ha logrado mucho a lo largo de los años. Si estoy en la misma posición que él cuando tenga su edad, entonces tal vez podamos decir que soy la nueva Timo Boll".

A los 43 años, Timo Boll se retiró de la competencia internacional después de que el equipo masculino perdiera en los cuartos de final contra Suecia. Ganó cuatro medallas olímpicas por equipo durante su carrera. Kaufmann, por otro lado, apenas comienza la suya, pero ya está mostrando presentaciones de clase mundial en París. Podría ser la equivalente femenina del fenómeno francés Felix Lebrun, el de 17 años que está causando revuelo con su juego temerario. Ambos jugadores comparten una mentalidad similar en la mesa: "Solo puedo ir con confianza. Si voy con miedo, mejor sacudo las manos ahora".

Ganó a Miwa Harimoto, la número ocho del mundo que es dos años más joven, 3-0 para asegurar la única victoria de Alemania contra Japón. "No podía creerlo al principio", dijo Kaufmann. "Miwa es una jugadora increíble y ha derrotado a muchos grandes jugadores. Fue un poco impactante lo claro que fue".

La entrenadora alemana Tamara Boros aún está asombrada. "Lo que está jugando aquí es de nivel diez en el mundo. Sabía que era buena, pero no tan buena, en cinco juegos". Kaufmann, de SV DJK Kolbermoor, ganó todos los cinco partidos de su equipo. Solo hizo el equipo olímpico hace unas pocas semanas debido a una lesión de Ying Han. Sin duda, está aprovechando su oportunidad. Después de la sorpresiva victoria en cuartos de final contra India, su compañera Shan Xiaona dijo: "Annett es un milagro, realmente. Está en sus primeros Juegos Olímpicos y está jugando tan bien a los 18 años".

En el partido por el bronce contra Corea del Sur el sábado (10 a. m.), Kaufmann planea construir sobre su actuación y ganar una medalla con Yuan Wan y Shan. "Lucharemos y lo haremos difícil para ellos", prometió. "Quiero disfrutar esto también. No todos los días puedes pararte en los Juegos Olímpicos y jugar por una medalla".

