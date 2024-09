La Federación de Ajedrez de Rusia tiene la intención de recuperar el dinero del premio otorgado a Magnus Carlsen

15:26 Hungría Aboga por Fortalecer Vínculos Económicos con Rusia, Exceptuando Áreas Sancionadas por la UE

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha abogando por ampliar los vínculos económicos con Rusia en sectores no afectados por las sanciones de la Unión Europea. Hizo esta declaración durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, durante un foro económico entre los dos países en Hungría. Szijjarto también afirmó que las sanciones de la UE, según su gobierno, son "esencialmente ineficaces". Hungría es miembro de la UE y de la OTAN. Las visitas de miembros del gobierno ruso a estos países se han vuelto poco comunes desde el inicio del conflicto de Ucrania.

14:57 Soldado Estadounidense Pro-Ruso Muere a manos de Soldados Rusos

Un ciudadano estadounidense que se unió a los separatistas pro-rusos en el este de Ucrania ha sido reportado como muerto por soldados rusos, según Moscú. Un comité de investigación responsable de investigar crímenes graves declaró que el asesinato fue cometido por tres soldados rusos en abril. Un cuarto soldado es acusado de ayudar a ocultar el cuerpo. No se dio ninguna razón para el crimen. Russell Bentley, apodado "Texas" o "Cowboy de Donbass", se unió a los separatistas respaldados por Moscú en Ucrania en 2014. Luchó junto a ellos hasta 2017 y permaneció en el este de Ucrania hasta su muerte.

14:43 Zelensky Busca el Apoyo de Biden para su 'Plan de Victoria' para Terminar la Guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera obtener el respaldo del presidente de EE. UU., Joe Biden, para su plan para poner fin al conflicto de Ucrania durante su próxima visita a Washington. "Realmente espero que él apoye este plan", dijo Zelensky el viernes en Kyiv en una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El "plan de victoria" requiere decisiones rápidas de los aliados, que deben tomarse entre octubre y diciembre, dijo. "Creemos que este plan tendrá éxito", agregó Zelensky.

14:28 Rusia Recuperará el Control de Kursk Pronto

Rusia recuperará pronto el control de la región fronteriza de Kursk, actualmente ocupada por soldados ucranianos, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. "Nuestros soldados están haciendo un buen trabajo, lo lograrán. Se restablecerá el control", dijo Peskov. Aunque la situación en los territorios ocupados de Rusia actualmente es desafiante, mejorará pronto a favor de Rusia, agregó Peskov. El ejército no discutirá públicamente su estrategia y Peskov no proporcionó un cronograma específico.

14:03 Rusia Podría haber Sabido del Avance de Ucrania hacia Kursk

Las autoridades y el ejército en la región rusa de Kursk podrían haber sido alertados de un avance ucraniano, según un informe del Guardian, citando documentos supuestamente rusos descubiertos por el ejército ucraniano durante su ofensiva en Kursk. Si bien el Guardian no pudo verificar independientemente la autenticidad de los documentos, comparten las características de las comunicaciones militares rusas genuinas. Sugieren advertencias dentro de las autoridades y el ejército rusos sobre avances específicos de Ucrania en territorio ruso, que datan de enero de 2024. Se ordenaron medidas para fortalecer la defensa de la frontera tan temprano como a mediados de marzo. Sin embargo, aún se quejaban en junio de que las unidades tenían solo el 60 al 70 por ciento de su fuerza completa y estaban principalmente compuestas por reservistas mal entrenados. Las unidades ucranianas lanzaron un ataque sorpresa en la región de Kursk a principios de agosto.

13:30 BBC: Más de 70,000 Soldados Rusos Muertos en Ucrania Identificados

Un portal de noticias ruso y la BBC afirman haber identificado a más de 70,000 soldados rusos muertos en Ucrania. El servicio ruso de la BBC informa: "Hemos identificado los nombres de 70,112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero el número real es probable que sea mucho más alto". El recuento, creado en colaboración con el sitio de noticias independiente ruso Mediazona, se basa en el análisis de declaraciones oficiales, esquelas, avisos de muerte en redes sociales y observaciones de tumbas en cementerios rusos. Abarca el período desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre. Mediazona estima que el número total de soldados rusos muertos en Ucrania es de al menos 120,000. El gobierno ruso trata el número de soldados rusos muertos en la guerra como secreto de Estado.

12:50 Ucrania Prohíbe el Uso Oficial de Telegram para el Gobierno, el Ejército y la Seguridad

Ucrania ha prohibido principalmente el uso del servicio en línea Telegram para personal del gobierno, el ejército y la seguridad. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional anunció en Facebook que la instalación y el uso de Telegram en dispositivos oficiales de funcionarios del gobierno, personal militar, empleados del sector de seguridad y defensa, y operadores de infraestructura crítica está prohibido. La justificación dada son las "preocupaciones de seguridad nacional".

12:23 Banco Raiffeisen Sale del Mercado de Belarús, Vende su Sucursal

Raiffeisen Bank International (RBI) está vendiendo su sucursal en Belarús y abandonando el mercado. El banco austriaco anunció que ha acordado vender su participación del 87.74 por ciento a Soven 1 Holding Limited. La venta afectará significativamente los ingresos de RBI. RBI ya ha reducido significativamente sus negocios en Rusia debido a la presión del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden judicial provisional que impide a RBI vender su banco filial en Rusia.

12:01 Informe: UE Planea Préstamo de €35 Mil Millones para Ucrania

La Comisión Europea está planeando un préstamo de €35 mil millones para Ucrania como parte de los planes de ayuda de los siete principales países industrializados occidentales (G7). El Financial Times informes esto, citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto. El préstamo forma parte del intención del G7 de proporcionar a Ucrania $50 mil millones (alrededor de €46 mil millones) utilizando los beneficios de los activos estatales rusos congelados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado oficialmente la ayuda financiera de hasta €35 mil millones de su cuenta X.

11:33 Oeste, Cuidado: Rusia Advierte Contra Ignorar AdvertenciasEl gobierno ruso advierte severamente a Occidente que no descuide las advertencias sobre la entrega de armas que pueden alcanzar objetivos dentro del territorio ruso. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, esta acción podría modificar drásticamente la naturaleza del conflicto, potencialmente teniendo consecuencias peligrosas a nivel mundial. Ella advierte que tal comportamiento es como jugar con fuego, y no ve posibilidades de negociaciones con EE. UU. en este momento. La reunión planeada entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York no tendrá lugar, ya que ambas partes reconocen que no hay nada sustancial que discutir. Jens Stoltenberg, el antiguo secretario general de la OTAN, destacó anteriormente diversas líneas rojas establecidas por el presidente ruso Vladímir Putin que aún no ha cruzado. Según Stoltenberg, Putin ha evitado cruzar estas líneas debido al status de la OTAN como la alianza militar más poderosa a nivel global.

10:53 UE Niega Oportunidad para Expulsión Forzada de Hombres UcranianosLa Comisión Europea ha dejado claro que los ciudadanos ucranianos varones en edad de ser reclutados no pueden ser expulsados forzosamente de los países de la Unión Europea. Esta información proviene de la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson. El Ukrainian Pravda ha informado sobre este asunto. Debido a la Directiva sobre protección temporal, la expulsión forzosa no es una opción, explica Johansson. Aquellos que deseen regresar a Ucrania recibirán apoyo, y se llevarán a cabo discusiones con las autoridades y el gobierno ucranianos para determinar el método más efectivo para facilitar esto. Johansson subraya que ningún individuo será expulsado de la UE. En el pasado, el ministro de Asuntos Exteriores polaco Radosław Sikorski supuestamente instó a los países de Europa Occidental a animar a los hombres ucranianos en edad de ser reclutados a regresar a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andriy Sybiha supuestamente apoyó esta idea.

10:12 General Freuding Ve Oportunidades en la Evasión de Sanciones a RusiaChristian Freuding, coordinador militar de la ayuda a Ucrania de Alemania, asegura que aunque la capacidad de Rusia para mantener su industria de defensa ante la complejidad de los suministros de componentes se ha vuelto difícil, siguen siendo resistentes. Lo logran adoptando rodeos y confiando en sus partners, como China, Corea del Norte e Irán, según Freuding. Aunque las sanciones demuestran cierta efectividad, existen oportunidades para eludir o navegar alrededor de estas restricciones a través de lagunas legales u otros medios.

09:03 von der Leyen Promete Asistencia Adicional a las Necesidades Energéticas de UcraniaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido proporcionar más apoyo a las necesidades energéticas de Ucrania durante los meses de invierno. Su visita a Kiev llega cuando se acerca la temporada de calefacción y Rusia sigue targeting la infraestructura energética. El comunicado de von der Leyen sugiere que Ucrania puede esperar asistencia en los preparativos de invierno, esfuerzos defensivos, discusiones sobre la membresía de la UE y progreso en los préstamos del G7. También ha compartido una foto de su llegada a la estación de tren de Kiev.

08:20 UE Considera Suspender el Viaje sin Visa para Georgianos Bruselas está considerando withdraw el viaje sin visa para georgianos debido a la retroceso democrático bajo el partido en el gobierno, Sueño Georgiano. Un portavoz de la UE, hablando anónimamente con Politico, afirma que todas las opciones están sobre la mesa si Georgia no revierte su tendencia hacia la autoritarismo. Esto podría incluir la suspensión temporal de la liberalización de visados. Recientemente, el partido en el gobierno Sueño Georgiano aprobó una ley sobre agentes extranjeros que copia la legislación restrictiva rusa utilizada contra los críticos del Kremlin.

07:42 Ucrania Critica la Propuesta de Polonia Sobre CrimeaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha condenado una propuesta polaca sobre el status de Crimea, enfatizando la inaceptabilidad de los compromisos. El ministro de Asuntos Exteriores polaco Radosław Sikorski sugirió celebrar un referéndum en la península como parte de una posible solución negociadora con Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en Kiev expresa que todos los esfuerzos deben dirigirse a liberar la península, no a apaciguar al Kremlin y socavar los intereses de Ucrania y el derecho internacional.

06:29 von der Leyen Esperada en Kiev para Discusiones con ZelenskyyLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se espera en Kiev hoy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha revelado que las discusiones girarán en torno a los preparativos de invierno, la situación energética, las situaciones en la línea del frente, las entregas de armas, los proyectos de defensa conjuntos y el progreso de Ucrania hacia la membresía de la UE, así como el apoyo financiero adicional para el país. Los ataques de Rusia contra Ucrania dominarán sin duda estas conversaciones cruciales.

04:28 Activista Transgénero Sufre Muerte por Apuñalamiento en GeorgiaEn Georgia, poco después de la entrada en vigor de una ley criticada a nivel mundial sobre derechos LGBTQ, la activista transgénero Kesaria Abramidze encontró su trágico final. Según el Ministerio del Interior de Georgia, Abramidze, una celebridad como modelo, actriz y influencer en las redes sociales, fue apuñalada repetidamente dentro de su residencia en una noche de miércoles. Su novio fue detenido como principal sospechoso y acusado de asesinato, presuntamente cometido con "extrema severidad" debido a la identidad de género de la víctima. El incidente fatal ocurrió un día después de la aprobación de una ley sobre "valores familiares" que provocó la indignación de la UE y las organizaciones de derechos humanos por supuestamente limitar los derechos LGBTQ. Esta ley, similar a las restricciones rusas sobre los derechos LGBTQ, prohíbe las cirugías de afirmación de género y otras prácticas.

03:25 Lufthansa Pondera Suspender Vuelos Frankfurt-Pekín por Sanciones a Rusia Lufthansa está considerando el futuro operativo de su ruta diaria que conecta Frankfurt con Pekín, China. Se espera una decisión en octubre. Un representante de Lufthansa citó un "terreno de juego desigual" para las aerolíneas europeas en comparación con las aerolíneas chinas y las del Golfo Pérsico y el Bósforo, que se benefician de costos operativos bajos, estándares laborales más bajos y grandes inversiones estatales en aviación. Además, estas aerolíneas aún pueden utilizar el espacio aéreo ruso, que ha sido cerrado para aerolíneas europeas y americanas desde la introducción de sanciones contra Rusia debido al conflicto en Ucrania. Como consecuencia, estas aerolíneas están obligadas a volar alrededor del espacio aéreo ruso, incurriendo así en costos de combustible más altos.

02:27 Fuerzas Rusas Atacan Centro de Energía en Sumy Las fuerzas rusas lanzaron una nueva ronda de ataques aéreos en la tarde, atacando una instalación geriátrica en la ciudad ucraniana de Sumy y apuntando a la infraestructura de energía de la ciudad. Se informó una víctima civil por parte de las autoridades ucranianas. Un grupo de monitoreo de la ONU afirmó que los ataques a la red de energía podrían haber violado el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía informó que los déficits de electricidad en Ucrania podrían llegar a un tercio de la demanda pico durante los meses de invierno vulnerables.

01:25 Más de 1.18 Millones de Refugiados Ucranianos en Alemania La población de refugiados en Alemania ha alcanzado un nuevo récord. Según la Oficina de Registro de Extranjería, había aproximadamente 3.48 millones de refugiados viviendo en Alemania a mediados de 2024, lo que representa un aumento de 60,000 en comparación con el final de 2023. Esta cifra es la más alta desde los años 50, según el "New Osnabrueck Newspaper" (NOZ), citando una respuesta del gobierno alemán a una solicitud parlamentaria del partido de la izquierda en el Bundestag. De los 3.48 millones de refugiados, más de 1.18 millones son refugiados ucranianos, lo que representa un aumento aproximado de 45,000 en comparación con el final de 2023. Este recuento abarca a todas las personas, independientemente de su estado de residencia oficial, que van desde solicitantes de asilo hasta refugiados reconocidos hasta personas con residencia temporal concedida.

00:22 Lindner: Ayuda a Ucrania No es Justificación para la Suspensión del Freno a la Deuda Los políticos del SPD y los Verdes a menudo citan un acuerdo dentro de la coalición gobernante para poner el freno a la deuda en espera para una ayuda extensiva a Ucrania como parte del conflicto presupuestario. Sin embargo, el ministro de Hacienda y líder del FDP, Christian Lindner, descarta tales propuestas: "No estoy al tanto de tal acuerdo. No habría apoyado una orden permanente así". El conflicto en Ucrania es ciertamente desalentador, pero no se etiqueta como estado de emergencia bajo la Ley Fundamental de Alemania. "Para Ucrania, estamos trabajando activamente en un programa de ayuda del G7 de 50 mil millones de dólares además de nuestra ayuda bilateral", dijo Lindner.

23:23 Bulgaria Aboga por Embargo de la UE a las Exportaciones de Huevos de Ucrania Bulgaria abogará por una prohibición de las importaciones de huevos de Ucrania durante la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas, según anunció el ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov. Esta demanda sirve como continuación de las disputas en curso entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE sobre el comercio agrícola. Estas disputas han llevado a bloqueos en la frontera ucranio-polaca, embargos de maíz y trigo ucranianos y protestas de agricultores en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz Incierto sobre el Proceso de Paz con Rusia El líder de la CDU, Friedrich Merz, comparte preocupaciones sobre la situación ucraniana y dice: "Soy escéptico sobre el potencial para iniciar este proceso de paz en este momento". Merz cree que Rusia solo cesará sus acciones militares cuando el éxito militar parezca improbable o si Kyiv cae. A largo plazo, Alemania tendrá que mantener el apoyo militar a Ucrania. "Estoy convencido de que tendremos que defender la libertad y la paz contra Rusia para el futuro previsible, no con Rusia", opinó Merz. Esta realización es difícil de aceptar. "No hay otra alternativa viable, al menos mientras Putin y su régimen permanezcan en el poder".

aquí.Dadas las tensiones entre Rusia y Ucrania, hay crecientes preocupaciones de que las operaciones militares puedan escalar, lo que potencialmente podría afectar las regiones donde Hungría planea expandir sus lazos económicos con Rusia.

Dado el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay crecientes preocupaciones de que las operaciones militares puedan escalar, lo que potencialmente podría afectar las regiones donde Hungría planea expandir sus lazos económicos con Rusia.

