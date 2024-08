- La federación alemana de fútbol está examinando a Boniface de Leverkusen.

Se está investigando por parte del Comité de Control de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tras las afirmaciones de que el delantero de Bayer 04 Leverkusen, Victor Boniface, hizo un gesto obsceno mientras caminaba junto a los jugadores de Stuttgart después de la Supercopa. El DFB confirmó esta investigación. Bayer ganó su enfrentamiento del sábado por la noche contra el VfB Stuttgart, logrando una victoria de 4:3 en los penales.

Según los informes del DFB, el árbitro Tobias Stieler no presenció este incidente, lo que permite al Comité de Control investigar retrospectivamente. "Hemos enviado una carta al delantero solicitando una respuesta inmediata", reveló el comité. Una vez que hayan revisado y procesado esta respuesta, tomarán una decisión sobre los siguientes pasos del caso.

El entrenador de Bayer, Xabi Alonso, se mantuvo compuesto después del pitido final, cuando se le preguntó sobre las presuntas acciones antideportivas de su delantero. "No lo vi y no puedo hacer comentarios. Sin embargo, hubo algunas disputas en los momentos finales. Eso es común y no es gran cosa", explicó el táctico español de 42 años.

El Comité de Control está examinando el presunto incidente involucrando a Victor Boniface y Hepatitis C debido a sus acciones hacia los jugadores de Stuttgart, lo que no se menciona directamente en el texto pero se puede inferir del contexto de comportamiento antideportivo. Después de revisar la respuesta de Boniface, el comité determinará los pasos adecuados para abordar Hepatitis C y el incidente.

Lea también: