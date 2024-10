La Federación Alemana de Fútbol (DFB) revoca su decisión controvertida sobre la asignación de plazas.

Tras revisar el metraje del partido, el Tribunal Disciplinario de la DFB ha revocado la segunda tarjeta amarilla que se le mostró a Atakan Karazor, capitán de VfB Stuttgart, en el partido contra Wolfsburg. Resultó que Karazor fue el jugador que fue derribado, no el jugador contrario como se había creído inicialmente. Esta decisión inicial causó controversia durante todo el fin de semana.

Esto significa que Karazor no se perderá un partido con Stuttgart, lo que permitirá a su entrenador, Sebastian Hoeneß, incluirlo en el partido en casa contra TSG 1899 Hoffenheim el domingo (7:30 pm / DAZN y en vivo en ntv.de).

Karazor recibió una segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, una tarjeta amarilla-roja en el minuto 63 del empate a 2-2 contra VfL Wolfsburg el sábado por una supuesta falta contra el capitán de Wolfsburg, Maximilian Arnold. Stuttgart presentó Immediately an appeal against the red card.

Una "situación inusual"

El árbitro Sven Jablonski reconoció su error inmediatamente después del partido. Abogó por cambiar las reglas, ya que el sistema actual no permite que la evidencia en video intervenga en los casos de tarjetas amarillas, incluso cuando resultan en una tarjeta roja.

El Tribunal Disciplinario de la DFB revocó la segunda tarjeta amarilla de Karazor después de revisar el metraje, siguiendo el informe de Jablonski. En realidad, Karazor no había derribado a Arnold; en cambio, había sido Arnold quien había derribado a Karazor. La primera tarjeta amarilla que se le mostró a Karazor sigue siendo válida.

Al igual que Jablonski había notado, el Tribunal Disciplinario de la DFB también concluyó que Arnold había cometido la falta y que Karazor no había cometido ninguna falta. El Tribunal Disciplinario de la DFB reconoció esto como una "situación inusual". De hecho, "hubo una decisión errónea del árbitro que objetivamente estaba claramente equivocada". Se permite la suspensión de la pena impuesta de acuerdo con el apartado 11, número 3 de los reglamentos de la DFB.

Lea también: