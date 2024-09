La Federación Alemana de Fútbol (DFB) muestra resistencia al dirigirse a Phantomtor.

El gol fantasmal marcado por el equipo de Alexandra Popp, las "Lobas", ha desatado debates sobre la introducción de ayudas tecnológicas para árbitros en la Bundesliga femenina. Sin embargo, parece que los árbitros no deben contener la respiración por la ayuda de los árbitros asistentes de video (VAR) o la tecnología de línea de gol en un futuro cercano. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) justificó esto mencionando los "elevados costos necesarios para el equipo y las instalaciones técnicas necesarias".

Hasta ahora, ha habido un acuerdo general entre los clubes de que los "costos superan los beneficios". La DFB aclaró su postura de no utilizar la tecnología, stating que still "están evaluando la situación". Sin embargo, reconocieron que "se deben establecer primero las condiciones necesarias".

Demasiado caro para la Bundesliga femenina

Tanto el VAR como la tecnología de línea de gol se consideran por la DFB como "herramientas de asistencia para el equipo arbitral en el campo". La tecnología de línea de gol también es conocida por su "excepcional fiabilidad". Además del aspecto financiero y el esfuerzo de instalación, también hay el problema de los "errores potenciales que no se pueden eliminar completamente y no todas las situaciones debatibles se pueden resolver de manera concluyente". La DFB cree que, en las actuales circunstancias de la Bundesliga femenina, "estos problemas se agravarían aún más".

Otras opciones como colocar un chip en la pelota o utilizar Hawk Eye son teóricamente factibles, pero la DFB argumenta que "actualmente no tienen sentido financiero en relación con los presupuestos totales de la Bundesliga femenina".

Las conversaciones sobre ayudas tecnológicas cobraron nuevo impulso el lunes por la noche durante el enfrentamiento entre VfL Wolfsburg y Werder Bremen (3:3). El gol igualador final de la delantera de VfL, Alexandra Popp, otorgado por la árbitra Nadine Westerhoff, fue controvertido ya que las imágenes de televisión indicaban que la pelota no había cruzado la línea de gol.

