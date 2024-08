La Federación Alemana de Fútbol (DFB) está investigando actualmente las acusaciones de mal desempeño durante la Supercopa.

En el partido intenso de la Supercopa, el delantero Victor Boniface del victorious Bayer Leverkusen podría enfrentar consecuencias. El Comité de Control de la DFB reveló que están examinando el incidente controvertido que involucra a Boniface. La acusación: se reporta que le hizo una peineta a los jugadores de Stuttgart mientras caminaba junto a ellos después del partido. Leverkusen derrotó a Stuttgart 4-3 en penales la noche del sábado pasado.

El árbitro Tobias Stieler informó a la DFB que no había presenciado este incidente, lo que permitió al comité investigarlo retrospectivamente. Olfateando la posibilidad de comportamiento grosero, el comité envió una carta a Boniface solicitando una respuesta inmediata. Después de evaluar su declaración, el comité decidirá el siguiente paso en el proceso.

El entrenador de Bayer, Xabi Alonso, mantuvo la calma después del pitido final cuando se le preguntó sobre el presunto acto antideportivo de Boniface. "No lo noté y no puedo comentarlo. Pero hubo bastante alboroto al final. Eso es normal y no es gran cosa", explicó el táctico español de 42 años. El partido estuvo lleno de tensión y caos ocasional, con algunas peleas esporádicas.

Boniface anotó el primer gol para Leverkusen (11 min.), pero Enzo Millot (15 min.) igualó rápidamente. Boniface fue reemplazado justo antes del medio tiempo debido a una sustitución táctica por el nuevo fichaje Martin Terrier, quien recibió una tarjeta roja. Solo 47 segundos después de su reemplazo, Deniz Undav marcó la ventaja para Stuttgart. Siguiendo sus tendencias recientes, Patrik Schick igualó el marcador para Leverkusen en el minuto 88. La tanda de penales vio al portero de Leverkusen, Lukas Hradecky, salvar ante Frans Krätzig. Silas luego falló el tiro, permitiendo que Leverkusen ganara la tanda de penales y obtuviera su primer título de la temporada.

El Comité de Control de la DFB expresó su intención de investigar la conducta de Boniface, mencionando que examinarán su respuesta a su solicitud de explicación, en base a la cual adoptarán los actos implementados por los Reglamentos Disciplinarios de la UEFA. Dado este posible incumplimiento, la Comisión de la UEFA puede imponer sanciones contra Boniface, incluyendo una suspensión o una multa.

